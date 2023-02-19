Что Украина продвигала в Мюнхене: оружие, скорость помощи, членство в ЕС и НАТО и проект будущей России

Ежегодная 59-я Мюнхенская конференция по безопасности подошла к концу. Но заявления, произнесенные там мировыми лидерами, являются определенным индикатором настроений, которые сейчас царят на Западе в целом, и в Европе, в частности, где впервые со времен Второй мировой уже год идет полномасштабная кровавая война.

Российские зверства и откровенный геноцид шокировали мир. А вот украинцев уже год шокирует дозированность поддержки Украины со стороны Запада, особенно когда речь идет о мощном оружии. О "контроле за рисками эскалации" уже прямо говорят в США и Европе, понимая под этим возможность применения Путиным ядерного оружия. Поэтому можно предположить, что дозированность вооруженной помощи Украине будет сохраняться.

У Запада нет никакого представления, что делать с Россией после проигрыша в войне. Более того, некоторые вообще считают, что коллапс России сделает все только хуже, поэтому Украина конечно должна выиграть войну, но как-то так, чтобы это не привело к потрясениям в самой РФ. Звучали в Мюнхене и вопросы типа: "а что, если Путин останется у власти в России?" и "надеется ли Украина вернуть все свои территории, включая Крым?".

В этой статье ТСН.ua собрал для вас все, с чем Украина приехала на 59-ю Мюнхенскую конференцию безопасности, и что в итоге везет домой.

Мюнхен, Германия

Танки, ракеты, истребители

ТСН.ua уже писал, что открывал ежегодную Мюнхенскую конференцию безопасности Владимир Зеленский по видеосвязи из Киева. Украинскую делегацию прямо в Мюнхене возглавлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он принял участие в двух панельных дискуссиях и имел много двусторонних встреч, в том числе и с главным китайским дипломатом Ван И, выступление которого вызвало негодование как в Украине, так и в США. Но об этом ниже.

Украина привезла в Мюнхен три простых и понятных тезиса:

скорость снабжения оружия;

санкции и финансовая поддержка;

и две гарантии безопасности: членство в ЕС и НАТО, и будущее России, которая больше никому не будет представлять военную угрозу.

В ответ Запад скорее заявил о своих страхах:

что будет, если Украина получит истребители и действительно дальнобойные ракеты;

что будет, если украинская армия войдет в Крым;

что будет, если мы увидим коллапс России в результате военного поражения.

Отбывая на Мюнхенскую конференцию безопасности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что передача Украине именно британских истребителей – это дело лет. Президент Польши Анджей Дуда тоже скептичен на этот счет. Причина – нехватка современных самолетов у самих стран-членов НАТО. Хотя и здесь это не совсем верно. По крайней мере, о Нидерландах известно, что они собираются списывать 24 истребителя F-16. И если бы США разрешили их реэкспорт после соответствующей подготовки наших пилотов, первую партию современной боевой авиации Украина смогла бы получить уже до конца этого года.

"Когда началась война, мы понимали, что нам нужно получить семь типов оружия, чтобы не только обороняться, но и эффективно наступать. За почти 12 месяцев, шесть из этих типов оружия открыты. Мы выполнили задачу. Остались только самолеты. Это "большая семерка ". Как и с танками, возьму на себя ответственность, и скажу: нет никакого сомнения, что вопрос самолетов будет решен. На это уйдет чуть больше времени. Но эта работа уже началась", – сказал Дмитрий Кулеба в Мюнхене на брифинге для украинских журналистов. .

По информации издания Politico, в Мюнхене главком Объединенных ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время закрытого брифинга с американскими сенаторами и членами Палаты представителей США сказал, что предоставление истребителей F-16 поможет Украине усилить собственные наступательные действия. Параллельно с этим также в Мюнхене на полях конференции украинская делегация призвала членов Конгресса США надавить на Администрацию Байдена, чтобы Киев получил F-16, о чем написали ключевые западные медиа. Кстати, двухпартийная американская делегация в Мюнхене из почти 50 законодателей (а это самая большая американская делегация на Мюнхенской конференции в истории) официально поддержала предоставление Украине современной авиации.

Отлично, что украинские власти заранее начали продвигать этот вопрос, потому что процесс не будет легким и быстрым. А сейчас более острой для нас проблема боеприпасов и артиллерии. Дело в том, и об этом откровенно говорили главы европейских государств в Мюнхене, что никто не рассчитывал, что после Второй мировой война вернется. Для того, чтобы развернуть массовое производство боеприпасов и техники нужно время и деньги. Германия, например, по словам министерства иностранных дел Анналены Бербок, уже к лету наладит собственное производство к переданным Украине Gepard.

Да и с обещанными Украиной танками есть заминка. По сообщениям западных СМИ, из обещанных Украине 320 танков всего около 50 успеют доехать до Украины до начала ожидаемого российского весеннего наступления. Именно поэтому с мюнхенской площадки и канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Борис Писториус, и Анналена Бербок публично обращались в страны, имеющие на вооружении западные танки, передать их Украине как можно быстрее.

Победа Украины и будущее России

Все западные лидеры с главной мюнхенской трибуны говорили, что Украина должна выиграть эту войну. Это не просто война России против Украины, а война авторитарных и диктаторских режимов против демократий. Однако почему-то, к сожалению, Запад не отождествляет победу Украины с быстрыми поставками всего необходимого нам оружия, учитывая дальнобойные системы и истребители.

Более того, выступая в Мюнхене Олаф Шольц заявил, что мы должны полагаться на контролируемое управление рисками эскалации. Что это значит? Мероприятие продолжает тестировать возможный предел между поставками Украине более мощного оружия и риском применения Путиным тактического ядерного оружия. А за этим, по мнению Запада, неизбежна Третья мировая война. Именно поэтому, по мнению украинских экспертов, западная военная помощь будет продолжать поступать дозированно. По крайней мере, пока.

Из одной панельной дискуссии в другую на Мюнхенской конференции возникали вопросы временных сроков окончания войны, как это зависит от Украины, о способности Украины вернуть все свои территории, включая Крым, словно мы от него отказываемся, и готовность вести переговоры с Путиным, если он останется у власти в России после окончания войны.

"Мы не знаем, когда закончится война", — честно ответила Анналена Бербок на панельной дискуссии с Энтони Блинкеном и Дмитрием Кулебой.

"Мы будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется". Эта фраза также звучала из уст абсолютно всех ключевых западных лидеров. Однако никто почему-то не говорит, как сделать так, чтобы эта поддержка обеспечила скорую победу Украины. Более того, даже членство Украины в ЕС, особенно в НАТО, для Запада больше не табу. И генсек Альянса Йенс Столтенберг, и другие публично говорили в Мюнхене, что членство Украины в Альянсе возможно после победы и окончания войны.

"Но это далекая перспектива", – говорят почти все западные лидеры. Самое главное – выиграть войну. Но когда встал вопрос о очертаниях победы Украины и поражении России, здесь в Мюнхене мнения разделились. ТСН.ua уже сообщал, что даже избранный президент Чехии Петр Павел, предвыборная риторика которого была очень проукраинской, неожиданно для всех заявил, что Украина должна победить как-то так, чтобы не было коллапса России.

Дмитрий Кулеба на каждой панельной дискуссии и в общении с журналистами повторял, что на Мюнхенской конференции безопасности украинская делегация продвигала очень простые месседжи.

Во-первых, победа для нас – это полное восстановление украинской территориальной целостности.

Во-вторых, победа для нас включает возмещение причиненного ущерба, ответственность лиц, совершивших преступления, и, что более важно – членство Украины в ЕС и НАТО, и изменение самой России.

Также читайте Что ждать от России 24 февраля: в ВСУ рассказали об опасности

"Долговременный мир в евроатлантическом пространстве станет возможным, когда Россия не будет представлять угрозу для евроатлантического пространства. Чтобы этого достичь, нам нужно, чтобы Россия изменилась. К этому результату длинная дорога. Но если мы поставим это себе за конечную цель, если мы будем базировать нашу политику и решение на предпосылке, что наша цель – длительная безопасность в евроатлантическом регионе, когда Украина является полноправной частью этого евроатлантического региона, тогда это закончится, когда Россия не будет способна представлять угрозу, и все то, что между сейчас и потом, не хочу звучать очень жестко — это будет война так или иначе", — заявил украинский министр иностранных дел.

Ставки очень высоки. Все ожидают выступления президента Байдена в Польше, предварительно 21 февраля. Все ожидают чего-то ужасного от обращения Путина к Федеральному собранию также 21 февраля. Свою речь о мире должен произнести и лидер Китая Си Цзиньпин. Однако, с выступления главного китайского дипломата в Мюнхене, мы уже догадываемся, что это будет речь. ТСН.ua сообщал, что, выступая на Мюнхенской конференции, Ван И назвал войну России против Украины "украинским кризисом", которая "выгодна каким-то силам".

Поэтому ко всему этому может добавиться еще большая поддержка России со стороны Китая. США, ссылаясь на данные собственной разведки, предостерегают, что Пекин серьезно приблизился к границе оказания Москве летальной военной помощи. В частности, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил союзников и Украину на Мюнхенской конференции безопасности, где встречался как с главным китайским дипломатом Ван И, так и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.