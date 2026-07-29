Что такое "Бандероль" и почему она опасна: Жданов рассказал о новом вооружении России

Олег Жданов / © ТСН

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Россия начала применять новое средство поражения под названием «Бандероль», сочетающее характеристики беспилотника и крылатой ракеты. Главной особенностью этого оружия является высокая скорость и способность более эффективно преодолевать украинскую противовоздушную оборону.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Что такое «Бандероль» и чем она отличается от других дронов

По словам Жданова, Бандероль фактически является гибридом крылатой ракеты и ударного беспилотника.

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«Фактически „Бандероль“ — это гибрид дрона и малогабаритной крылатой ракеты. У него скорость 620–650 километров в час, дальность полета — до 500 километров», — говорит Олег Жданов.

Эксперт объясняет, что новое средство поражения запускается из российского ударного беспилотника «Орион» (также известного как «Иноходец»), способного нести две такие ракеты одновременно.

Несмотря на то, что боевая часть Бандероли уступает по мощности дрона Shahed, новое оружие представляет серьезную угрозу из-за своих летных характеристик.

«Самой взрывчатки даже меньше, чем у „Шахеда“, около 50 килограммов. Но он лучше преодолевает нашу систему ПВО. С реактивными дронами фактически отпадают мобильные огневые группы», — отмечает Олег Жданов.

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Насколько точно новое оружие РФ

По словам военного эксперта, Бандероль оснащена сразу несколькими системами наведения, что делает ее более устойчивой к средствам радиоэлектронной борьбы.

«Россия использует двойную, а иногда и тройную систему наведения своих дронов. Есть система ГЛОНАСС, GPS, а если все заглушено, они могут переходить на инерционную систему. К сожалению, враг очень быстро реагирует», — говорит Олег Жданов.

Он также обратил внимание, что часть комплектующих нового вооружения имеет иностранное происхождение.

«На „Бандероле“ стоит китайский турбореактивный двигатель. И система наведения, о которой я рассказывал, тоже китайская, не российская», — подчеркивает эксперт.

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Станет ли «Бандеролей» больше

Жданов отмечает, что открытых данных о масштабах производства нового оружия нет. В то же время, по его мнению, Россия делает ставку именно на этот тип ударных беспилотников.

«Пока нет открытой информации, чтобы можно было оценить масштабы производства. Но я думаю, что они усиленно переходят на производство именно таких дронов. Это новое поколение дронов, новый этап в развитии дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. Скорее всего, чем дальше, тем больше мы будем видеть их применение», — говорит Олег Жданов.

По словам эксперта, развитие реактивных беспилотников становится новым этапом технологической войны. Он также отметил, что Украина в свое время тоже имела перспективные разработки реактивных дронов, однако их массовое использование на поле боя пока не наблюдается.

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