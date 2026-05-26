Что в Украине можно купить за пенсию: кто может не экономить, а кому не хватает даже на еду

В Украине за последний год критически выросла стоимость базовых продуктов питания. Известный экономист Олег Пендзин подсчитал, насколько увеличились расходы на еду для одинокого пожилого гражданина при условии ежемесячного меню из 20 самых распространенных товаров (от мяса и молока до бакалеи и хлеба). Полученные цифры эксперт сравнил с официальными государственными нормами питания, утвержденными постановлением Кабмина №708, и результатами весенней индексации выплат.

Реальная корзина: как изменились ценники за год?

Для анализа был взят скромный, но сбалансированный паек одинокого пожилого человека в месяц. Расчеты сравнивают март 2025 и март 2026 года, а также учитывают текущую годовую инфляцию в 9% (по прогнозу НБУ) по состоянию на конец мая.

Мясная группа (2,7 кг: 1,8 кг курицы + 0,9 кг свинины): Март 2025: 345,51 грн Март 2026: 394,07 грн (+48,56 грн)

Молокопродукты (4,5 л молока, 4,5 л кефира, 540 г масла, 0,9 кг творога, 0,45 кг сметаны): Март 2025: 845,37 грн Март 2026: 1 037,26 грн (+191,89 грн — лидер подорожания)

Бакалея и яйца (0,9 л масла, 0,9 кг сахара, 18 яиц, 0,9 кг гречки, 0,45 кг риса, 0,9 кг макарон): Март 2025: 276,92 грн Март 2026: 346,64 грн (+69,72 грн)

Хлеб, овощи и фрукты (9 батонов, 3,6 кг украинского хлеба, 1,8 кг яблок, составляющие на 9 л первых блюд): Март 2025: 661,23 грн Март 2026: 776,28 грн (+115,05 грн)



В марте 2025 года этот набор стоил 2129 грн, в марте 2026-го — уже 2554 грн (+425 грн). По состоянию на конец мая, с учетом инфляционных процессов, стоимость корзины оценочно достигла 2584 грн. То есть чистые расходы на еду для одного человека за год подскочили на 455 гривен.

Государственный паек «на грани выживания»

Правительственная потребительская корзина, прописанная в постановлении КМУ №708 от 11.10.2016 года, выглядит значительно беднее расчетов экономистов.

Олег Пендзин, экономический эксперт: «Государственные нормы питания значительно скромнее, чем приведенные выше, они рассчитаны на предел выживания пенсионера. Опуская детальные подсчеты, получим нынешние расходы на еду по государственным нормам в 1595 грн в месяц, год назад было 1355 грн (+240 грн). То есть официальная продуктовая корзина Кабмина полностью укладывается в минимальную выплату для неработающих пенсионеров (3406 грн), забирая 46,8% от нее. Но если добавить лекарства, средства гигиены и оплату коммунальных услуг, общая сумма расходов превышает базовые государственные выплаты».

Кому хватило индексации, а кто оказался в минусе?

Главный парадокс текущей ситуации заключается в том, что мартовское повышение пенсий не успело за реальными ценниками в магазинах. Особенно сильно это ударило по беднейшим слоям общества.

Получатели минимальной пенсии: После индексации их выплаты выросли в среднем на 234 грн . Эта сумма недотянула даже до официального роста расходов на питание по скромным государственным нормам (+240 грн). Разница «в минус» составила не менее 6 гривен.

Неработающие пенсионеры на минимальных выплатах (3406 грн): Получили прибавку в районе 368 грн . По реальным экспертным расчетам стоимости еды, им сейчас не хватает около 60 грн , чтобы приобрести на свою обновленную пенсию столько же продуктов, как в прошлом году.

Получатели средней пенсии: Получили увеличение выплат в среднем на 895 грн . Они остались в относительном выигрыше, но исключительно при условии, что тратят на еду столько же, сколько и самые бедные категории.

Получатели максимальных пенсий: Рост составил 2340 грн, что позволило полностью перекрыть любые инфляционные процессы с существенным финансовым запасом.

В результате мартовская индексация смогла нивелировать удар по кошельку только тех пожилых людей, которые получают средние и высокие выплаты. Зато украинцы, которые вынуждены выживать на минималку, теперь оказались перед выбором: либо непосредственно экономить на количестве еды, либо полностью отказываться от покупки лекарств и накапливать долги за коммуналку.

