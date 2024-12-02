"Что того запихнут в бус, что того": молодой защитник Мариуполя о мобилизации 18-летних

23-летний Анатолий Леоненко на псевдо "Буйвол", подписавший контракт с "Азовом", как только стал совершеннолетним, рассказал, как относится к идее мобилизации 18-летних.

18-летние бойцы – более физически подготовлены и "заряжены", чем мужчины старшего возраста. Однако для эффективности каждого военного важна мотивация.

Об этом в разговоре с Натой Островской эксклюзивно для ТСН рассказал Анатолий Леоненко на псевдо "Буйвол", подписавший в 18 лет контракт с "Азовом", а в 20 лет первые бои встретил в Мариуполе.

Журналистка спросила у бойца, как он относится к идее мобилизации 18-летних. Парень откровенно ответил, что пока нет однозначного ответа на этот вопрос.

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"Там есть барьер. Сейчас я даже по себе вижу: с каждым годом взросление все меньше становлюсь "рискованным парнем". Чем старше человек, тем менее он рискован, более обдуман. Есть такое выражение "слабоумие и отвага". Это о 18-летних на войне. Я был таким же", – рассказывает "Буйвол".

По его мнению, 18-летние ребята – более рисковые, "заряженные", более физически подготовлены. Однако подчеркивает – для эффективности каждого военного важна мотивация, независимо от возраста.

"Если передо мной будет стоять 100-тысячная армия 18-20-летних юношей, мотивированных воевать за нашу страну, то я только за. А если 18-летних будут затягивать в бусы, то ничего из этого не получится. Суть в том, что мотивированы молодые ребята – они уже в армии. Какая разница между 18-летним и 25-летним, если у обоих нет мотивации. Что того запихнут в бус, что того", – рассуждает Анатолий Леоненко.

В то же время он уточнил, что 18-летнего легче "переломать", убедить и переучить.

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«...Можно подтереться»! Я БЫЛ В ШОКЕ! 23-летний БУЙВОЛ из АЗОВА | ПЕРВОЕ БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ на украинском

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить возраст мобилизации от 25 до 18 лет.

У Зеленского ответили, что звучащие со стороны западных партнеров призывы к снижению мобилизационного возраста в Украине не имеют смысла, пока в украинской армии не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.

2 декабря издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена разочарована позицией Украины по снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

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