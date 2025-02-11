Что укажет на завершение войны в Укране: эксперты назвали сценарии

После ряда новостей о вероятности начала переговоров, военные аналитики назвали условия, которые укажут на финал войны.

На фоне новостей о возможном начале переговоров об окончании войны России против Украины в 2025 году, военные эксперты назвали первые признаки, которые могут в будущем свидетельствовать о финале активной фазы боевых действий.

В комментарии для ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что одним из таких признаков может стать уменьшение воздушных ударов со стороны России, уменьшение атакующих и штурмовых действий на линии фронта.

"В январе и феврале интенсивность боевых действий снизилась вдвое, почти втрое. В декабре она составляла 200 в сутки, сейчас — примерно 100 в сутки. Но по состоянию на данный момент самое главное то, что нет условий для прекращения огня ", — говорит Жданов.

К этому эксперт добавляет: "Кто будет гарантировать прекращение огня? И кто будет гарантировать безопасность? Некоторые из источников говорят, что интенсивность переговоров огромна, говорят о нескольких разговорах Путина и Трампа".

По мнению Жданова, Путин хочет "застолбить" за собой территории, это для него крайне важный момент.

"А мы хотим вернуть территории. И где гарантия, что Трамп поставит Путину условия по снижению интенсивности боевых действий? Мы в таком случае можем контрнаступать. И это будет обосновано, потому что это наши территории. Очень сложный вопрос, который должен решаться за столом переговоров. Гарантированное прекращение огня может произойти при условии личных переговоров руководства Украины, России и посредников, которые возьмут на себя ответственность за выполнение условий сторонами", — говорит аналитик.

Далеко ли мы от окончания войны?

На этот вопрос Олег Жданов отвечает следующим образом: "Нет. Я думаю, что год — это вполне вероятный срок, за который можно завершить войну. Но если под контролем России останется хотя бы клочок нашей земли, это будет замороженный конфликт. Другого варианта справедливого мира как возвращения на границы 1991 года нет".

По мнению Жданова, русская армия уже испытывает проблемы с бронетехникой.

"Дело еще и в том, что Россия уже начинает проседать в плане ведения войны на истощение. Нам очень навредит, если США уменьшат военную помощь. Гужевой транспорт и вьючные животные (которые используются Россией на поле боя — Ред.) — это говорит о том, что разведка права в том, что в июне Россия выходит на нулевые запасы, которые у нее остались с советских времен. Есть проблема с бронетехникой. По разным оценкам, как утверждается, у России есть 5-6 тысяч танков, которые есть на хранении. Но это те тысячи танков, которые невозможно завести и восстановить их техническое состояние. Все, закончились", — предполагает Жданов.

Резюмируя, военный эксперт говорит, что уменьшение интенсивности обстрелов Украины может являться признаком либо истощения России, либо укажет на то, что Россия настраивается завершить активную фазу войны. Но при этом на отвод войск Россия может потратить и неделю, и месяц, и год.

"Все будет зависеть от степени договоренностей", — говорит Жданов.

Понадобится несколько лет

Военный эксперт Роман Свитан уверен, что боевые действия в ближайшее время продолжатся.

"Мирных соглашений не будет. Боевые действия продолжатся до выхода на границы 1991 года с созданием такой буферной зоны, которая создается сейчас на курском направлении. На Курщине мы демонстрируем то, какой должна быть буферная зона между Украиной и Россией. Что такое 30 км? Это дальность работы артиллерии. После того, как мы на границе на российской территории создадим буферную зону, боевые действия будут продолжаться до полного развала российской империи на российской территории", — говорит Свитан.

А вот на вопрос о том, далека ли Украина от окончания войны, Роман Свитан ответил нам так: "3-4 года. Год работать с Крымом, два года — с Донбассом. Минимум. Других вариантов не существует".

Ранее сообщалось о том, что предлагают в США и возможно ли это выполнить.

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