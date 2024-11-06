Что Трамп говорил о Путине, Зеленском и как планирует закончить войну в Украине: основные заявления

Дональд Трамп, побеждающий в президентских выборах в США, неоднократно делал заявления об Украине и окончании войны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что Трамп говорил о вторжении РФ

"Катастрофа в Украине, миллионы погибших из-за слабости этой администрации. Путин никогда не вошел бы в Украину, будь я президентом. Это никогда бы не произошло", — говорил Трамп.

Как Трамп относится к Путину

"В нас очень хорошие отношения и у меня очень хорошие отношения, как вы знаете с президентом Путиным и я думаю, что мы выиграем и решим это очень быстро. Ну, я надеюсь, что у нас лучшие отношения, абсолютно, но для танго нужны двое", — говорил он.

Трамп об отношениях с Зеленским

"Я считаю, что Зеленский – лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов. Он хочет, чтобы они выиграли эти выборы так сильно. Но я бы поступил иначе. Я достигну мира еще до того, как меня выберут президентом. Если я выиграю эти выборы", - говорил он.

Отметим, на выборах президента США Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДОЛЕНОСНОЕ РЕШЕНИЕ ТРАМПА! Выборы в США – МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ! НОВОСТИ ТСН на 7:00, 6 ноября

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