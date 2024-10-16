Что в тайных пунктах Плана победы?: подробности о секретных приложениях

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил план победы Украины. Приглашение в НАТО уже сейчас, возвращение войны на вражескую территорию, наращивание военного потенциала, санкционное давление – далеко не весь список того, что, по мнению Зеленского, должно поставить точку в войне России с Украиной.

Обо всех деталях мирного плана, указанных в тайных приложениях к документу и реакции РФ, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

План победы Зеленского

16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины.

По словам Зеленского, если план поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего – 2025-го – года.

Президент заявил, что агрессорша Россия не ищет честного мира, а ее правитель Владимир Путин хочет только войны. Поэтому, убежден Зеленский, если Украина совместно с партнерами не усилится сейчас, то диктор РФ "существенно усилится в следующем году, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию".

По его словам, два года назад Украина предложила формулу мира и провела успешные саммиты. Впрочем, Кремль пока уклоняется от честной дипломатии и бросает ультиматумы.

Более того, президент заявил, что сейчас Украина воюет с Россией, Ираном и Северной Кореей.

План Зеленского состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений: первый пункт – ⁠геополитический; второй-третий – военные; четвертый – экономический; пятый – безопасный. Отмечается, что первые четыре пункта следует реализовать во время войны, а пятый – послевоенный.

По словам Зеленского, у Оборонного пункта Плана есть тайное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи.

Третий пункт предусматривает размещение на территории Украины комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны России.

В этом пункте тоже есть тайное приложение, которое получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Четвертый пункт – стратегический экономический потенциал. Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Этот пункт также содержит тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

Пункт пятый рассчитан на послевоенное время. По словам президента, после этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Этот опыт должен быть использован для укрепления обороны Североатлантического союза и обеспечения безопасности в Европе.

После представления Плана победы президент Владимир Зеленский провел двухчасовое совещание с парламентариями в Верховной Раде. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Презентация плана победы в украинском парламенте – это одна из частей. Потому что после этого президент собрался с руководством парламента, с руководством всех фракций и групп и около двух часов подробно мы обсудили, что мы понимаем под понятием единства, и там были все вопросы. Каждый из представителей фракций, групп имел возможность задать вопрос президенту Украины."

Стефанчук сообщил, что Рада будет готовить пакет документов, необходимых для реализации пунктов плана. Также парламент проработает план дипломатического взаимодействия. Приоритетом будут Конгресс США, Европарламент, парламенты "Большой семерки".

"То есть это комплексный подход, который сегодня предложил парламент. И вместе единогласно все лидеры фракций и групп поддержали все эти позиции на встрече с президентом Украины."

Более того, Стефанчук даже показал План победы. Как оказалось, документ не содержит сотни страниц и имеет достаточно компактный вид.

Что в тайных приложениях?

Что касается тайных приложений плана, то, как ранее сообщал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, речь идет о математической составляющей — какое количество оружия и в каком виде должно быть предоставлено Украине. Об этом говорилось на страницах издания NV.

"Президент хочет, чтобы общество понимало. В плане победы есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей: какое количество оружия, в каком виде должно быть предоставлено Украине. В то же время в плане победы есть другое, там есть логика к пониманию, что войну можно окончить, только заставив Россию осознать, что будет дальше."

В свою очередь источник NV объяснил, что тайные приложения не публикуются: их передают в руки некоторых лидеров стран-партнеров Украины. А после этого представители Украины могут давать определенные объяснения своим коллегам.

В частности, речь идет о коммуникации руководителя ОП Андрея Ермака и советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского со своими коллегами в США и Британии, а также о начальнике Генштаба Анатолии Баргилевиче, вице-премьере по обороне интеграции Ольге Ольге .

Реакция России

Ну и конечно в "РФии" отреагировали на план победы, который Зеленский представил в украинском парламенте. Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что еще не видел презентации плана победы Украины президента Владимира Зеленского, но уже назвал его "планом американцев" воевать с Россией "до последнего украинца", пишет BBC.

"Уже столько недель ведется речь о каком-то эфемерном мирном плане. Скорее всего, это тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирный план", по всей видимости, это так."

Более того, Песков заявил: "Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту".

О мирном плане Зеленского высказался и аналитик BILD Юлиан Репке. По его словам, в плане нет ни одного пункта, который мог реально привести к перелому на поле боя. Об этом он написал на своей странице в сети "X"

"Вступления в НАТО не будет, разрешения на удары в глубь РФ западным оружием не будет, общего ПВО против российской авиации не будет. А о полном увольнении страны даже не упоминается. Нет слов."

Ранее ТСН.ua уже сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил в ВР 16 октября и представил План победы. В нем содержится 5 пунктов и 3 тайных приложения.

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