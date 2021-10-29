"Что вы сделали для того, чтобы катастрофы не было?": Радуцкий напомнил Шуфричу, что фракция ОПЗЖ не голосовала за немало важных медицинских решений

"Что вы сделали для того, чтобы катастрофы не было?": Радуцкий напомнил Шуфричу, что фракция ОПЗЖ не голосовала за немало важных медицинских решений

"Ваша фракция не дает голоса и проваливает определенные вещи", – подчеркнул Радуцкий.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в прямом эфире ток-шоу " Право на владу " ответил на замечания народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

"Именно ваша фракция не разрешила экстренное использование вакцин в Украине, а затем вините, что вакцины какие-то не такие. Во вторых, вы не проголосовали за отставку министра, который провалил закупку вакцины. Две трети вашей фракции покинули зал, не остались, осталось где-то десять. Вы не проголосовали за закон, который позволил интернам во время "красной зоны" работать и помогать врачам, ваша фракция не дала ни одного голоса, вы не дали голосов, чтобы в Украине производили вакцину по трансферту технологий, поэтому, давайте без политики, потому что этот министр сделал немало, потому что мы — единственная страна в Европе, где люди имеют возможность выбирать какой вакциной вакцинироваться. В вашей любимой России или некоторых странах Европы такой возможности нет", - сказал он.

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Также, по словам политика, сейчас есть вакцинальные бригады Укрпочты, которые выезжают в громады, когда собирают людей.

"Поэтому, когда вы говорите какую-то претензию, то вы не забывайте, что вы сделали для того, чтобы этой катастрофы не было, потому что ваша фракция не дает голоса и проваливает определенные вещи. Я уже молчу о том, что вы не лишили боли 2, 5 млн человек, которые вынуждены покупать наркотики, а не лечиться нормальными препаратами. Давайте все-таки отвечать за свои действия, не только на телевидении, но и в зале Верховной Рады ", — резюмировал Радуцкий.

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