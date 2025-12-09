- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 2 мин
Что влияет на стоимость квартир в Украине: риелтор удивил ответом
Эксперт назвал главные причины удорожания жилья.
Рост себестоимости строительства остается самым мощным драйвером роста цен на жилье в Украине. Однако это не единственный фактор, который толкает стоимость квартир вверх.
Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Александр Бойко.
«По моим наблюдениям и данным девелоперских компаний, себестоимость выросла более чем на 30–35% от начала полномасштабного вторжения. Строительные материалы подорожали на 35-45%, логистика стала более сложной и дороже, энергоносители постоянно дорожают, а новые стандарты безопасности (укрытия, резервные системы электроснабжения) существенно увеличивают смету проектов», — говорит риелтор.
В Украине наблюдается критический дефицит квалифицированных строителей. Значительная часть трудоспособного населения либо находится в рядах Вооруженных сил Украины, либо уехала за границу.
«Это приводит к росту заработных плат в строительной отрасли и продлению сроков строительства, что также влияет на конечную стоимость квадратного метра», — говорит Александр Бойко.
В третьих, на цену жилья влияет ограниченное предложение на фоне стабильного спроса. Количество новых проектов, выходящих на рынок, сократилось по сравнению с довоенным периодом.
«При этом спрос остается высоким, особенно на готовое жилье или объекты на завершающей стадии строительства. В условиях, когда предложение не поспевает за спросом, рост цен неизбежен», — объясняет эксперт.
Кроме того, происходит ослабление национальной валюты и инфляционные процессы. Девелоперы привязывают стоимость квадратного метра к доллару США, поэтому любое колебание курса гривны отражается автоматически на гривневых ценах жилья.
Ранее мы рассказывали, поднимутся ли цены на жилье в 2026 году.