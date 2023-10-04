Что Россия может готовить для Украины на 7 октября: эксперт назвал "горячую" угрозу из-за главного праздника Путина

В выходные российский диктатор постареет еще на год – 7 октября Путину исполнится 71 год. Учитывая, что очень часто оккупанты привязывают обстрелы Украины к определенным датам, не исключено, что и к 7 октября они могут "посвятить" очередной удар в качестве подарка Путину.

Кроме того, россияне накопили достаточный для такого удара запас ракет.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я веду статистику их обстрелов, рассчитывая возможности производства их ракет. Давайте посмотрим, какими были недавние обстрелы. 21 сентября были ракеты Х-101\555. 43 ракеты, большое количество. 25 сентября были "Калибры", — говорит Александр Коваленко. — Скажу так: у врага есть возможность ко дню рождения Путина накопить около 30-40 ракет Х-101\555. Это если мы говорим об авиационном компоненте. Если говорить о ракетах морского базирования, "Калибрах", то у врага есть возможность накопить примерно 15-20 таких ракет. Итак, если у врага будет желание поздравить своего диктатора с днем рождения, совершив обстрел, то они будут способны устроить удар. У них будет достаточно боекомплекта. Но не забываем, что сейчас они очень часто начали использовать дроны Shahed. Поэтому могут скомпановать ракеты и дроны".

По словам Коваленко, в октябре россияне вряд ли смогут повторить обстрелы энергоинфраструктуры в тех масштабах, которые были в прошлом году, начиная с 10 октября.

Но при этом эксперт не исключает, что обстрелы вероятны, вопрос только в их масштабах.

"Массированных обстрелов (с помощью ракет – Ред.) на этот раз они не смогут осуществлять, поскольку, если даже смогут накопить большой боекомплект, то им будет недостаточно носителей, – предполагает Коваленко. – У россиян проблема не только с дефицитом производства ракет, но и с носителями, которые отработали свой ресурс и не могут использоваться больше. Поэтому они вынуждеы подстраиваться под изношенный ресурс самолетов. Дроны по качеству не способны заменить ракеты, но как элемент террора – они их давно уже заменили. Дешевый вариант для устрашения Украины".

Ранее сообщалось о том, как изменник с Ровенщины навел ракеты РФ на родной город.

Читайте также: