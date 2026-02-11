Что сейчас происходит на острове Змеиный: уникальные кадры

Остров Змеиный

Съемочная группа ТСН отправилась на остров Змеиный, чтобы показать, как он выглядит сейчас. Для Украины это очень важная стратегическая точка как для фронта, так и для людей. Как его сейчас защищают ребята из главного управления разведки

О том, как сейчас защищают скалу посреди Черного моря бойцы Главного управления разведки — в специальном репортаже корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Ледяной путь к «Змеиному»

У всех людей, которых вы увидите в этом сюжете, закрытые лица и измененные голоса. Их настоящие имена появятся только после войны. Сейчас нам достаточно знать, что это — бойцы спецподразделения Тимура.

«Наша небольшая лодка пробивается сквозь воду, словно ледокол. Капитан, который за штурвалом уже 20 лет, говорит, что впервые видит такое за много лет — вода замерзла, и нам приходится буквально продираться через лед. Мы движемся в закрытой лодке, хотя бойцы даже в такой лютый холод обычно ходят на открытых катерах, как тот, что несется рядом, чтобы прикрыть нас из пулемета в случае необходимости», — говорит корреспондент ТСН.

Дорога к Змеиному

От международных судов до символа сопротивления

Змеиный — это не просто скала. С 2004 по 2009 год Украина в международных судах доказывала Румынии, что это именно остров, а не скала. Тогда здесь появился поселок Белое, где жили пограничники, ученые и работники маяка. В архивах ТСН сохранился тот мирный Змеиный — к нему летали вертолетами, чтобы привезти продукты сотни жителей.

Сегодня же гости здесь редкость. Вместе с бойцами журналисты доставили на остров очередную партию продуктов. Бойцы Тимура говорят: сложность логистики — это не самая большая проблема. Остров освобожден от россиянина, но не от войны.

Здесь можно ходить только протоптанными тропами — на каждом шагу сожженная техника и то, что осталось от оккупантов.

Так Змеиный выглядит сейчас

Хроники освобождения: от «Москвы» до «Богданы»

24 февраля 2022 года стало новой страницей истории острова. Именно здесь прозвучала легендарная фраза о «русском военном корабле», когда крейсер «Москва» угрожал защитникам смертью. Уже через 50 дней украинский «Нептун» отправил этот крейсер на дно.

Без «Москвы», говорят спецназовцы, атаковать остров россиянам чрезвычайно сложно — их сразу видно. Со скал острова как на ладони видно «зерновой коридор», по которому идут суда с украинским зерном. Оборона Змеиного — это в первую очередь оборона возможности Украины кормить мир.

Путь к освобождению был тяжелым: удары «Байрактаров», масштабная десантная операция 7 мая 2022-го с тяжелыми потерями и, наконец, звездный час украинской САУ «Богдана», которая в июне 2022-го окончательно заставила оккупантов сделать «жест доброй воли». 4 июля 2022 года над островом снова подняли сине-желтый флаг.

Змеиный

Жизнь в скалах: подземный госпиталь

На поверхности Змеиного не осталось целых сооружений. Даже музей, куда раньше приезжали туристы, теперь — только побитые стены. Все укрытия теперь спрятаны в скалах. Одно из таких мест — подземный стабилизационный пункт.

«В нынешних условиях это двойная роскошь, потому что здесь и тепло, и свет. Здесь можно стабилизировать раненого и дальше уже в нормальном состоянии вывозить на землю. Из нас все медики — мы все можем оказать первую помощь, чтобы дать человеку больше шансов доехать до земли. А это минимум полтора-два часа по морю», — говорят здесь.

Рядом с пограничным знаком, украшенным символом военной разведки Украины, разведчики уверяют: после войны обязательно сюда вернутся. Потому что море здесь теплое, а никаких змей на Змеином на самом деле нет. Защита этой скалы стала для них частью личной истории.

Конечно, Змеиный — это всего лишь скала посреди моря. Но это наша скала.

