Что скрывает РФ о падении Ил-76: куда делись тела или все версии и странные нюансы

Кто был на борту самолета, до сих пор точно неизвестно.

В России 24 января упал Ил-76. Магическим образом уже через несколько минут российские чиновники назвали причину катастрофы: мол, Украина сбила самолет, а на борту якобы находились украинские военнопленные, которых должны были вот-вот обменять. В Генштабе ВСУ и ГУР МО также сделали заявления. А президент Владимир Зеленский вызвал Умерова, Залужного, Шаптала, Буданова и Малыша и отменил все поездки до выяснения ситуации с самолетом.

Пока Россия традиционно обвиняет во всей Украине, в этой истории с самолетом Ил-76 много странных деталей. О них рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Падение самолета

Военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области упал около 11 утра по московскому времени. Этот процесс сняли очевидцы.

Падіння Іл-76 у бєлгородській області pic.twitter.com/yDyo0eCxc5 — Баба і кіт (@babaikit) January 24, 2024

Мгновенная реакция РФ

Россия, которая не хочет говорить и признавать потери, вдруг уже за считанные минуты после взрыва гремит на весь мир о своем, якобы подбитом Вооруженными силами Украины самолете, а все почему? Потому что задумали стучаться в США, мол, посмотрите, какая Украина плохая, зачем? Чтобы оставить без поддержки.

⚡️Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Там их матери ждали, жены ждали, дети ждали — Володин



Госдума РФ подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76, заявил Вячеслав Володин. pic.twitter.com/8HOfDzkqSC — Ученик Штирлица2 (@hd7PR5YZbN59013) January 24, 2024

Самая страшная версия

А дальше выдвигают самую ужасную для Украины версию событий: мол, на борту транспортного воздушного судна были украинские военнопленные, которых якобы везли на обмен и всем был известен маршрут.

Глава Комитета по обороне Картаполов:

после крушения ИЛ-76 в Белгородской обл обмены пленными между РФ и Украиной,будут поставлены на паузу

Операторы ЗРК знали, куда летит самолёт,и не могли его спутать с другой целью pic.twitter.com/NH9Fjc5tL7 — (@fortuna_kz) January 24, 2024

Есть одно "но"

Здесь есть нюанс: эта версия появилась через несколько минут после катастрофы в российских СМИ, потом она исчезла, а потом… снова появилась! А о самолете А-50, сбитом ВСУ еще 15 января, до сих пор ни слова не сказали… Заявления, правда, с опозданием в несколько часов сделали и в Генштабе ВСУ.

Комментарий ГУР

В ГУР подтвердили, что обмен военнопленными действительно должен был состояться 24 января. Но ясно, что после падения самолета все сорвалось. То, что Россия могла сделать это намеренно, нет сомнений.

Кто был на борту самолета?

И все же, кто был на борту самолета, до сих пор точно неизвестно. Поэтому украинская сторона не спешит комментировать событие. Не знают, были ли наши военные именно на этом самолете и в США. Хотя именно такая тишина заставляет людей искать и верить хоть в какую-то информацию. Россияне еще раз сыграли на болезненном — чувствах родных, ожидавших своих мужей, сыновей, братьев из плена. На подобные вбросы вестись не стоит. Речь идет о жизни людей, которые в плену, и тех, кто их ждет.

РФ отказалась от расследования

Только задумайтесь, как случилось, что все депутаты госдумы РФ так быстро собрались и начали клепать обращение в США? А как вам: в Кремле категорически против международного расследования причин катастрофы Ил-76 в Белгородской области. Вылетело это изо рта Пескова. "Говорящая собака" Путина четко дала понять, что Москва против международного расследования падения Ил-76, чего требует президент Украины Владимир Зеленский, нам ведь нужна правда.

Почему РФ отказалась от независимых следователей?

Так почему тогда Россия против международного расследования, если так уверены в вине Украины? Но нет, Лаврову нужно заседание Совбеза ООН, чтобы можно было без доказательств и безосновательно обвинять Украину, и где будут выкрикиваться только лживые заявления.

К такой манере поведения путинской России все уже привыкли. Следовательно, очередная провокация Кремля обречена на провал. И опять же, вспомните: почему российское руководство по-прежнему молчит о сбитии самолета А-50? Еще 15 января это случилось, но ни слуху, ни духу. Хотя эта потеря не менее болезненна для России, потому что в небо хочет идти все меньше пилотов, чтобы не отправиться в тот же вечный полет. Все эти доказательства фейком назвал и командующий Воздушных сил ВС Украины Николай Олещук. Он ночью написал пост в своем Телеграмме.

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Позиция Украины и на какой лжи поймали россиян?

Заявления о необходимости детальной проверки данных сделали и в офисе омбудсмена, Координационном центре обращения с военнопленными и в Офисе президента. А теперь давайте разберем все нестыковки, ведь россияне выдвинули столько версий, что и сами начали путаться, что, кто и когда говорил.

Вот, например, "блестящие" пыталась путинская подружка Симоньян и даже выложила списки якобы погибших военнопленных с борта Ил-76. В списке – 65 украинцев. Впрочем, впоследствии выясняется, что Максим Коноваленко под номером 22 уже обменен. Еще через несколько часов становится известно, что из списка от путинской пропагандистки 15 фамилий уже фигурировали в предварительном обмене.

А теперь вспомните Оленевку : через несколько часов после теракта россияне совершили рекордное количество фото и видео трагедии, традиционно обвинив в ударе Украину, несмотря на выводы международных экспертов. Возможно, именно поэтому на этот раз россияне категорически против кого-то допускать к расследованию.

В случае с падением Ил в сети есть только видео, как самолет падает вниз, несколько кадров уже металлолома. На первых снимках не было видно ни одного тела. Впоследствии появились новые фотографии с двумя телами. Напомним, что по версии рашистов, кроме военнопленных, на борту находились 6 членов экипажа на трое сопровождающих.

Куда подевались тела? Это подмечают и военные эксперты и аналитики, в своем телеграмме Александр Коваленко провел параллели с другими авиатростями в России за последний год.

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Высказался и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что говорят бывшие военнопленные?

Почему такое большое количество людей не ищут? Кроме этого, высказались из-за этой откровенной лжи и уже бывших военнопленных. Вы точно помните Максима Колесникова — парня, поразившего своей реакцией после плена на яблоко. На первых фото видно, какие ребята худые и обессилевшие, и даже тогда россияне так их боялись, что приставляли к ним по два десятка крыльев охраны.

А ось перша 100% брехня про Іл.

Міністерство війни росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (ТРИ) супроводжуючих.

Це повний пиздьож. Коли мене везли літаком з Брянську в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їх воєнної поліції. 3 охоронця, ага. — Max Kolesnikov (@mx_kolesnikov) January 24, 2024

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Что говорят аналитики?

Кроме того, до сих пор неясно, в какой момент был сбит Ил-76. Украинский "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны, сообщил, что самолет сбит на взлете. OSINT-аналитики, а также некоторые российские СМИ обращают внимание, что самолет, вероятно, двигался севернее села Яблоново в Белгородской области.

К примеру, российское СМИ "Медиазона" сообщило, что падение Ил-76 сняли очевидцы с центра села Яблоново в направлении на север. Самолет упал в поле за жилыми домами. Это вызывает вопрос относительно того, куда направлялся самолет — в Белгород или все же из него? Россияне утверждают, что самолет направлялся в Белгород, а затем военнопленных должны были доставить на границу с Украиной. Но очевидцы говорят, что на самом деле борт двигался из Белгорода совсем не в сторону границы с Украиной. Если он направлялся из Белгорода с пленными на борту, то вопрос, куда их доставляли.

“Очень странный маршрут как для доставки пленных украинцев, хотя известно и то, что этот борт активно участвовал в “иранском экспрессе”. Вопрос возникал и относительно заявления морф о том, что на борту 65 пленных сопровождали только три конвоира. Это критически мало для такого количества пленников и полностью нарушает уставные документы. Через пять часов после падения Ил-76 появилось новое видео с места падения, где был показан кусок фюзеляжа с большим количеством мелких повреждений, что подтвердило сбивание ракеты ЗУР, но опять-таки даже через пять часов не было. показаны тела якобы погибших украинских пленных”, – написал Александр Коваленко.

Бездоказательные обвинения, сокрытие и доподготовка

Без сомнения, россияне пытаются многое в этой истории скрыть. После авиатрощи на место прибыли МЧСовцы, но их быстро выгнали с места падения, однако пропустили туда несколько грузовиков, пока так и неизвестно, что они там делали. По словам очевидцев, после этого дороги перекрыли в радиусе нескольких километров.

Но есть еще один интересный. Рядовые россияне видели, как перед падением самолета с борта сбрасывали крупногабаритный груз и якобы ценные бумаги. Также есть информация, что этот самолет помогал доставлять ракеты С-300 для обстрелов Харькова и области.

Напомним, россияне беспощадно атакуют жилую и промышленную инфраструктуру региона и 23 января несколько раз в день били по гражданскому населению. Итак, история кремлевской пропаганды с военнопленными на борту Ил-76 с каждой минутой разрушается как хрустальный замок.

Однако существует определенная опасность. Они ведь официально заявили, что военнопленные были на борту. До сих пор ни одно вещественное доказательство не было предоставлено, хотя для российской пропаганды очень важно показать правоту их официальных органов. На этом фоне возникают опасения, что российские террористы могут эти "вещественные доказательства" готовить.

СБУ начала расследование

В настоящее время продолжается сбор информации. Уголовное дело возбуждено и в СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время специалисты проводят комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета. Так что просим всех дождаться официальной информации и не распространять фейки. Напоминаем, речь идет о жизни людей. К слову, пока все факты не будут установлены, президент Зеленский даже запретил поздравлять его с днем рождения 25 января, а также отменил все визиты в регионы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПАДЕНИЕ ИЛ-76 В РОССИИ: ГДЕ ПОДЕЛИСЬ ТЕЛА?! Все версии и удивительные нюансы! Что скрывает РФ?

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