Что вы делали 8 лет, пока бомбили Брянск: как украинцы в Сети высмеяли бред о "ДРГ" в РФ

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявляет о "теракте" и "атаке неонацистов" в Брянской области.

Утром 2 марта украинцы наблюдали за экшеном, придуманным российскими пропагандистами о якобы проникновении "украинских ДРГ" в Брянскую область. Пользователи Сети, конечно, не обошли внимание интересных событий в России и высмеяли провокации кремлевских писак.

ТСН.ua собрал самые смешные реакции и мемы на события, развернувшиеся 2 марта в Брянской области.

Украинцы в социальных сетях шутят, что:

Все думали, что будет поход на Тирасполь, а Гур всех набали и пошли на Брянск.

Брянск – встречай с цветами.

Исторически город Брянск входил в состав Черниговского княжества.

Пока они берут Бахмут, мы возьмем Брянск.

Вот вам в подарок чуть Брянск не взяли.

Белгород напал на Брянск, чтобы отвоевать название БНР

Что вы делали 8 лет, пока Бамбила Брянск???

Не Брянская область, а некий проходной двор. Захотели-зашли, захотели-вышли.

Ну что же началось! Гражданская война в России.

Так вагнера домой через Брянск возвращаются, "водочки принеси". — Да, что дело (@cloud2809) March 2, 2023

Ожидание – наступление на Мелитополь.

Реальность – наступление на Брянск. — Капитан ✙ Дэн (@g_a_u_t_a_m_a) March 2, 2023

Также украинцы придумали расписание из "взятия" Брянска по аналогии, которое было у оккупантов, когда они шли на Киев. "Распорядок на день

12:00 – берем Сушаны,

16:00 – берем Брянск,

20:00 — в Москве играет "Добрый вечер, мы из Украины".

А также ответили на неоднократные угрозы российских пропагандистов, опубликовав карту воздушных тревог.

Белгород, Курск и Брянск должны быть стерты с лица земли pic.twitter.com/P3RCZMq3ZO — lis (@aimelisse_) 25 Feb. 2023

Брянское ПВО подавлено, освободительные отряды уже взяли в кольцо Брянск. рос армия деморализованно сдается в плен. На увольнение всей области осталось 2-3 дня. — HARD KYIV (@hardkyiv) March 2, 2023

Путин, введи войска в Брянск! pic.twitter.com/TM8KbxMKRP — Херсонский хлопковый комбинат (@taranenko) 2 марта, 2023

⚡️⚡️стало известно кто стоит за атакой украинских дрг на брянск pic.twitter.com/tixlIEJ7Ni — обе цейво кеноби (@akochehura) March 2, 2023

Напомним, 2 марта пропагандисты Кремля заявили об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны в Брянской области. Впрочем, местные власти это опровергали. Впоследствии ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус". Украинская сторона озвучила две версии произошедшего – провокация Кремля или действия российских партизан.

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