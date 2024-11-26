Что с воздухом в Киеве и почему весь город в желтых отметках: эколог объяснил

В Киеве ухудшилось состояние качества атмосферного воздуха. Почти по всему городу фиксировался желтый или средний уровень загрязнения вредными примесями. Местами даже есть завышение вредных веществ в воздухе.

Стоит отметить, что такое состояние воздуха в столице фиксируется не первый день, а утром город еще и накрывает густой туман.

Поэтому городские власти обычно рекомендуют ограничить прогулки на улице, физический труд и занятия спортом, людям советуют больше пить воды.

ТСН.ua выяснял, что происходит с воздухом в Киеве и откуда взялись вредные примеси.

Настало время для температурной инверсии

По словам эколога Александра Соколенко, загрязнение воздуха в Киеве, вероятно, может быть связано с температурной инверсией – повышение температуры воздуха с высотой в каком-нибудь слое атмосферы.

Это метеорологическое явление, которое чаще всего наблюдается в холодное время года. Особенность инверсии состоит в том, что температура воздуха меняется и повышается с высотой. Не так, как это обычно бывает, когда температура выше у поверхности земли, а с высотой снижается. При температурной инверсии все происходит наоборот – температура у поверхности земли ниже, а в каком-то слое воздуха она растет.

"Такое случается при антициклонах в холодное время года. Из-за этого явления нарушается циркуляция воздуха, он фактически застаивается у поверхности земли. То есть все выхлопы от транспорта в Киеве, дым от городских дымоходов и труб никуда не исчезают, а накапливаются. Из-за отсутствия ветра, все что продуцирует город, фактически остается над нашими головами. К этому добавляется высокая влажность, формируются туманы. Частицы грязи и пыли смешиваются с каплями воды. Все это попадает в легкие людей, когда мы дышим", – рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Как повлияет на людей

Специалист добавляет, что температурная инверсия – это сезонное явление, оно часто фиксируется в пределах крупных городов в конце осени и зимой. Именно при таких погодных условиях, как сейчас.

"Опасность одна – мы дышим токсичными веществами. Чаще всего люди испытывают от этого скорую усталость, снижение работоспособности, головные боли, ухудшение хронических заболеваний. Это последствия того, что мы дышим не очень качественным воздухом. К сожалению, ничего с этим не поделаешь – надо дождаться, когда изменится погода", – рассказывает Александр Соколенко.

Отказаться от пробежек и пить много воды

В обиходе эколог советует больше пить воды – чем больше пьем жидкости, тем больше выводим из организма то, что попадает в него через органы дыхания.

"В случае временного загрязнения воздуха, специалисты рекомендуют ограничить прогулки на улице, закрывать окна в помещениях. Эти советы имеют эффект при краткосрочных загрязнениях воздуха. Если же это длится несколько суток, то, к сожалению, некачественный воздух будет везде уже через 3-5 часов. Поэтому в такие дни стоит меньше находиться на открытом воздухе и отложить занятия спортом, особенно пробежки. Не стоит себя травить еще больше", – заключает Александр Соколенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о страшном гуле в небе над Киевом: что происходит.

Угроза миновала! Уровень загрязнения воздуха в Киеве снижается!

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