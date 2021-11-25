Что задумал Путин: новые доказательства подготовки России к масштабному вторжению в Украину

Международная военная поддержка Украины – это сообщение для Путина, что новое нападение может слишком дорого ему стоить.

Россия продолжает стягивать к украинской границе и технику и людей. Вдоль границы уже две танковые армии. ОБСЕ все чаще фиксирует увеличение числа техники на оккупированных территориях Донбасса. Более того, руководство миссии назвало ситуацию на Востоке Украины тупиковой и серьезной. Число дневных обстрелов возросло по сравнению с прошлым годом. Удары артиллерии повредили гражданские дома, а главное, сами наблюдатели жалуются, что на той стороне им ограничивают передвижение.

Об этом 25 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Количество российских войск у границы с Украиной сейчас почти такое же, как было весной — когда Москва объявила об учениях. Речь идет о почти 100 тысячах войска. Об этом свидетельствует расследование группы международных журналистов Conflict Intelligence Team. Материал подтвержден фото- и видеосъемкой скопления военной техники. Предупреждениями о планах Кремля западная пресса полнится с начала ноября.

"Здесь важно понять — речь идет не только о российской агрессии против Украины — Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится в целом подорвать архитектуру, которая сложилась в регионе после завершения холодной войны", — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В связи с этим Посольство Соединенных Штатов в Украине на своем сайте уже предупредило собственных граждан о необычной военной активности России вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму и рекомендует им не путешествовать в Крым, а также в восточные регионы Донецкой и Луганской областей из-за угрозы со стороны России. Гражданам США напоминают, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления или внезапно.

Канада рассматривает варианты усиления своей военной поддержки в Украине. Ранее об этом заявляли Великобритания и Швеция. В случае Канады это может быть переброска нескольких сотен военных для поддержки уже действующей миссии в Украине. Или передислокацию нескольких истребителей CF-18, которые базируются в Румынии.

"Сам факт такого обсуждения говорит о том, что мы правильно доносим ситуацию партнерам и они нас слышат. С Канадой за последние годы у нас выстроилось реально военное партнерство. Канада очень авторитетный голос в НАТО и мире", — отмечает посол Украины в Канаде 2015-2021 гг. Андрей Шевченко.

Также читайте Наращивание войск России на границах с Украиной: Зеленский снова поговорил с главой Евросовета

За наращиванием российских войск возле Украины следят в ЕС – накануне глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным напомнил ему об ответственности Москвы за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины. В поддержке территориальной целостности и суверенитета наше государство уверяли не раз США. Советник по нацбезопасности Государственного департамента Нед Прайс заявил о консультациях с союзниками по опасности на украинских границах.

"Мы направили чиновников для проведения подробных брифингов для наших европейских союзников. Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств", — отметил он.

Россия продолжает стягивать на украинскую границу технику и людей | Новости Украины

Собственно, сегодня в Черное море уже направляется американский ракетный эсминец. Эскадренный миноносец Arleigh Burke будет работать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Корабль входит в состав 2-й эскадры эсминцев и ударной авианосной группы "Теодор Рузвельт". Он оборудован крылатыми ракетами Томагавк. Ранее он уже несколько раз заходил в Одессу и участвовал в ежегодных учениях Си Бриз.

Через несколько дней глава иностранных дел Украины Кулеба примет участие в министерской встрече стран НАТО на тему безопасности Черноморского региона. А международная военная поддержка Украины – это сообщение для Путина, что новое нападение может слишком дорого ему стоить.

Напомним:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины в случае вторжения России на нашу территорию готовы к войне. По словам Данилова, Украина готовится к возможной войне с РФ в случае ее вторжения.

Читайте также: