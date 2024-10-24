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Что северокорейцы знают о войне в Украине и чем их мотивируют для участия в ней: эксперт рассказал

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Что северокорейцы знают о войне в Украине и чем их мотивируют для участия в ней: эксперт рассказал

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин / Фото: ТСН.ua

КНДР отправила военных на войну в Украину.

Северокорейцы очень мало знают об Украине, кроме того, что это одно из постсоветских государств.

Об этом в интервью TSN.ua рассказал лектор Унивеситета Коре из Сеула, специалист по изучению Северной Кореи Федор Тертицкий.

“Думаю, что на этом их кругозор и ограничен. В последнее время, примерно с визита Шойгу в КНДР, в их прессе начали писать о войне. Там почти то же, что кремлевские СМИ вещают за границу, разговоры о нацистах в переводе на корейский. Верят ли люди, не знаю. Скорее всего, столкнувшись с реальностью, они многое для себя откроют”, — считает Федор Тертицкий.

Специалист по изучению Северной Кореи Федор Тертицкий / ©
Специалист по изучению Северной Кореи Федор Тертицкий

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Что отдал Путин за помощь Ким Чен Ина?

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