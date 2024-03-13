Что с законопроектом о мобилизации: наказание для уклонистов, отсрочка, бронирование, какие нормы уберут

Окончательно проголосовать за мобилизационный законопроект Рада может до конца марта. А пока народные избранники ведут дискуссии вокруг ряда важных норм документа.

В Верховной Раде идет работа над законопроектом о мобилизации до вынесения его на голосование во втором чтении. Депутаты в комитете по нацбезопасности и обороне прорабатывают более 4000 поправок. Политики спорят по ряду норм в нашумевшем документе, в частности, по поводу ограничений для уклонистов и сроков демобилизации. Относительно некоторых пунктов в парламенте все же пришли к согласию.

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации во втором чтении может быть принят до конца марта. Этот законопроект – один из самых сложных, с которым работает парламент.

Сейчас текст проекта находится на проработке в комитете по нацбезопасности: там рассматривается 4195 правок. После этого он будет передан в юридическое управление Рады, и тогда уже будет внесен на голосование в зал парламента.

Хотя работа над документом еще продолжается, разные нардепы уже рассказали, что оставят, а что уберут из мобилизационного законопроекта.

Наказания для уклонистов

8 марта нардеп Вадим Ивченко сообщил, что рабочая группа исключила из законопроекта о мобилизации ограничения для уклонистов по управлению транспортом и блокированию счетов. Нардеп уточнил, что блокировку счетов решили исключить, потому что "власть может, в принципе, делать это нормативно-правовыми актами Национального банка".

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что 12 марта на заседании комитета по нацбезопасности, обороне и разведке приняли правку к законопроекту о мобилизации, исключающую такие ограничения для уклонистов: замораживание счетов, банковских карт, управление авто, выезд за границу.

"Снимаются предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем", — написал нардеп в Сети.

Ограничения для уклонистов в управлении авто могут оставить, сообщил 13 марта нардеп Александр Федиенко.

"Относительно автомобилей — комитет это не убрал. Но вчера была поддержана правка относительно механизмов привлечения к ответственности. Если вы получили повестку, но уклоняетесь от того, чтобы ТЦК вас взял на учет, ТЦК подает вас как уклониста. Дальше вас там по базе полиции смотрят, есть ли у вас водительское удостоверение. И ваше водительское удостоверение получает там какую-то галочку, что вам как уклонисту запрещено управлять. И когда полиция останавливает вас, и проверяет ваше удостоверение, она говорит: "Друг, извини, ты уклонисто, твое водительское удостоверение недействительно". И там, возможно, будут какие-то административные действия дальше", – объяснил Федиенко.

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Отсрочка от мобилизации

Отсрочку от мобилизации получат все аспиранты – как бюджетной, так и контрактной формы обучений, сообщил нардеп Федор Вениславский. Минобразования должно разработать механизмы для проверки, действительно ли человек получает научную степень, использует ли он науку для уклонения от мобилизации.

О том, что право на отсрочку оставят для аспирантов всех форм обучения, заявил накануне и нардеп Давид Арахамия.

Право на отсрочку будут иметь только те, кто получает второе высшее образование в последовательном формате.

"То есть сначала человек получает высшее образование, магистерское и научное. А у тех, кто получил степень бакалавра и снова пошел на бакалавра, права на отсрочку от мобилизации не будет. Так же как и у тех, кто, имея высшее образование одного профиля, решил получать высшее образование такого же уровня, но другого профиля. Это не будет основанием для отсрочки от мобилизации", – объяснил Вениславский.

Отсрочка от мобилизации для аспирантов/коллаж ТСН.ua

Право на отсрочку будут иметь ухаживающие за лицами с инвалидностью I и II групп. Также это касается тех, кто по решению врачей ухаживает за человеком, нуждающимся в постоянном уходе. Однако, по новым нормам, у одного недееспособного лица может быть только один опекун, получивший отсрочку.

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Отсрочка останется для усыновителей, опекунов детей-сирот, а также родителей, имеющих троих и более детей, патронатных воспитателей.

Снижение призывного возраста

Нардеп Егор Чернев напомнил, что Рада отдельно голосовала за законопроект по снижению призывного возраста с 27 до 25 лет, но документ до сих пор не подписан. Возможны два варианта: либо президент подпишет законопроект, либо эта норма будет проголосована в законопроекте о мобилизации.

"Есть согласование внутри комитета о том, что норма должна остаться – уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Дальше уже процедурно – что будет первым подписано, то вступит в действие", – сообщил Чернев.

Бронирование от мобилизации

Забронированы будут все сотрудники Нацполиции Украины. В случае увольнения из полиции такой человек как военнообязанный может быть мобилизован.

В начале марта Вениславский сообщил, что в Раде пришли к консенсусу: бронирование будет сохраняться для тех, чья "деятельность в экономической сфере критическая для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения. Но это будет определяться подробно постановлением Кабинета министров" .

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В законопроекте определено лишь то, что в органах госвласти, местного самоуправления могут быть забронированы руководители этих органов. Что касается госслужащих категорий "Б" и "В", то среди них может быть забронировано до 50% человек.

"Также мы согласились, что в органах прокуратуры, в Бюро экономической безопасности, ГСЧС, службе судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность быть забронированными. А в отношении судей, прокуроров – для них следует сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния, и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной системы", – рассказал нардеп.

Бронирование за деньги

Нардеп Роман Грищук сообщил, что так называемое бронирование от мобилизации за деньги, скорее всего, не будет прописано в этом законопроекте.

"Не думаю, что это будет касаться этого закона. Возможно, какое-то отдельное решение, но вряд ли это будет освещено в законопроекте, о котором мы говорим", – сказал политик.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство работает над новой системой бронирования от мобилизации. По его словам, в первую очередь должны быть забронированы те, кто обеспечивает жизнедеятельность страны, критические предприятия: энергетические и обеспечивающие водоснабжение, водоотвод; предприятия, наполняющие госбюджеты, что позволяет финансировать армию.

Шмыгаль сообщил, что Кабмин работает над условиями бронирования в соответствии с этими параметрами: "Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией".

После заявлений премьера Гончаренко сообщил, что в Кабмине планируется привязать бронирование к уровню зарплаты.

По данным нардепа, правительство предлагает забронировать всех:

чиновников категории "А",

рабочих предприятий, учреждений и организаций ОПК, поставщиков для ВСУ,

работников полиции.

В бизнесе предлагается забронировать всех:

работников топливно-энергетического комплекса,

операторов связи.

Также получают возможность бронирования:

те, кто получает зарплату от 35 тыс. грн.,

те, кто платит НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн и ЕСВ ≥ 7,7 тыс грн,

Айтишники, а именно резиденты "Дия.сити", при уплате НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн.

Бронирование от мобилизации/Коллаж: ТСН.ua

Нардепы готовят законопроект об экономическом бронировании

Нардеп Дмитрий Наталуха сообщил о планах до конца марта зарегистрировать в Раде отдельный законопроект об экономическом бронировании от мобилизации. Модель, которую предложат народные избранники, будет заключаться в уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, зарплаты или других критериев. Размер этого военного сбора – 20 тыс. грн за каждого забронированного.

По словам Наталухи, эта модель предусматривает возможность бронирования физлиц-предпринимателей.

Электронные повестки

По словам Вениславского, в законопроекте предусмотрено, что регистрация в электронном кабинете призывника не будет обязательной. Она остается как право, а не как обязанность.

"Мы оставили возможность, прежде всего, лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда", — рассказал нардеп.

Речь может идти и о студентах, которые учатся за границей, и о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу.

Остальные способы вручения повесток останутся такими же, как сейчас.

Электронная повестка / Фото: ТСН.ua

Мобилизация осужденных

Как сообщил в начале марта Вениславский, мобилизационным законопроектом предусмотрено, что часть осужденных могут приобщаться к ВСУ.

"Мы предполагаем, чтобы осужденные, получившие наказание без реального отбытия его в местах пенитенциарной системы (либо осужденные с отсрочкой от отбывания наказания, либо условно осужденные, физически находящиеся на свободе), могут быть мобилизованы, они также будут взяты на военный учет", – рассказал нардеп.

Он отметил, что находящиеся в местах лишения свободы осужденные также получат возможность воевать. Однако будут исключения – осужденные за преступления против основ нацбезопасности, против половой свободы человека и других наиболее сенситивных преступлений.

Отметим, что 9 марта министр юстиции Денис Малюська анонсировал, что в парламенте будет зарегистрирован законопроект о мобилизации осужденных и заключенных. Министр отметил, что есть тысячи мужчин, которые находятся в местах лишения свободы, но хотят стать защищать страну.

"Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории, наверное, под мобилизацию не попадут", – рассказал Малюська.

"Не все командиры военные готовы брать осужденных и заключенных к себе, но мы не будем и не планируем никому навязывать таких мобилизованных. Скорее всего, это будут отдельные отряды", – добавил министр.

Демобилизация

По словам Вениславского, нардепы склоняются к тому, чтобы установить 36 месяцев военной службы до момента демобилизации. Но конкретные сроки, детали и механизмы еще будут обсуждаться.

"Что касается участия в боевых действиях, выполнения боевых распоряжений или обязанностей по несению военной службы в тылу и т.д., 36 месяцев — это тот ориентир, к которому мы сейчас консенсусно склоняемся", — сообщил народный избранник.

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В то же время нардеп Роман Костенко сообщил 10 марта, что нардепы до сих пор не пришли к согласию о демобилизации во время войны.

"Конечно, мы как парламентарии говорим о том, что этих людей нужно отпустить через 36 месяцев, потому что они истощены, большинство из них непосредственно участвуют в боевых действиях", – высказался народный избранник.

Повторная ВВК

Согласно новому законопроекту, мобилизации не подлежат военнообязанные, признанные лицами с инвалидностью.

Однако оборонный комитет поддержал поправку о необходимости прохождения повторной ВВК тем военнообязанным, которые в период с 24 февраля 2022 года получили статус лица с инвалидностью II и III групп. Они должны пройти повторно медкомиссию, которая признает лицо имеющим инвалидность.

Также лица, признанные ограниченно-годными, должны повторно пройти ВВК, чтобы быть признанными либо годными, либо негодными. Ибо статус ограниченно-годный будет отменен.

Мобилизация людей с инвалидностью. Коллаж / Фото: ТСН.ua

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