Что такое фальш-цель: эксперт объяснил, как она выглядит и почему оккупанты ее запускают

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что такое фальшь-цель. Он подчеркнул, что он бывает двух видов.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Эксперт отметил, что есть несколько фальш-целей - это может быть работа российской РЭБ, или ракета-приманка для истощения ПВО.

"Это может быть как физический, так и не физический объект. Это может быть работа российской РЭБ, которая имитирует для восприятия нашей РЛС, средств ПВО. Она имитирует звуковой или сверхзвуковой барьер. Часто они имитируют баллистическую угрозу. С другой стороны - они используют физические цели. В первую очередь - это ракеты Х-55, в которых отсутствует боевая часть. То есть это - пустышка, которая должна отвлекать ПВО, а за ней следуют снаряженные боевой частью ракеты", - пояснил Коваленко.

Напомним, с ночи до утра вторника, 2 января, российские войска нанесли мощный массированный удар по Киеву. Оккупанты атаковали беспилотниками Shahed и разными типами ракет. В частности, и "Кинжалами".

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