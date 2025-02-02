Что Трамп будет делать с войной и Путиным: Портников рассекретил сценарии

Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если Россия не согласится на прекращение войны в Украине. Эти слова были восприняты как позитивный сигнал европейских союзников и сторонников Украины.

У президента США Дональда Трампа есть два варианта, как действовать в ситуации с выдвинутым президентом России Владимиром Путиным условиями долгосрочного мира в Украине. Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников.

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Путин дал понять Трампу, что долгосрочный мир возможен только на российских условиях. Эти условия предусматривают передачу Украины в безоговорочную сферу влияния России.

"Был фактически ультиматум Путина Трампа. Там было четкое объяснение, что никакой план Трампа, заключавшийся в прекращении огня между сторонами, в сохранении статус-кво на линии фронта, возможно с введением определенного миротворческого контингента, не может произойти, что могут быть только условия долгосрочного мира на российских условиях. А этот долгосрочный мир предполагает простую вещь – передачу Украины и других бывших советских республик в безоговорочную сферу влияния Российской Федерации, что возможно с ликвидацией украинской государственности и установлением российской сферы влияния в Центральной Европе", – пояснил журналист.

Он отметил, что эти условия были выдвинуты Путиным еще в 2022 году предыдущей американской администрации президента Джозефа Байдена. Портников убежден, что президент России "ни на шаг не отказался от этих условий". Поэтому в таком случае у Трампа есть два варианта действий.

"У Трампа есть достаточно простой выбор – либо позорно капитулировать перед Путиным и согласиться с этими условиями, либо продолжать давление на Путина на протяжении всей своей каденции и оказать давление с точки зрения политики в Европе. Насколько Дональд Трамп готов к такому непростому выбору, насколько он понимает, что он пришел стать не президентом мира, а президентом серьезной войны – это огромный вопрос", – рассказал публицист.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если Россия не согласится на прекращение войны в Украине. Эти слова были восприняты как позитивный сигнал европейских союзников и сторонников Украины. Они увидели в этом признак, что Трамп осознает масштаб конфликта и не оставит Украину или НАТО в своих будущих переговорах с Владимиром Путиным. Об этом пишут журналисты Politico.

"Если Путин думает, что он может загнать президента в такое положение, когда тот будет выглядеть так, словно его обманула Россия, то его ждет еще одна неприятность", – заявил бывший вице-президент США Майк Пенс.

Назначение и НАТО – основа для оптимизма?

Оптимизм также вызывают некоторые кадровые назначения, сделанные Трампом. Его советником по национальной безопасности стал Майк Уолтц, а госсекретарем – Марк Рубио, которых считают жесткими противниками России. Кроме того, Трамп инициировал новую кампанию по повышению расходов на оборону среди стран НАТО до 5% ВВП, что свидетельствует о намерении усилить обороноспособность Североатлантического союза.

"Я бы соврал, если бы сказал, что мы не волнуемся из-за возвращения Трампа. Мы готовимся к вызовам, но есть определенная сфера, где я могу выразить осторожный оптимизм — это Украина и НАТО", — отметил европейский посол, пожелавший остаться анонимным.

Опыт переговоров с Ким Чен Ином как прецедент

Некоторые проукраинские республиканцы напоминают, что в 2019 году Трамп отказался заключать крупное ядерное соглашение с северокорейским лидером Ким Чен Ином, несмотря на все ожидания от исторического саммита. Они считают, что он может поступить так же во время переговоров с Путиным по Украине.

"Он понимает, какие ставки можно делать с Путиным. Если это плохое соглашение, он это увидит и может от него отказаться", — сказал один из чиновников администрации.

Russiagate больше не помешает

Еще одним преимуществом является то, что на этот раз Трамп лишен "багажа", связанного с обвинениями в российском вмешательстве в выборы 2016 года. Это дает ему больше свободы в формировании политики в отношении России.

"И говорите что угодно о его методах, но действительно ли вы думаете, что он хочет войти в учебники истории как человек, потерявший Украину?" – отметил представитель его новой администрации.

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