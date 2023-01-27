Что спасет от вируса "Кракен": советы от главного санврача Киева

Новый и агрессивный штамм коронавируса "Кракен" пока не обнаружен в Киеве. Об этом сайту ТСН.ua рассказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак. Он рассказал, что каждый центр профилактики болезней направляет на секвенирование в Центр общественного здоровья образцы материалов лиц, у которых уже подтвержден коронавирус.

"После проведения секвенирования и была обнаружена разновидность «Омикрона» — вирус «Кракен». Им заболел пожилой человек из Сумской области, который был в тяжелом состоянии. Известно, что человек был не привит от коронавируса. У нас в Киеве подобные случаи пока не зафиксированы. Хотя, образцы мы каждую неделю присылаем на исследования – пока фиксируется только вирус "Омикрон", — рассказал сайту ТСН.ua Сергей Чумак, главный санитарный врач Киева.

Специалист советует неизменно соблюдать действовавшие ранее правила.

"Рекомендации остались неизменными. Первое – это вакцинация. Также советую сохранять безопасную дистанцию в транспорте и общественных местах, регулярно мыть руки по возвращении домой, носить маску в транспорте и в местах большого скопления людей", — советует Сергей Чумак.

Напомним, опасное печенье, изготовленное в Румынии и завезенное в Украину, будет искано в торговых сетях Киева.

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