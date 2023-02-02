Что такое "сезонный" рост цены: киевский риелтор объяснил нюансы

Эксперт рассказал, что, начиная с конца января или с середины февраля – цены на квартиры постепенно начинают подниматься вверх.

Стоимость квартир на вторичном рынке формируется от спроса – чем выше спрос на жилье, тем, соответственно, и увеличивается стоимость жилья. Здесь немаловажную роль, несмотря на войну, играет сезонность, когда в определенный период времени достаточно большой спрос на различные сегменты рынка.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения "Простор" Сергей Курганов.

"Традиционно, в январе, на рынке недвижимости – затишье, особенно в первую декаду. Январь очень "медленный" для рынка недвижимости. И здесь неважно, что в стране — пандемия, война, или вообще все хорошо. В январе много праздников, люди отдыхают. Только в конце месяца рынок начинает активную работу", — говорит он.

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Эксперт отмечает, что постепенно люди вспоминают, что им нужно что-нибудь покупать или продавать – они выставляют свои объекты на рынок. И начиная с конца января или с середины февраля – цены на квартиры постепенно начинают подниматься вверх.

"С середины февраля – традиционно наблюдается колебание в цене на квадратный метр, оно держится в пределах 5-10%. Такая тенденция продлится до начала весны. А уже весной вектор спроса переключается на загородную недвижимость. Соответственно, цены на жилье в городе уменьшаются, а на частные дома начинается спрос, и соответственно, рост цен. Все это продолжается до начала лета. Летом рынок снова замирает – как на вторичном жилой недвижимости, так и на рынке частных домов. Люди хотят отдыхать, а не решать вопросы с недвижимостью", – объясняет нам сезонность рынка Сергей Курганов.

Риелтор добавляет, что летом спрос на квартиры снижается, а с ним соответственно и цены.

"С началом сентября традиционно увеличивается спрос на коммерческую недвижимость и квартиры, они выходят на первый план. Колебания в ценах при этом незначительны, но они есть. Рост цен фиксируется традиционно до конца октября, а с ноября снова наблюдается небольшой спад по стоимости", — объяснил Сергей Курганов.

Напомним, что в Киеве сейчас упали цены на аренду квартир. Это не связано со спросом, главный фактор – неспокойная ситуация в Украине и периодические ракетные обстрелы столицы.

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