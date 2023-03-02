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Что вы делали 8 лет, пока бомбили Брянск: как украинцы в Сети высмеяли бред о "ДРГ" в РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
308
Время на прочтение
2 мин
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Что вы делали 8 лет, пока бомбили Брянск: как украинцы в Сети высмеяли бред о "ДРГ" в РФ

Фото: ТСН.ua

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявляет о "теракте" и "атаке неонацистов" в Брянской области.

Утром 2 марта украинцы наблюдали за экшеном, придуманным российскими пропагандистами о якобы проникновении "украинских ДРГ" в Брянскую область. Пользователи Сети, конечно, не обошли внимание интересных событий в России и высмеяли провокации кремлевских писак.

ТСН.ua собрал самые смешные реакции и мемы на события, развернувшиеся 2 марта в Брянской области.

Украинцы в социальных сетях шутят, что:

  • Все думали, что будет поход на Тирасполь, а Гур всех набали и пошли на Брянск.
  • Брянск – встречай с цветами.
  • Исторически город Брянск входил в состав Черниговского княжества.
  • Пока они берут Бахмут, мы возьмем Брянск.
  • Вот вам в подарок чуть Брянск не взяли.
  • Белгород напал на Брянск, чтобы отвоевать название БНР
  • Что вы делали 8 лет, пока Бамбила Брянск???
  • Не Брянская область, а некий проходной двор. Захотели-зашли, захотели-вышли.
  • Ну что же началось! Гражданская война в России.

Также украинцы придумали расписание из "взятия" Брянска по аналогии, которое было у оккупантов, когда они шли на Киев. "Распорядок на день

  • 12:00 – берем Сушаны,
  • 16:00 – берем Брянск,
  • 20:00 — в Москве играет "Добрый вечер, мы из Украины".

А также ответили на неоднократные угрозы российских пропагандистов, опубликовав карту воздушных тревог.

Напомним, 2 марта пропагандисты Кремля заявили об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны в Брянской области. Впрочем, местные власти это опровергали. Впоследствии ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус". Украинская сторона озвучила две версии произошедшего – провокация Кремля или действия российских партизан.

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Дата публикации
Просмотры
308
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