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"Что-то в этой истории нечисто": почему КНДР, которая никогда не участвовала в интервенциях, помогла Путину — мнение эксперта

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"Что-то в этой истории нечисто": почему КНДР, которая никогда не участвовала в интервенциях, помогла Путину — мнение эксперта

Северокорейские военные / Фото: Associated Press

Северная Корея никогда не отправляла полноценные формирования воевать за границу.

Северная Корея никогда не занималась интервенциями – не отправляла полноценные формирования воевать за границу, а сейчас вдруг решила помочь президенту России Владимиру Путину.

Об этом в интервью TSN.ua рассказал лектор Унивеситета Коре из Сеула, специалист по изучению Северной Кореи Федор Тертицкий.

Он говорит, что очень удивился этой новости, а причину объяснить сложно.

Специалист по изучению Северной Кореи Федор Тертицкий / ©
Специалист по изучению Северной Кореи Федор Тертицкий

“В том, что северокорейские военные сейчас в России, я уверен процентов на 90. Десять процентов оставляю на то, что что-то в этой истории нечисто. Удивляет меня, что Северная Корея никогда не занималась интервенциями, никогда не отправляла полноценные формирования воевать за границу — с момента, как Северная Корея появилась на свет", — рассказал Федор Тертицкий.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Что отдал Путин за помощь Ким Чен Ина?

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