Что такое "вышки Бойко": где расположены, кто владелец и чем они важны для Украины

Эти буровые платформы россияне захватили еще в 2014 году, когда аннексировали Крым, и превратили вышки в свои военные объекты.

Украина вернула под свой контроль "вышки Бойко" – газо- и нефтедобывающие платформы в Черном море. Почему платформы называются "вышками Бойко", кто их владелец и как установки захватили россияне — читайте на ТСН.ua.

Что такое "вышки Бойко"

Так называемые "вышки Бойко" – буровые газодобывающие платформы В312 и В319, которые называются "Петр Годованец" и "Украина". Платформы, принадлежавшие "Чорноморнафтогазу", были построены в Черном море возле берегов Крыма в 2010 и 2012 годах соответственно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бомбезно! Украина вернула "вышки Бойко" в Черном море!

Почему "вышки Бойко" так называются?

Госомпания "Чорноморнафтогаз" (подчиненная Минэнерго) в течение 2011-2012 годов приобрела две буровые установки сингапурского производства по 400 млн. дол. каждая. Закупка происходила не напрямую у производителя – компании Keppel, а через посредников, поэтому уплаченная за оборудование сумма получилась вдвое больше реальной стоимости установок. Называть их "вышками Бойко" начали потому, что соглашением о приобретении установок занимался Юрий Бойко – тогдашний министр энергетики. Кстати, в разные годы он был нардепом от "Партии регионов" и политсилы "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Экс-министр энергетики, пророссийский экс-нардеп Юрий Бойко / Фото: Право на владу

Уже после побега экс-президента Украины Виктора Януковича и "регионалов" в 2014 году, аннексии Крыма Генпрокуратура начала расследовать завладение 400 млн. дол. госсредств при закупках вышек. Бойко был только свидетелем по делу: ГПУ так и не установила его причастность к оборудке. Еще одно дело по этой истории расследовали и в украинском МВД, однако логического завершения нет до сих пор. Большинство фигурантов находятся за границей.

Фото буровой платформы "Петр Годованец" по состоянию на 2012 год / Фото: УНИАН

По данным ГПУ, в схеме "вышек Бойко" фигурировали Янукович, экс-глава НБУ Сергей Арбузов, экс-глава правления "Нафтогаза" Евгений Бакулин и его заместитель Евгений Корнийчук, экс-глава правления "Чорноморнафтогаза" Валерий Ясюк и его заместитель Александр Кацуба, глава правления латвийской компании "Ризкая судоверф" Василий Мельник.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Луценко рассказал подробности дела о так называемых "вышках Бойко"

Как рассказывал Юрий Луценко, будучи в должности генпрокурора, схема с "вышками Бойко" была создана еще в 2010 году по указанию Януковича. По договоренностям, стоимость каждой установки предлагалось завышать на 150 млн долл., 130 из которых "должны были идти Януковичу и его окружению, а 20 млн, вероятно, – Мельнику".

Где размещены "вышки Бойко"

Вышки были расположены в территориальных водах Украины на Одесском газовом месторождении: в относительной близости от острова Змеиный и в 100 км от Одессы. После аннексии Крыма в 2014 году Россия присвоила эти буровые платформы и переименовала их в "Крым-1" и "Крым-2". В декабре 2015 года платформы были перемещены в Голицынское месторождение у побережья оккупированного Крыма.

Расположение "вышек Бойко" на карте

С момента захвата вышек Россия проводила незаконную добычу газа на украинском шельфе под охраной кораблей своего "Черноморского флота" и постоянно находившегося на платформах спецназа.

В 2022 году российские войска установили на каждой из четырех похищенных установок средства радиоэлектронной разведки и борьбы, вертолетные площадки. Речь идет о РЛС типа "Нева" и гидроакустических системах, благодаря которым оккупанты контролировали надводное, воздушное и подводное пространство в северо-западной части Черного моря между Крымом и Одессой.

Кто владелец "вышек Бойко"

Несмотря на то, что газодобывающие платформы упрощенно называют "вышками Бойко", их настоящим владельцем было украинское государственное акционерное общество "Чорноморнафтогаз". Его 100% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

После аннексии Крыма в 2014 году Россия "национализировала", то есть незаконно присвоила все имущество "Чорноморнафтогаза", в том числе и упомянутые буровые платформы. Оккупантами также были захвачены украинские самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш".

20 июня 2022 года Украина нанесла ракетные удары по "вышкам Бойко", которые были военным объектом россиян. А 11 сентября 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили о возвращении под контроль буровых платформ "Петр Годованец", "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Спецоперация ГУР по возвращению "вышек Бойко" под контроль Украины/Скриншот

Почему "вышки Бойко" важны для Украины

В украинской разведке объяснили, что операция по возвращению буровых платформ в Черном море имела стратегическое значение для государства. Ведь благодаря этому Россия потеряла возможность использовать "вышки Бойко" в военных целях. В частности, оккупанты потеряли разведывательное оборудование на "вышках" и полноценную возможность контролировать акваторию Черного моря. В ГУР подчеркнули, что "это делает Украину на много шагов более близкой к возвращению Крыма".