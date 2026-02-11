ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
556
3 мин

Что сейчас происходит на острове Змеиный: уникальные кадры

Эксклюзив ТСН с освобожденного острова Змеиный. Ледяное море, подземные госпитали в скалах и будни бойцов ГУР, которые охраняют стратегическую точку и зерновой коридор.

Наталия Нагорная
Остров Змеиный

Остров Змеиный

Съемочная группа ТСН отправилась на остров Змеиный, чтобы показать, как он выглядит сейчас. Для Украины это очень важная стратегическая точка как для фронта, так и для людей. Как его сейчас защищают ребята из главного управления разведки

О том, как сейчас защищают скалу посреди Черного моря бойцы Главного управления разведки — в специальном репортаже корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Ледяной путь к «Змеиному»

У всех людей, которых вы увидите в этом сюжете, закрытые лица и измененные голоса. Их настоящие имена появятся только после войны. Сейчас нам достаточно знать, что это — бойцы спецподразделения Тимура.

«Наша небольшая лодка пробивается сквозь воду, словно ледокол. Капитан, который за штурвалом уже 20 лет, говорит, что впервые видит такое за много лет — вода замерзла, и нам приходится буквально продираться через лед. Мы движемся в закрытой лодке, хотя бойцы даже в такой лютый холод обычно ходят на открытых катерах, как тот, что несется рядом, чтобы прикрыть нас из пулемета в случае необходимости», — говорит корреспондент ТСН.

Дорога к Змеиному

Дорога к Змеиному

От международных судов до символа сопротивления

Змеиный — это не просто скала. С 2004 по 2009 год Украина в международных судах доказывала Румынии, что это именно остров, а не скала. Тогда здесь появился поселок Белое, где жили пограничники, ученые и работники маяка. В архивах ТСН сохранился тот мирный Змеиный — к нему летали вертолетами, чтобы привезти продукты сотни жителей.

Сегодня же гости здесь редкость. Вместе с бойцами журналисты доставили на остров очередную партию продуктов. Бойцы Тимура говорят: сложность логистики — это не самая большая проблема. Остров освобожден от россиянина, но не от войны.

Здесь можно ходить только протоптанными тропами — на каждом шагу сожженная техника и то, что осталось от оккупантов.

Так Змеиный выглядит сейчас

Так Змеиный выглядит сейчас

Хроники освобождения: от «Москвы» до «Богданы»

24 февраля 2022 года стало новой страницей истории острова. Именно здесь прозвучала легендарная фраза о «русском военном корабле», когда крейсер «Москва» угрожал защитникам смертью. Уже через 50 дней украинский «Нептун» отправил этот крейсер на дно.

Без «Москвы», говорят спецназовцы, атаковать остров россиянам чрезвычайно сложно — их сразу видно. Со скал острова как на ладони видно «зерновой коридор», по которому идут суда с украинским зерном. Оборона Змеиного — это в первую очередь оборона возможности Украины кормить мир.

Путь к освобождению был тяжелым: удары «Байрактаров», масштабная десантная операция 7 мая 2022-го с тяжелыми потерями и, наконец, звездный час украинской САУ «Богдана», которая в июне 2022-го окончательно заставила оккупантов сделать «жест доброй воли». 4 июля 2022 года над островом снова подняли сине-желтый флаг.

Змеиный

Змеиный

Жизнь в скалах: подземный госпиталь

На поверхности Змеиного не осталось целых сооружений. Даже музей, куда раньше приезжали туристы, теперь — только побитые стены. Все укрытия теперь спрятаны в скалах. Одно из таких мест — подземный стабилизационный пункт.

«В нынешних условиях это двойная роскошь, потому что здесь и тепло, и свет. Здесь можно стабилизировать раненого и дальше уже в нормальном состоянии вывозить на землю. Из нас все медики — мы все можем оказать первую помощь, чтобы дать человеку больше шансов доехать до земли. А это минимум полтора-два часа по морю», — говорят здесь.

Рядом с пограничным знаком, украшенным символом военной разведки Украины, разведчики уверяют: после войны обязательно сюда вернутся. Потому что море здесь теплое, а никаких змей на Змеином на самом деле нет. Защита этой скалы стала для них частью личной истории.

Конечно, Змеиный — это всего лишь скала посреди моря. Но это наша скала.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке

