Что является фейком, а что – правдой: украинских школьников будут учить медиаграмотности

Цель уроков – научить детей с детства критически мыслить и быть медиаграмотными.
Министерство культуры и информационной политики вместе с Минобразования Украины рекомендуют провести уроки медиа-грамотности для школьников.
Об этом говорится 17 февраля в сюжете ТСН.19:30.
Такие занятия в Украине будут проходить впервые. Для учителей подготовили материалы на специальном ресурсе. Там есть все необходимое, чтобы педагоги смогли интересно рассказать детям всех возрастов о том, как распознавать ложные сообщения. Это очень важно в нынешней ситуации, когда в Интернете – поток российской пропаганды и откровенные манипуляции.
Цель таких уроков – научить детей с детства критически мыслить и быть медиаграмотными.
"На самом деле это защитный щит, который с детства может каждый носить с собой для того, чтобы быть готовым к тем потокам информации, которая сейчас нас окружает в соцсетях и повсюду. Поэтому этот урок – действительно важное событие", – рассказал глава Минкульта Александр Ткаченко.
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