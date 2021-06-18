Что такое "COVID-сертификат" по-украински и пустят ли с ним в Европу: ответы на главные вопросы

Внешний цифровой "COVID-сертификат" в Украине запускают 1 июля, внутренний и его бумажную версию чуть позже.

Случай с COVID-19 — беспрецедентный. Более года коронавирусом болеют люди во всем мире. И параллельно с этим возникают новые штаммы коронавируса, но странам в этих условиях нужно восстанавливаться и возвращаться к постковидной жизни. Это должно быть безопасно и без ущемления прав граждан. С целью восстановления туризма разработали и уже утвердили цифровые "COVID-сертификаты", которые в ЕС договорились запустить с 1 июля.

Этот документ должен упростить путешествия в условиях пандемии, которые коронавирус поставил на паузу. В частности, речь идет о том, что турист с "COVID-сертификатом" освобождается от необходимости сдавать тесты соблюдать карантин по прибытии в ту или иную страну.

ТСН.ua расспросил о "COVID-сертификатах" у проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины.

Что это за сертификат и как правильно его называть?

"Рабочее название - "ковидный сертификат", то есть такой, который заверяет статус по COVID. Это документ, который упрощает приоритетные туристические путешествия для граждан. Он будет иметь три вариации подтверждения статуса гражданина: по вакцинации, ПЦР-тесту или клиническому выздоровлении после коронавируса", — пояснила нам Екатерина Черногоренко.

Какая разница между внутренними и внешними сертификатами?

"Формально разницы не должно быть вообще или минимальная. Они должны быть максимально универсальны. Единственное отличие — это то, что внешние будут на английском языке транслитерированные, внутренние — на украинском, соответственно. Наборы данных, которые будут и во внутреннем, и на внешнем, должны быть максимально идентичными, чтобы была проведена единственная регуляция для тех, и для других ", — сказала Екатерина Черногоренко.

Данные будут в сертификате?

"Предварительно для внутреннего, это фамилия, имя, отчество, дата рождения. В англоязычной версии только фамилия и имя и дата рождения. И далее размещен QR-код, в котором зашиты данные сертификата (категория сертификата, срок действия).

Мы формируем этот перечень данных, поскольку в каждой стране есть свой перечень требований к этому", — добавила проектная менеджер Минцифры.

Как получить?

"Человек заходит в "Дію", полностью авторизуется, и только после предоставления согласия человека, поступает запрос в электронное здравоохранение о том, что человек хочет сформировать сертификат. То есть, это только с согласия человека. Ни передачи данных по ПЦР, вакцинации, выздоровлению не будет. Это правильная модель для Украины, для интероперабельности реестров, для обмена данными между реестрами", — высказалась Екатерина Черногоренко.

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Также Екатерина Черногоренко добавила, что когда "Дія" получает информацию от электронного здравоохранения в отношении определенных запросов, то отображает на экране сформированный сертификат, на котором будет QR-код, где будут зашиты данные.

"Этот QR-код можно будет расшифровать только определенным доверительным ключом, который мы сейчас планируем признать с ЕС, чтобы они предоставили нам эту возможность. Чтобы например, гражданин Украины, который отправляется в Австрию, мог показать этот QR-код и австрийский пограничник этим ключом мог расшифровать то, что человек безопасен, и впустить в страну", — подчеркнула она.

Кроме того, проектная менеджер Минцифры, пояснила, что в работе внешних сертификатов есть два аспекта.

"Сформировать сам модуль, который будет отдавать от электронной системы здравоохранения медицинский набор данных, сформировать возможность подписания этим ключом, который признает ЕС и предоставляет нам. И дальше — только Евросоюз позволит генерацию этих ключей, возможность любой страной ЕС, тоже приняла у себя эти ключи, расшифровать наш сертификат", — сказала Екатерина Черногоренко.

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Когда заработает бумажная версия?

Екатерина Черногоренко говорит, что сейчас вопрос бумажных "COVID сертификатов" прорабатывается. Предварительно, ожидается, что их введут после цифровых.

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"Учитывая то, что это очень сложный проект, мы пошли путем, что первый релиз, который на 1 июля, он будет пока только цифровой. Но уже сейчас мы пишем техническое задание на бумажный аналог. Для тех людей, у которых например нет "Дії", или не хотят пользоваться телефоном, мы же не можем их дискриминировать, нужно и для них заложить такую регуляцию. Поэтому сразу следующий релиз — это будет возможность генерировать бумажный сертификат. Первый релиз — это цифровой, а второй — уже бумажный", — рассказала она.

В Министерстве здравоохранения добавили, что бумажную версию впоследствии можно будет получить у семейного врача. Также в правительстве планируют в перспективе наладить выдачу таких сертификатов в центрах предоставления административных услуг.

Есть ли дата внедрения внутренних "ковидных сертификатов"?

"Технически мы стараемся, чтобы сделать их синхронно. Конечно, мы бы хотели не пропустить момент с внешними больше. Поскольку в этом был большой посыл, чтобы украинцы беспрепятственно могли въезжать в другие страны ЕС, но стараемся сделать их синхронно", — отметила Екатерина Черногоренко.

Как будут проверять внутренние сертификаты?

По словам Екатерины Черногоренко том, кто и как будет проверять "COVID-сертификаты" внутри Украины зависит от того, где их будут использовать. Она говорит, что сейчас это рассматривается и решается, на какие категории объектов будут они распространяться.

В то же время "ковидные сертификаты" внутри страны будут действовать только тогда, когда регион, в "красной" зоне и является требование для закрытия, например, метро, заведений питания и тому подобное.

"Важно понимать, что второе требование — то, чтобы регион был в "красной" зоне. Например, чтобы человек пришел на стадион и его пропустили. Чтобы мы понимали, что в местах массового скопления безопасные люди, достаточно показать, что гражданин привит двумя дозами вакцины, которая в Украине признается, или человек клинически выздоровел, или ПЦР-тест, который сделан за 72 часа до события", — подчеркнула она.

По ее словам, по сравнению с внешними, с внутренними сертификатами несколько проще, но проблема в том, будет ли готов тот или иной объект сканировать этот QR-код.

"Для этого Минцифры разрабатывает такой функционал, чтобы была возможность считать с помощью своего приложения. Соответственно, если охранник стоит на стадионе, человек открывает "Дію", сканирует QR-код приложением и открывает определенный набор данных, действительно ли у человека есть ПЦР-тест или вакцинирован или клинически оправился, и его пропускают. Это должно занимать 5-7 секунд, по идее", — анонсировала Екатерина Черногоренко.

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Также она привела пример румын, где выбрали самые массовые мероприятия и на входе к этому объекту охранник или другое лицо, уполномоченное осуществить проверку "COVID-сертификата", проверяет его.

"Если представить себе этот процесс, то с согласия человека, он открывает приложение, (впоследствии будет и бумажная версия), показывает QR-код, который можно сгенерировать. Во время считывания QR-кода, поступает определенная информация, которая подтверждает, что этот сертификат валидный и человек безопасен", — сказала она.

Будут ли послабления для вакцинированных в Украине?

В комментарии ТСН.ua в Минздраве объяснили, что предварительно планируется, что внутренние "ковидные-сертификаты" могут использоваться для посещения массовых мероприятий и общественных мест, к примеру, учебных заведений, концертов, публичных заведений питания и т.д. (если Украина будет находиться на соответствующем уровне эпидопастности).

"Ковидные сертификаты" позволят уменьшить ограничения без увеличения для граждан риска заболеть. Об ослаблении ограничительных мер для владельцев "ковидных сертификатов" будет известно из соответствующего постановления Кабинета Министров Украины", — ответили в Минздраве.

Когда после вакцинации можно ли получить цифровой COVID-сертификат?

По словам проектного менеджера Минцифры в тот же день, когда человек получил вторую дозу, он может направить в "Дію" запрос на подтверждение и в приложения згенерируется сертификат.

"Отдать эти данные в системе — это секунды. Во всех случаях, если человек прошел все медицинские процедуры, его медицинские данные будут занесены в систему, и он сможет запросить данные, чтобы сгенерировать сертификат в "Дії". Главное, чтобы там, где человека вакцинировали, внесли корректно данные, чтобы данные были внесены в центральную базу данных", — пояснила проектная менеджер Минцифры.

В то же время в Минздраве уточнили, что получить "ковидный-сертификат" человек может через 14 дней после получения последней протокольной дозы вакцины против COVID-19.

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"Также, можно сгенерировать сертификат при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус и в случае выздоровления после COVID-19, если диагноз был подтвержден положительным ПЦР-тестом."Ковидный-сертификат "можно будет получить через "Дію" и в электронной, и в бумажной форме (файл для самостоятельной распечатки)", — добавили нам в Минздраве.

А если сбой и произошла ошибка?

"Если данные человека не будут находиться или другие технические проблемы, будет решаться вопрос в рамках технической поддержки. Граждане, скорее всего, будут обращаться либо в "Дію", или к своему семейному врачу или человеку, который вносил эти данные, и будет переспрашивать, корректно было внесено эти данные и т.д.", — сказала Екатерина Черногоренко.

Проектная менеджер Минцифры подчеркнула, если все данные будут занесены без ошибок, то вопросов по сформированию сертификатов не будет никаких.

"Мы думаем над тем, как человеку сделать это вообще без обращения. То есть, она сможет этим данным более оперативного управлять, то есть сейчас строится техническое решение, оно еще в стадии обсуждения, но думаем, что попробуем это все наладить. Человек не останется без технической поддержки", — анонсировала она.

Можно ли будет людям с украинским "COVID-сертификатом" поехать в ЕС?

Как сообщили нам в Министерстве здравоохранения, "ковидные сертификаты" разработаны с учетом требований ЕС на основе спецификаций EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии. Предполагается, что в нем будет вся необходимая для проверки на границе информация относительно прививок от COVID-19 негативных результатов ПЦР-тестов и выздоровления после COVID-19.

В свою очередь, проектная менеджер Минцифры предположила, что скорее всего, Украина будет с каждой страной признавать возможность подтверждения сертификатов.

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"Например, чтобы не только украинцы путешествовали в ЕС, но и граждане ЕС беспрепятственно могли путешествовать в Украину. Это симметричная история, которая должна быть двусторонней. Потому что Украина тоже развивает туризм и нам нужно, чтобы иностранцы приезжали к нам, ведь это, в частности и приток денежных средств", — пояснила Екатерина Черногоренко.

Она рассказала, что сейчас МИД уже проводит консультации со странами ЕС и правительство пытается очень быстро выйти на соглашения.

"Вместе с тем ЕС пошел по пути, что каждая страна устанавливает еще внутренне дополнительные требования по каждому сертификата, в соответствии с тем, какие решения принимают местные эпидемиологические службы. Если в этой стране протестировано Pfizer и они считают, что срок его действия 90 дней, то они выставляют эту требование, и ее надо выполнить", — сказала Екатерина Черногоренко.

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Кроме того, в Минцифры советуют во время путешествия за границу за несколько дней сделать запрос на сертификат, сгенерировать его, а соответственно "Дія" подскажет, валидный ли сертификат, подходит ли он для пересечения границы.

Человек решил путешествовать по ПЦР-тесту, какие аспекты следует учитывать?

"Если путешествие в пределах 72 часов, то без проблем показать сертификат и въехать в другую страну. Если прошло уже более часов, то соответственно, срок действия сертификата закончился и надо сделать новый тест", — сказала Екатерина Черногоренко.

Вместе с тем она отметила, если человек прилетает за границу, где имеет возможность иммунизироваться, то вакцина не сразу вносится в украинскую систему.

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В то же время мы спросили в Минздраве, каким образом можно получить "ковидный-сертификат" человеку, который за рубежом сделает вторую прививку. На что нам ответили, что рекомендуют гражданам полностью вакцинироваться именно в Украине, а "возможность получения второй дозы в других государствах зависит от национального законодательства, перечень разрешенных к использованию в этих странах вакцин и т.д". И добавили, что в Украине этот вопрос прорабатывается, учитывая потенциально большое количество таких случаев.

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Насчет ПЦР-теста, то если он делается в другой стране, по словам Екатерины Черногоренко, сертификат не сгенерируется, поскольку данные не попадут в украинскую электронную систему здравоохранения. И не будет набора медицинских данных.

"Я думаю, что это будет, как сейчас, человек, который въезжает должен самоизолироваться или сдать ПЦР-тест, отрицательный результат которого позволяет завершить изоляцию", — предположила Екатерина Черногоренко.

There is a safe summer in sight!



12 EU countries have already connected to the #EUCOVIDcertificate Gateway — weeks ahead of the deadline! The certificate will facilitate safe free movement for travellers.



Like here in Croatia in the airport of Zagreb pic.twitter.com/jo7iACrqZA — European Commission (@EU_Commission) June 11, 2021

Как будет загружаться ПЦР-тест в "Дію"?

"Только по запросу лица. То есть, человеку нужно зайти в приложение, он должен подтвердить, что соглашается на запрос электронного здравоохранения и только тогда, когда он подпишет это согласие через "Дія Підпис", нам придется набор данных, человек вакцинирован либо не вакцинирован, какой имеет ПЦР", — ответила Екатерина Черногоренко.

Если человек предъявляет справку, что он переболел, то предыдущие требования на него распространяются?

"В этом тоже формируется регуляция. Формально, да. Человек, который клинически выздоровел и у него есть антигены к ковиду, он считается безопасным. Но есть моменты. Например, мы рассматривали ситуацию, когда человек переболел, потом сдал ПЦР и он положительный, значит, что сертификат, подтверждающий выздоровление, он перекрывается положительным ПЦР. В принципе, здесь ПЦР имеет приоритет над клиническим выздоровлением", — пояснила проектная менеджер в Минцифры.

Какой срок действия "COVID-сертификатов"?

"У каждого сертификата есть свои сроки, а предварительно это 180 дней для вакцинации, для ПЦР — 72 часа, для клинического выздоровления — по факту, бессрочно. Просто подтверждение, что человек клинически выздоровел. Пока Украина приняла для себя такие термины, но у других стран будет своя регуляция, свои требования, и мы будем на них обращать внимание", — подытожила Екатерина Черногоренко.

Следует заметить, что "COVID-сертификат" будут признавать действующим только, если прививка сделана вакциной, которую одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), отрицательный тест на коронавирус должен быть сделан за 72 часа; а тест на антитела, в Евросоюзе, требуют за последние 6 месяцев.

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