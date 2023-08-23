Что задумал Эрдоган: зачем ему встреча с Путиным и как это связано с новым зерновым соглашением

Чуть ли не каждый день турецкие СМИ пишут о встрече Эрдогана с Путиным, которая должна вот-вот состояться. Вот только похоже, что в Кремле перешли к тактике издевательств и унижениям президента Турции, не подтверждая факт встречи вообще.

В июле, сразу после очередного выхода России по Черноморской зерновой инициативе, более известной как зерновое соглашение (заключенное в июле 2022 года и призванное способствовать экспорту украинского зерна на мировые рынки), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова начал играть в мировой утверждая, что Путин точно заинтересован в продолжении действия зерновой сделки, а затем неделями ожидая телефонных переговоров с кремлевским "фюрером". В начале августа в Кремле сняли трубку, а в Анкаре в который раз анонсировали визит Путина в Турцию.

Впрочем, и здесь Москва продолжила играть в молчание: сначала там не подтверждали факт визита Путина в Турцию вообще, хотя турецкие СМИ анонсировали его на конец августа; а сейчас и подавно делают вид, что ничего не происходит, в то время, как опять же турецкие СМИ, уже пишут о визите Эрдогана в Москву для переговоров с Путиным. В Кремле это не подтверждают, как и в Анкаре. Однако не только турецкие СМИ пестрят сенсационными новостями.

Западные медиа сообщают об очередном "китайском" предупреждении Анкаре, которая продолжает помогать Москве обходить санкции с помощью схем двойного экспорта. Более того, по информации немецких СМИ, Турция проводила секретные переговоры с Россией по заключению нового зернового соглашения еще и при участии Катара, закрывая глаза на продолжающуюся блокаду Россией Черного моря.

Чего Украине ждать от грядущих переговоров Эрдогана с Путиным, если они в конечном итоге состоятся? Есть ли риск, что Анкара может договориться с Москвой о каком-то новом зерновом соглашении, которое не будет учитывать интересы Киева? Да так ли уж крепка "дружба" между Турцией и Россией, в которую уже не верят даже кремлевские пропагандисты. Читайте в материале ТСН.ua.

Блокада Черного моря продолжается: почему союзники продолжают бояться Россию

Уже больше месяца Россия продолжает беспощадно бить ракетами и дронами по украинской портовой инфраструктуре. В ночь на среду, 23 августа, враг атаковал "шахедами" порт Измаила. Попали в производственно-перегрузочные комплексы и зернохранилища, загорелся пожар на площади 700 кв. м. Ранее также были атаки на порты в Одессе и Рени, последний находится вплотную к границе Румынии – страны-члена НАТО.

ТСН.ua уже писал, что выход России из зерновой сделки и последующий шантаж мира голодом в странах Глобального Юга фактически развязал Путину руки по поводу почти тотальной блокады Черного моря. И пока НАТО во главе с США проиграют Кремлю это сражение, продолжая бояться спровоцировать Москву на некую эфемерную эскалацию. Угрозы российского Минобороны топить все суда, идущие в украинские порты, обернулись для врага повреждением крупного десантного корабля "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска и танкера под флагом России в Керченском проливе в начале августа.

Москве не стоит забывать заявление Минобороны Украины, что все суда, следующие Черным морем к российским и портам на оккупированных украинских территориях, мы считаем перевозящими военное оружие. Судя по видео американского телеканала CNN, впервые показавшего уникальные украинские морские дроны, Киев собственноручно взялся обеспечивать безопасность судоходства и свободу навигации в Черном море, пока наши союзники, особенно Турция и другие страны Черноморского региона, как воды в рот набрали.

Официальная Анкара нормально не отреагировала на вопиющий и беспрецедентный случай с сухогрузом Sukru Okan под флагом Палау и турецким экипажем, который 13 августа направлялся в Измаил порт. МИД Украины жестко осудил провокацию россиян, якобы остановивших судно для инспекции. Российское Минобороны даже распространяло фейковые видео, где их вооруженный десант вроде бы высаживается на борт Sukru Okan. Однако международное разведывательное сообщество InformNapalm, со ссылкой на данные объективного контроля, предоставленные моряками одного из судов, наблюдавших за этим событием с расстояния, это опровергло.

Лишь 17 августа, то есть через пять дней после провокации с сухогрузом Sukru Okan, когда россияне вели себя как пираты, Анкара отреагировала. Прессслужба Эрдогана заявила, что Турция предупредила Россию "избегать подобных попыток, способствующих эскалации напряженности в Черном море". При этом Центр борьбы с дезинформацией при Управлении коммуникаций Администрации президента Турции опубликовал опровержение "манипуляций по поводу отсутствия реакции турецкого правительства на нападение российского военного судна на турецкий сухогруз".

Однако это "опровержение" прозвучало в привычной турецкой манере: судно Sukru Okan не является турецким, несмотря на то, что владельцем турок, а провокация произошла в международных, а не территориальных водах Турции. Более того, потом в Минобороны Турции заявили, что Анкара готова гарантировать беспрепятственный проход через Босфор и Дарданеллы судам с украинским зерном. Как метко дописала в Facebook старшая аналитика Центра исследований современной Турции и Atlantic Council Евгения Габер, "на основе чего Турция могла бы не пропустить сухогруз с зерном?". На самом деле, это прямо регулирует международное право, поэтому Турция здесь не открыла Америку.

США-Турция-Россия: заинтересован ли Эрдоган в деблокаде Черного моря?

Еще в начале августа The New York Times писала, что США и Турция имеют разные взгляды на то, как обеспечивать безопасность судоходства. В статье приводятся комментарии экспертов, которые утверждают, что Анкара была против любой миссии НАТО в Черном море (наверное, еще до 24 февраля 2022 года, когда Украина и другие страны Черноморского региона предлагали создать общую флотилию – ред.), считая, что большая присутствие Североатлантического союза увеличит риск конфликта с Россией. В то же время Турция не готова предоставить и свои конвои для сопровождения судов с зерном и с/х продукцией, идущих в и из украинских портов, после выхода России из зерновой сделки, несмотря на то, что получала наше зерно с 25% скидкой.

На фоне достаточно противоречивых в последнее время статей по Украине в американских СМИ, возможно, это такая попытка переложить ответственность, ведь США уже проглотили ущерб россиянам своего беспилотника Reaper над Черным морем. Старшая научная сотрудница Atlantic Council Мелинда Гаринг в своей статье "Нельзя позволить Путину превратить Черное море в российское озеро" прямо указывает на просчеты США и ЕС, которые не смогли предусмотреть блокаду Россией Черного моря и атаки Россией альтернативного маршрута через Дунай, хотя все это было вполне предсказуемым. По ее мнению, есть несколько способов, как Запад может сделать невозможным доминирование России в Черном море.

Во-первых, предоставить Украине больше систем ПВО, чтобы прикрыть порты и противокорабельные ракеты.

Во-вторых, увеличить финансовую и материально-техническую помощь, включая страхование судов, чтобы покрыть риски ущерба от возможных атак россиян.

В-третьих, Брюссель должен активизировать свои усилия по противодействию действующему запрету на экспорт украинского зерна в пять стран ЕС, которое произошло преимущественно через Польшу.

В-четвертых, ЕС может ускорить модернизацию греческого порта в Александруполисе для хранения украинского зерна, куда оно могло бы поступать через Болгарию и Румынию.

И, в-пятых, США должны наконец-то принять Черноморскую стратегию, которая сейчас находится на рассмотрении Комитета по иностранным делам Сената.

Однако даже эти шаги не предусматривают более решительную силовую демонстрацию или даже ответ наших союзников на откровенно пиратское поведение России в Черном море, которое нарушило уже все возможные и невозможные нормы международного права. Между тем, как пишет Reuters, страховые компании сообщили фрахтователям судов, работающих в черноморских портах России, о повышении дополнительных платежей за счет надбавки за военный риск. В первую очередь это повлияет на нефтяные танкеры, идущие из российских портов. С одной стороны, для нас это хорошо, потому что, например, что страховой "потолок" за один танкер с российской нефтью, направляющийся в Индию, достигнет $1 млн. С другой стороны, нас это тоже коснется, ведь зерновые трейдеры также будут закладывать повышенную страховую премию.

Новое зерновое соглашение: о чем действительно договариваются Путин и Эрдоган?

Еще 16 августа президент Зеленский сообщил, что первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Идет контейнеровоз JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга, в том числе с продовольствием на борту. Однако ничего удивительного: Китай был лидером среди покупателей украинской с/х продукции, когда работало зерновое соглашение.

Судя по непрерывным сообщениям турецких СМИ, что скоро в Стамбуле могут состояться долгожданные переговоры по возобновлению действия зернового соглашения, или что Эрдоган надеется заставить Россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе, для турецкого президента это уже вопрос личного имиджа на мировой арене. корабли с краденым украинским зерном – ред.). Наивно полагать, что Путин этого не понимает. Именно поэтому Кремль до сих пор не подтвердил дату встречи Путина с Эрдоганом, где бы она ни состоялась.

По словам главного советника Эрдогана Акифа Чагатай Килич, подготовка к визиту Путина в Турцию продолжается, согласовываются возможные даты. При этом он добавил, что никакого охлаждения отношений между Турцией и Россией нет, переговоры по зерновому соглашению между Москвой и Анкарой продолжаются, как работа между разведками двух стран. "Нет никаких проблем между Путиным и нашим президентом", — уточнил Акиф Чагатай Килич, добавив, что президент Эрдоган – единственный президент, кто может вести переговоры с обеими сторонами, – с Украиной и Россией.

По информации немецкого таблоида Bild, получившего доступ к соответствующей секретной переписке, Москва проводила тайные переговоры с Анкарой по экспорту "своего" зерна (а мы же понимаем, что в том числе и ворованного украинского – ред.) с помощью какого-то нового зернового соглашения, странам, которые в этом нуждаются, а финансировал бы все это Катар под эгидой ООН. Турция предложила подписать такой меморандум, но в обмен на то, что Россия возвращается к зерновому соглашению, гарантируя безопасный экспорт украинского зерна. Была опасность, что о новом соглашении Эрдоган мог договориться во время своего визита в Венгрию 20 августа.

Но этого, к счастью, не вышло. Потому что для Украины здесь есть два главных риска. Во-первых, это легитимизация продаж Россией краденого украинского зерна. Во-вторых, невозможность поражать законные русские цели посредством русских кораблей в Черном море.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, США давят на Турцию, предупреждая о введении санкций против самой Анкары за помощь России в обходе санкций по схемам двойного экспорта. В частности, турецкая фирма Beks Ship Management приобрела 37 кораблей, среди которых много старых нефтяных танкеров, входящих в российский "теневой" флот. Среди прочего, Турция продает России полупроводники, которые Москва использует для производства, в частности, ракет. Под давлением G7 этой весной Анкара пообещала не продавать и не осуществлять транзит в Россию товаров, подпадающих под санкции или экспортный контроль. Однако ничего так и не было сделано.

Украина, конечно, помнит и очень благодарна лично президенту Эрдогану за возвращение пяти командиров полка "Азов" домой после визита президента Зеленского в Турцию накануне Вильнюсского саммита НАТО. Из российского плена они были освобождены в сентябре 2022 года, и по договоренностям они должны оставаться в Турции под личные гарантии Эрдогана до конца войны. В Кремле этот шаг Анкары расценили как самое настоящее предательство, о чем кричали абсолютно все российские пропагандисты. Как очень благодарна Украина и за закладку второго корвета для наших ВМС. Напомним, что в октябре 2022 года первый корвет "Гетман Иван Мазепа" уже был спущен на воду.

В то же время мы также должны честно говорить с Турцией например и о российском "сирийском экспрессе", который регулярно курсирует в порт Тартус в Сирию с артиллерийскими системами и зенитными комплексами на борту, а обратно идет в российский порт Новороссийск через Босфор со 122-мм снарядами, которые недавно производят в Сафире близ Алеппо. Все это очень пригодится обсудить с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом во время его визита в Украину 25 августа, как и то, что никакие новые зерновые договоренности с Россией за спиной Украины недопустимы.