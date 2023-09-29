Что Украина должна делать зимой на фронте: военный эксперт дал ответ

Сейчас вопрос в том, каким образом будет сформирован план действий Генштаба и как он будет реализовываться, отметил Дмитрий Васильев.

Зимой России нельзя давать время на передышку и подготовку к дальнейшим военным действиям.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политконсультант Дмитрий Васильев, отвечая на вопрос, что Украина должна делать зимой на фронте и какие возможные действия со стороны РФ.

"Никто не говорит о том, что зимой ничего не будет возможно для Украины в этом периоде, в конце 23-го – начале 24-го года... Это будет зависеть от того, какая будет погода этой зимой... Если это холодная погода с малым количеством снега, также будут достаточно неплохие условия для наступательных действий. Поэтому сейчас вопрос в том, каким образом будет сформирован план действий Генерального штаба и как он будет реализовываться", – сказал он.

Дмитрий Васильев отметил, что украинской стороне очень важно подчеркивать Западу, что нужно как можно больше вооружения, которое необходимо прямо сейчас для того, чтобы не давать возможности России отдохнуть и перегруппироваться, и подготовиться и к лучшей обороне, и, не дай Бог, к наступательным действиям.

"России нельзя давать отдыхать, раз. Надо предоставить как можно больше необходимого вооружения Украине для того, чтобы совершить все необходимые наступательные действия и уничтожить врага на украинской земле, и деоккупировать нашу территорию. Третье, нужно продолжать делать сокрушительные санкции против России. Не позволять России обходить санкции с теми игроками, которые есть и в Европе, и в других странах мира", – резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Промедление с вооружением для Украины и зимние планы России | Дмитрий Васильев".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что на территории страны-агрессора России замечена "положительная агрессия". И она будет продолжаться, поскольку в РФ увеличилось количество тех, кто смотрит на ситуацию с “альтернативной” стороны.

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