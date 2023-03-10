Что такое моральная травма и как помочь: советы психолога

ТСН.ua продолжает серию публикаций о важности психического здоровья.

О том, что такое моральная травма и как себе помощь, — рассказала Лариса Засекина, доктор психологических наук, профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, директор Украинского центра психотравмы.

В 2022 году Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал "газлайтинг" словом года. Газлайтинг – это форма психологической манипуляции, когда нападающий заставляет жертву сомневаться в точности восприятия окружающей действительности и адекватности своего поведения.

Почему это важно для нас? Потому что российская пропаганда распространяет фейки и дезинформацию, направленную на порождение у нас комплекса вины, стыда, ненависти и агрессии. Кроме того, полномасштабное вторжение в Украину рассматривается как моральное преступление и полный коллапс политической дипломатии.

"Эмоции нравственного происхождения – вины, стыда, ненависти и агрессии возникают у нас тогда, когда наши действия или наоборот бездействие противоречат нашим моральным ценностям и принципам, а значит, порождают моральную боль", — рассказала ученый.

Комплекс вины также может быть связан с тем, что пришлось уехать или наоборот остаться дома во время полномасштабного вторжения; быть живым, когда близкие люди погибли; работать 24/7 и быть истощенным и все равно иметь ощущение, что делаешь недостаточно, чтобы приблизить победу и т.п.

Все эти переживания связаны с особым видом повреждения – моральной травмой, обычно рассматриваемой как сопутствующее эмоциональное страдание, тесно связанное с посттравматическим стрессовым расстройством у военных во время боевых действий.

В то же время во время войны и гражданское население может испытывать эти же моральные страдания, потому что война привносит в нашу жизнь много ситуаций, в которых не так легко принять решение и действовать в соответствии с нашими моральными убеждениями.

Есть так называемые этические дилеммы во время войны, которые могут вызвать моральную травму, в частности:

ненавидеть всем сердцем захватчиков или соблюдать заповедь «любите своих врагов»; жить в хаотическом раскладе во время войны или делать сверхусилия, чтобы соблюдать порядок во всем; чувствовать ответственность и соблюдать дедлайны или признать, что это невозможно сделать из-за отсутствия электричества, прерывания работы через звуки сирен и т.д.

На сегодняшний день еще нет научно базированной терапии и четких доказательных техник для работы с моральной травмой. Но психолог Г. Коэнинг предлагает целый ряд духовных техник для уменьшения комплекса вины, синдрома уцелевшего прежде всего через переосмысление собственных ценностей.

Вот рекомендации от Украинского центра психотравмы для уменьшения нравственной боли, если вы чувствуете, что сделали, что-то неправильно; или чувствуете себя преданными другими людьми или властью, или имеете эмоции вины, стыда, злобы и отвращения.

Если вы испытываете эмоции вины или стыда из-за того, что сделали что-то неправильно, попробуйте совершить нечто, соответствующее Вашим нравственным ценностям. Для каждого человека очень важно жить в соответствии со своим моральным кодексом.

Теперь определите свои ценности, что для Вас важно (семья, работа, духовный и личностный рост, здоровье, досуг, община). Подумайте о том, что вы можете конкретно сделать уже сегодня в соответствии со своими ценностями. Ценности нельзя достигнуть как цели, но важно подражать им как основные жизненные ориентиры.

Поговорите с близкими людьми и поделитесь своими переживаниями. Наверное, они также имеют такие переживания, поэтому могут поделиться своим опытом, как они справляются с этим.

Развивайте сочувствие к себе. В любой ситуации старайтесь быть другом, а не врагом. Научитесь всегда поддерживать себя. Каждый из нас допускает ошибки мелких и больших, но важно извлечь урок и попытаться избегать этого в будущем.

В любых обстоятельствах не вините себя. Самообвинение уносит жизненную энергию и тормозит наше личностное развитие.

Напомним, что ранее мы писали о том, что такое синдром годовщины и как с ним бороться.

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