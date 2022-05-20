Что в ЕС и США думают о победе Украины над Россией: опрос экспертов

Почти три месяца героического украинского сопротивления показали, что российская идея блицкрига в Украине провалилась.

Более того, как украинские, так и западные политики заявляют, что Украина выиграет войну с Россией. Но концепция победы Украины, приемлемая для западных союзников, довольно нечеткая.

К примеру, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель недавно заявил, что победой Киева в войне станет отход российских захватчиков за пределы границ Украины. А министры обороны государств-членов ЕС согласились, что единственно приемлемым завершением войны будет восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Впрочем, все чаще в ключевых западных столицах можно услышать вопрос: "А что будет победой Украины?". Например, среди немецких и французских политиков бытует мнение, что Киеву не удастся освободить все украинские территории от российской оккупации, включая Крым и Донбасс. Другие уверены, что установится новая линия фронта и будет что-то вроде "Минска-3".

Центр "Нова Європа" спросил ведущих европейских и американских экспертов: "Как бы вы определили победу Украины?". Ответы традиционно на ТСН.ua.

Майкл Кимeдж, заведующий кафедрой истории Католического университета Америки, внештатный аналитик Немецкого фонда Маршалла

Победа Украины после масштабного и жестокого вторжения России в феврале 2022 будет состоять из трех элементов.

Первый касается политической экономики Украины: необходимость сохранения выборов и других демократических процедур во время войны и поддержки экономики. При этом Украина может рассчитывать на финансовую помощь многих европейских государств и международного сообщества.

Два других элемента победы будут военными. Урегулирование кризиса путем переговоров на приемлемых для Киева условиях маловероятно. Украина должна попытаться развить свои и без того значительные военные успехи вокруг Киева и Харькова. Невозможно точно предсказать, какое количество территорий Украина вернет этим летом. Российская кампания исчерпала себя и теперь существует окно ценных возможностей. Очевидно главной целью будет вытеснение российской армии как можно дальше с украинской земли и, как минимум, безопасность всей украинской территории к западу от Днепра.

Наконец, Украине нужно будет разместить свои силы, подкрепленные значительной поддержкой США и их союзников и партнеров таким образом, чтобы вытеснить оставшиеся на украинской земле русские войска (хотя бы до границ 24 февраля), и сдерживать будущее российское вторжение с севера, юга и схода.

Роланд Фройденштайн, вице-президент GLOBSEC ( Бельгия)

На этот вопрос можно ответить коротко или пространно. Краткий ответ состоит из нескольких пунктов: полный вывод российских войск с украинской территории (включая весь Крым и Донбасс), возвращение депортированных лиц, российские репарации за ущерб и полное расследование военных преступлений.

Пространный ответ учитывает вопрос, насколько достижима именно такая победа Украины. Несколько недель назад большинство экспертов, даже в Украине, оценили бы такой результат (победа Украины) достаточно маловероятным, потому что в военном плане самым популярным прогнозом был длительный тупик на Донбассе с компромиссом, достигнутым путем переговоров в конце. Теперь часть западных исследователей прогнозируют высокую вероятность военной победы Украины, что по крайней мере теоретически влечет возможность заключения соглашения между Украиной и Россией, которая охватила бы большинство пунктов, указанных выше. Лично я разделяю такое мнение.

Новый виток дискуссии – некоторые западноевропейские лидеры теперь требуют, что необходимо найти способ дать Путину сохранить лицо, поскольку его не следует "унижать". Согласно такому видению, даже если Украина победит, все равно должна отдать России некоторые территории. Очевидно, это вызвано опасениями ядерной эскалации или распада РФ в случае очевидного поражения на поле боя, а затем и за столом переговоров. Такие лидеры, очевидно, стали жертвами кремлевской пропаганды и не могут избавиться от рефлекса умиротворения, приведшего Украину и всю Европу к нынешней ситуации. Слава Богу, G-7 недавно подтвердила полную поддержку "суверенитета и территориальной целостности Украины". Их восстановление должно стать решающим мерилом победы не только Украины, но и всей Европы.

Дэвид Саттер, старший научный сотрудник Хадсоновского института (США)

Победа Украины означает обеспечение национальной территории и устранение угрозы дальнейшей российской агрессии. Любые достижения меньше этого – лишь частичная победа или, возможно, совсем не победа.

Из двух указанных выше целей легче добиться устранения угрозы дальнейшей агрессии. Россия уже поняла пределы применения собственной силы, а ее цели в войне стали более скромными. За 5, 10 или 20 лет Россия, скорее всего, будет слабее, а не сильнее. Справедливость, однако, требует, чтобы Россия не извлекла никакой выгоды от 8 лет агрессии против суверенной Украины. Впрочем, добиться этого можно только ценой тысяч дополнительных жизней украинцев.

Поэтому победа может происходить в два этапа: уничтожение возможности России угрожать Украине на первом этапе и достижение справедливости на втором с помощью военных и невоенных средств, таких как международные санкции, которые изменят ситуацию в долгосрочной перспективе. Достижение обеих целей в долгосрочной перспективе будет являться несовершенным результатом. Однако это все равно будет победой.

Густав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (Германия)

Трудности наступления России на Донбассе, проблемы низкого морального духа и недостаточного количества добровольцев для захватнической войны Москвы свидетельствуют о том, что направление военных успехов может скоро измениться. Как далеко тогда пойдет контрнаступление Украины? Будет ли Москва готова начать конструктивные переговоры о прекращении огня или даже о мире? И даже тогда какие условия должна принять Украина? Дискуссии и спекуляции по этой теме трудно остановить.

Но честно говоря, это не дело Запада. Украина борется за выживание. Альтернатива победе – истребление. На передовой украинские военнослужащие, а не немецкие, французские или американские. Больше всего от оккупации страдает мирное население Украины. Украина имеет законное и демократически избранное правительство. И эта задача этого правительства определять целые войны и на определенном этапе решать, при каких условиях украинцы должны принять определенные рамки урегулирования.

Правда, в немецкой внутренней дискуссии часто вспыхивает призыв по поводу немедленного прекращения огня, что фактически позволит квази-закрепление российской оккупации. Некоторые круги интеллектуальных и политических элит в Берлине, похоже, озабочены тем фактом, что Россия может проиграть войну по какой-либо причине. Но релевантны ли они? Нет. На самом деле одна из немногих вещей, которую Олаф Шольц поступил правильно на этом этапе, — воздержался от любых предложений по конечному исходу войны, зная, что, во-первых, многое еще может произойти, а во-вторых, это вопрос, который украинцы должны решать сами. Так и должно оставаться.

Матье Булег, старший научный сотрудник программы по изучению России и Евразии в Chatham House (Великобритания)

Победа Украины в широком стратегическом плане будет означать полный вывод российских войск в границы начала 2014 года. Точнее говоря, речь идет об Украине, свободной от российских войск не только с позиций на февраль 2022 года, но также без оккупированных Крыма и Донбасса. К сожалению, этого вряд ли удастся добиться в краткосрочной перспективе.

В этом случае "победа" должна быть определена в тактически оперативных терминах. На этом этапе войны я бы утверждал, что "победа" – это ментальное и информационное пространство, которое должно быть заполнено и захвачено Украиной и ее союзниками. В общем, победа – это то, что мы решим. Несмотря на российскую пропаганду Киев должен перехватить инициативу в плане информационного доминирования, что Украина действительно "побеждает" в войне, Россия проигрывает.

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К примеру, что Кремлю так и не удалось сломать и покорить Украину. Само по себе – это форма победы, ведь Украина все еще сопротивляется. Или то, что несмотря на планы российской войны отойти из определенных частей украинской территории (в частности, из-под Харькова), контрнаступления Украины там и в других местах достигают настоящего тактического эффекта и затрудняют решение Москвы. Или то, что Киев теперь может рассчитывать на постоянную и твердую помощь своих союзников.

Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии в Atlantic Council (США)

Определить победу Украины непросто по политическим причинам. Победа включает в себя отвоевание Донбасса и Крыма, а также поражение России до того предела, чтобы она больше никогда не смогла атаковать своих соседей. Победа предусматривает компенсацию Москвой ущерба, который она нанесла Украине с 2014 года, а также привлечение к ответственности за военные преступления, причиненные российскими солдатами против украинцев. С помощью Запада Украина, скорее всего, сможет вернуть большую часть своих территорий до конца года, но возвращение Крыма – это другая история. По всей вероятности, безумный в Кремле может применить ядерное оружие, если Украина попытается вернуть Крым. После ужасов войны и особенно военных преступлений России в Буче и за ее пределами сдача любой территории Украины неприемлема. Главное – победа Украины должна наступить быстро. Время не на стороне Украины. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше вероятность, что она превратится в войну в истощение, играющее на руку Москве.

Флоран Пармантье, генеральный секретарь Центра политических исследований Sciences Po (Франция)

У этого вопроса есть две стороны: какой будет военная победа Украины, а какой политическая?

С военной стороны все зависит от того, какие поставлены ключевые цели: возвращение в ситуацию, которая сложилась до 24 февраля? Возвращение Донбасса? Возвращение контроля над Крымом? В то время как сегодня возвращение Донбасса выглядит достижимой целью, возвращение Крымского полуострова, вероятно, будет означать эскалацию на новом уровне, где ядерное сдерживание не будет работать.

Политическая победа будет означать присоединение Украины к Европе в особых условиях (экономическое восстановление, возвращение беженцев, риски контрабанды оружием и т.п.). Предложение президента Макрона о создании "Европейского политического сообщества" помогает преодолеть разрыв между невозможностью быстрого расширения (как это воспринимается сегодня в Центральной Европе и на Балканах) и необходимостью немедленных действий (политическая и дифференцированная интеграция не только Украины, но и Молдовы, Грузии и стран) Балкан). В то время как экономическая интеграция требует больше времени, эта инициатива даст четкий месседж о политической поддержке Украины.

Войцех Конончук, заместитель директора Центра восточных исследований (Польша)

Победа означает, что Украина успешно защищает свой суверенитет и восстанавливает контроль над утраченными территориями. Поражение России – это вопрос времени, хотя у него и будет очень большие потери для украинцев. Эта война является переломным моментом для Украины и остальной Европы, поскольку она наконец завершает период после Холодной войны и открывает новую политическую эпоху. Новый европейский порядок рождается в Украине из-за агрессии России. Чтобы воспользоваться этим, украинская победа должна пройти не только на поле боя. Ее неотъемлемой частью должен стать перезапуск всей страны. Побеждая в войне, Украина должна уловить новые возможности для модернизации, построить новую экономику, развить лучшее функционирующее государство и равноправное общество. Это будет значительный вызов, но без него возвращение Украины в Европу не завершится.

Ричард Гован, руководитель адвокационной работы в ООН Международной кризисной группы (США)

На Западе нет единого мнения о том, как будет выглядеть победа Украины в войне с Россией. США и ЕС рады видеть, что Украина восстанавливает контроль над своей территорией, а наступление России на Донбассе теряет обороты. Но, прогнозируя будущие сценарии, должны принимать во внимание три фактора.

Первый. Западные государства будут стремиться избежать любого сценария, по которому Россия будет реагировать на повторяющиеся военные неудачи эскалацией войны, потенциально усиливая угрозу использования ядерного оружия. Страны НАТО увеличили объемы и сложность вооружений, которые они предоставляют Украине. Однако самый мощный член Альянса, США, воздержался от таких действий, как введение бесполетной зоны, что, как Вашингтон опасается, могло бы привести к прямому противостоянию между НАТО и Россией. Западные правительства говорят, что они передают право Киеву определять, что было бы приемлемым результатом войны, но можно с уверенностью предположить, что они будут избегать вариантов, предусматривающих расширение боевых действий с непосредственным привлечением государств НАТО и его ресурсов.

Второй. Если и когда станет возможным мирное соглашение, это будет только один шаг в направлении попытки восстановления региональной стабильности. Членов НАТО будет беспокоить, что Россия может просто согласиться на мирное соглашение в краткосрочной перспективе, а затем начать планировать еще одно потенциально более жестокое нападение на Украину или другого соседа через несколько лет. Со своей стороны, Россия будет заботиться о сохранении своего регионального статуса перед западным альянсом, который станет больше и сплоченнее в результате войны (при условии удовлетворения запросов на вступление Швеции и Финляндии). НАТО и ЕС, конечно, укрепляют свою оборону в ожидании будущих вызовов России. Но США и европейцы также будут стремиться на определенном этапе возобновить обсуждения с Москвой европейской безопасности, контроля над вооружениями и стратегической стабильности во избежание дальнейших конфронтаций.

Третий. Европейские правительства будут стремиться обеспечить скорейшее экономическое восстановление Украины. ЕС и такие организации как Всемирный банк, несомненно, предложат Украине большие суммы послевоенной помощи. Но их бюджеты не безграничны, и союзники Украины захотят, чтобы Киев как можно скорее увеличивал свои доходы. Не в последнюю очередь, за счет экспорта сельскохозяйственной продукции, создавая положительные условия для возвращения беженцев.