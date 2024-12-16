"Что теперь, что ты инвалид? А что, ты человек?": под Киевом ветерана войны без ног не пускали на паркоместо

Стали известны подробности скандальной ситуации, когда на АЗС в селе Стоянка Киевской области водитель Мерседеса занял паркоместо, предназначенное для автомобиля с инвалидностью. Во время конфликта водитель Мерседеса сначала продемонстрировал потерявшему обе ноги ветерану войны непристойный жест, а затем, обращаясь сказал: "Что теперь, что ты инвалид…А что, ты человек?"

Ветеран войны Артем Хребет на своей странице в соцсети так описал ситуацию: «Сначала водитель общаться отказался. имею двух ног. Водитель наплевать на это".

По данным ветерана, до водителя был доведен вызванный наряд Национальной полиции, после чего началась нецензурная брань.

"Началось быкование, толкание. Ситуация закончилась следующим образом: водитель закрыл авто, пересел в другой автомобиль (который в этот момент подъехал) и скрылся с места нарушения!"

ТСН.ua разыскал ветерана и пообщался с ним.

"Это произошло 12 декабря в Стоянке Киевской области. В соцсетях произошла огласка этой ситуации. В субботу ко мне приехали сотрудники полиции, которым я дал объяснение по этой ситуации. Это лицо уже нашли, выписали ему штраф. Я бы хотел, чтобы это лицо извинилось". Передо мной и перед другими, кто имеет инвалидность. По-другому до него не дойдет. пПросто забудет об этой ситуации", — рассказал нам Артем Хребет, который является инвалидом 1 группы в результате войны.

Ветеран обращает внимание на то, что личность водителя должны дополнительно проверить соответствующие правоохранительные органы.

В свою очередь, ветеран ССО Павел Якимчук, тоже освещавший эту ситуацию в соцсети, говорит, что нашел достаточно недвусмысленную информацию о водителе Мерседеса.

"Мне направили информацию о том, что он является лицом, которое финансировало "ДНР", — говорит Павел Якимчук. По его данным, водитель Мерседеса вроде бы является криминальным авторитетом".

К этому Павел Якимчук добавляет: "Наше общество почему-то думает, что война там где-то далеко. На самом деле война здесь в Киеве, на обычной парковке. Большинство людей говорят, мол, ой, извините, не заметил. Ищут 500 "отмазок", извиняются и перепарковываются. Но есть индивиды, которые начинают откровенно оскорблять, говорят, что мы тебя туда не посылали. С такими людьми у меня разговор будет коротким — я перестаю подбирать слова, хочу сказать: там, где вы паркуетесь, уважайте себя и окружающих. Возможно, это человек, который прошел 40 боев, человек, на котором нет живого места, просто под джинсами этого не видно. то, чего не хватает нашему обществу. Не доказывайте этих пацанов, они пережили такое, что вам и не снилось".

В полиции Киевской области ТСН.ua ответили, что выясняют обстоятельства этого случая.

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