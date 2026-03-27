Что США требуют от Украины для окончания войны и скандальное заявление Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

В живописном аббатстве неподалеку от Парижа встреча топ-дипломатов «группы семи» превратилась в арену острых споров. Госсекретарь США Марко Рубио впервые лично встретился с европейскими коллегами после начала операции против Ирана. Главный нерв дискуссии — нежелание Европы втягиваться в войну в Ормузском проливе и требование США к Киеву об уступках.

Подробности рассказала корреспондент «Радио Свобода» Зоряна Степаненко специально для ТСН.

Россия помогает Ирану разведданными?

Европейские министры приехали на саммит с тревожными новостями: связь между войной в Украине и конфликтом на Ближнем Востоке становится все крепче. По данным разведки, Москва не просто модернизирует иранские дроны, но и предоставляет Тегерану координаты целей для ударов по силам США и Израиля.

Йоханн Вадефуль, министр иностранных дел Германии: «Путин надеется, что эскалация на Ближнем Востоке отвлечет наше внимание от его преступлений в Украине. Эта стратегия не должна увенчаться успехом. Россия явно поддерживает Иран, предоставляя информацию о потенциальных целях».

Поставки военной техники Тегерану уже подтвердил и Сергей Лавров, хотя участие в разведке Кремль традиционно отрицает.

«Своя» и «чужая» война: Рубио против G7

Наибольшее напряжение возникло при обсуждении Ормузского пролива. Дональд Трамп требует от союзников по G7 помочь разблокировать этот критический путь для мировой экономики. Однако европейцы готовы действовать только после прекращения боевых действий.

Марко Рубио ответил на это крайне резко. Он отметил: если европейцы не считают войну на Ближнем Востоке «своей», то они должны понимать — война в Украине также не является войной США.

Марко Рубио, госсекретарь США: «Война в Украине — не война США, но мы, тем не менее, вносим в нее больший вклад, чем любая другая страна. Президент Трамп хочет скорейшего прекращения огня и урегулирования конфликта путем переговоров».

Мир в обмен на территории?

На полях саммита Андрей Сибига отдельно встретился с Рубио, подчеркнув, что давление должно оказываться на агрессора — Москву, а не на Украину. Однако в Киеве растет беспокойство. Владимир Зеленский накануне заявил, что Вашингтон давит на Украину больше, чем на Россию. В частности, речь шла о требовании вывести войска с Донбасса как условие для американских гарантий безопасности.

В США эти слова официально не комментировали, однако Рубио после сессии подтвердил в соцсетях: приоритет Трампа — быстрое урегулирование.

Сейчас «группа семи» пытается найти общий язык, чтобы защитить глобальную экономику от стран, использующих энергоресурсы как оружие. Но главный вопрос — останется ли поддержка Украины приоритетом США после 6 апреля — остается открытым.

