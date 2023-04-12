"Что вы мне сделаете?": женщина отказалась эвакуироваться из Авдеевки, а через день россияне убили ее младенца

Стали известны новые подробности эвакуации детей из Авдеевки, которая подвергается обстрелам окупантов. Напомним, на днях полиция Донецкой области рассказала об истории семьи, которая полгода скрывалась от полиции во избежание эвакуации из своего города. Сейчас в этом городе, как оказалось, скрываются еще одни жители, имеющие двоих детей. Незадолго до этого в Авдеевке после очередного обстрела погиб 5-месячный ребенок, мать которого отказалась уехать в безопасное место.

Детали этого явления и эвакуаций под обстрелами в комментарии для ТСН.ua рассказала спикер полиции Донецкой области Александра Гаврилко, которая тоже помогает населению выехать из опасных локаций.

"В этот раз были эвакуированы двое детей – двухлетний Егор и 12-летняя Арина вместе с мамой, папой и бабушкой. Они говорили, что у них все прекрасно, мол, могут выходить гулять и не нужно пугать страшными историями. Женщина говорила, что у них своя жизнь и им здесь хорошо. Добавила, что по Авдеевке стреляют, но не по ним. До этого они полгода прятались, чтобы их не эвакуировали. Им было сообщено, что есть инструменты принудительной эвакуации, — сообщила нам Александра Гаврилко. Семье дали время на то, чтобы они все это обдумали. Могу добавить, что женщина и ее муж – молодые люди. Впоследствии они согласились на эвакуацию".

По словам Александры Гаврилко, сейчас в Авдеевке могут находиться еще двое детей.

"Есть информация об этом, но процесс поиска продолжается", – говорит Гаврилко.

Держатся за жилье

В полиции Донецкой области рассказывают, что обычно жители прифронтовых населенных пунктов отказываются эвакуироваться из-за ряда факторов.

"У каждого разные взгляды на жизнь. Например, пенсионеры не хотят выезжать из-за того, что здесь их дом, – рассказывает Александра Гаврилко. – Другие отказываются эвакуироваться до того момента, пока не будет очень страшно. А этот уровень страха у каждого свой. Есть и такие люди, которые были ранены в результате обстрела, лечатся, а затем снова возвращаются, есть и такие, кого не пугает смерть соседей, которые шли набрать воды и погибли по дороге. Был случай, когда в Авдеевке в результате обстрела и пожара погиб 5-месячный ребенок. За день до этого мы уговаривали мать этого ребенка эвакуироваться, но она отказалась. В итоге ребенок с бабушкой погибли, а мама с папой выжили. Незадолго до этого женщина нам говорила, что отказывается покидать дом из-за того, что она его строила и ничего вы мне сделаете. Добавила, что это ее категоричная позиция. Через день погиб ее младенец".

К этому Александру добавляет, что бывают дни, когда силовики эвакуируют единицы жителей, а бывает, что и много людей.

"Есть такое, что нам звонят родственники проживающих в опасных районах. Когда мы разыскали нуждающихся в эвакуации, оказалось, что они отказываются. Общая цифра эвакуированных, начиная с прошлого года – более 61 тыс.", — резюмирует Гаврилко.

Не без "ждунов"

В то же время и волонтеры, и украинские правоохранители рассказали нам, что среди жителей прифронтовых населенных пунктов есть единицы таких людей, кого называют "почекунами".

"Это люди, которые поддерживают "соседей". Но таких – единицы", – рассказали нам те, кто занимается эвакуацией.

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