Что задумал Путин после признания ОРДЛО: "заморозка" конфликта или объявление войны Украине

На сегодняшний день существует четыре варианта развития событий: заморозка по сценарию Абхазии и Южной Осетии; война за расширение границ "ДНР"/"ЛНР"; "миротворцы" ОДКБ; и полномасштабное вторжение России.

Владимир Путин объявил новую Холодную войну Западу. И речь уже не о попытке переписать невыгодные для России последствия коллапса СССР. Путин считает себя царем бывшей Российской империи, на пространстве которой, по его словам, и был сформирован Советский Союз. Это уже открытая претензия не только на украинские земли, но и, по словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, на Финляндию, Грузию, Молдову, страны Балтии, части Польши и Турции.

Признав "ДНР"/"ЛНР", хозяин Кремля не только назвал Украину искусственно созданным Лениным государством, но и несколько раз поставил под сомнение наш суверенитет из-за "внешнего влияния" Соединенных Штатов. А Госдума 400 голосами "за" ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи ОРДЛО по сути открыла Путину путь к широкомасштабному вторжению в Украину.

На сегодняшний день существует четыре варианта развития событий: "заморозка" по сценарию Абхазии и Южной Осетии; война за расширение границ "ДНР"/"ЛНР"; "миротворцы" ОДКБ; и полномасштабное вторжение России ТСН.ua проанализировал каждый из этих сценариев.

Заморозка войны

В преддверии признания Россией "ДНР"/"ЛНР", ТСН.ua уже писал, что Москва действует по грузинскому сценарию образца 2008 года. Как и на Донбассе, тогда Россия тоже эвакуировала людей из Цхинвала и близлежащих сел, обвинив официальный Тбилиси в провокации. Уж не говоря о том, что этому предшествовала незаконная российская паспортизация на грузинских территориях, а затем собственно и официальное признание их "независимости" Россией.

Уже 14 лет конфликт находится в замороженном состоянии. Грузии он не дает двигаться в ЕС и НАТО. У России там есть свои военные базы. Собственно, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко не исключил, что на Донбассе могут появиться аналогичные. Ситуация такая же, как и с Приднестровьем в Молдове, с помощью которого Россия также сдерживает прозападный курс официального Кишинева. Чем "заморозка" вооруженного конфликта на Донбассе могла бы пригодиться Украине?

Во-первых, перестали ли бы гибнуть украинские воины.

Во-вторых, мы освободили бы ресурс на реформирование страны.

Но это возможно только при жестком санкционном давлении на Россию. Потому что Путин с барского плеча не подарит этого Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил об остановке сертификации "Северного потока-2". Цена вопроса для Путина – около $10 млрд.

По мнению заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, решение Германии стало определенной неожиданностью для России. Иногда откровенное замалчивание Шольцом вопроса остановки "Северного потока-2", даже несмотря на давление Байдена, повлекло за собой ожидания россиян, что с кем-кем, а с немцами можно надеяться на business as usual.

Также эксперт не исключает, что сработал и личный фактор: Шольц, как и Меркель в свое время, пришел к выводу, что Путин очень оторван от реальности. В то же время, Сергей Герасимчук не убежден в долгосрочности такого решения Германии. В ситуации дефицита газа на европейских рынках, о "Северном потоке-2" снова могут заговорить. Но сертификация вряд ли будет завершена. Максимум, на что могут пойти немцы и вообще европейцы, – на ad-hoc использование газопровода в ситуациях дефицита. Но уже сейчас ЕС вместе с американскими партнерами активно работает над тем, чтобы такого дефицита не возникало, в частности, благодаря поставкам сжиженного газа.

"Вообще проблема российско-немецких отношений очень многомерна. Речь идет об отношениях Германии с США, Германии с Украиной и позиционировании Германии в ЕС. "Северный поток-2" давно был точкой столкновения. Государства Центральной и Восточной Европы протестовали против реализации проекта. Администрация Трампа применила санкции. Сейчас, когда РФ прибегла к откровенному продолжению агрессии против Украины, Германия оказалась в очень неудобном положении. Если немцы продолжат сотрудничество с Россией, репутационные потери будут настолько велики, что сама лидерская роль Германии в ЕС будет подорвана", — объясняет ТСН. ua Сергей Герасимчук.

Война на Донбассе

Великобритания санкционировала пять российских банков и трех олигархов. И это, по словам премьера Бориса Джонсона, только первый "транш". Но западные обозреватели сразу же упрекнули, что в "черном" списке нет ВТБ, "Сбербанка" и других 50 российских олигархов.

Евросоюз также согласовал первый раунд санкций, который включает: 351 депутата Госдумы, которые голосовали за обращение к Путину о признании ОРДЛО (речь идет о запрете въезда в ЕС и заморозке активов); 27 человек и объединений (в том числе банки и финучреждения), сыгравшие ключевую роль в подрыве территориальной целостности Украины, финансировали и поддерживали оккупационные администрации; и запрет на доступ российскому правительству к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС.

Признанием "ДНР"/"ЛНР", Россия в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей. Причем об этом в ультимативной форме заявил сам Путин, добавив, что признает ОРДЛО "в границах" Донецкой и Луганской областей.

Что интересно, вопрос "границ" оставался в подвешенном состоянии вплоть до вечера вторника, 22 февраля. Ни в Госдуме и Совете Федерации, которые "освящали" соглашения с "ДНР"/"ЛНР", ни в МИДе, ни даже говорящая оголова Путина — его пресс-секретарь Дмитрий Песков, — не могли ответить на этот вопрос. Наверное, Путин еще и сам не знал, а к вечеру решил, получив согласие Совета Федерации на использование российской армии за рубежом.

Почему это важно? Потому что теперь на Донбассе будут не заблудившиеся военные, купившие оружие в супермаркете, а регулярная российская армия, которая может пойти в наступление, чтобы оккупировать всю Донецкую и Луганскую области.

По словам замдиректора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, вопрос "границ" действительно очень потенциально опасный. Если Россия поймет, что Запад не ответил драконовскими санкциями, она может принять решение пойти на эскалацию.

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"Дальше схема очень элементарная. "ЛДНР" начнет требовать от Украины освобождения "их", как они считают, территории. Украина, конечно же, отвечает, что даже не собирается это обсуждать. И начинается наступление, массированная хотя бы артподготовка, Украина мощно отвечает, потому что техническая возможность это сделать у нас сейчас есть, и Россия заявляет: если Украина не прекратит "атаку" (потому что могут сказать, что это Украина начала атаку на "новые независимые государства"), у России есть договор фактически об оборонном союзничестве с ними, Россия может выступить в поддержку этих "республик", начать свои операции, которые могут иметь место и в Азовском море. Из Ростовской области есть пояс, который они всегда мечтали продолжить в Крым. Что касается Луганской области, там тоже много российских войск, они могут заявить, что приходят на помощь и там", — объясняет ТСН.ua Михаил Самусь.

"Миротворцы" ОДКБ

Это, наверное, был бы лучший вариант для России. Сразу после признания Путиным "ДНР"/"ЛНР", по горячим следам ТСН.ua разбирал этот сценарий. Ведь не зря за несколько дней до этого о готовности признать эти квази-образования заявил и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. С недавних пор именно Россия и Беларусь составляют "костяк" ОДКБ, которую Путин успешно опробовал во время январских событий в Казахстане. Теперь уже ясно, что это была проба пера. Да и генсек ОДКБ Станислав Зась призвал ввести на Донбасс "миротворцев" Организации.

Еще в понедельник, 21 февраля, в комментарии ТСН.ua политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина не исключала, что Россия может использовать свои войска в качестве "миротворцев", в том числе под эгидой ОДКБ, которые туда зайдут и будут якобы останавливать огонь. Но, как видим, Россия, похоже, пойдет по сценарию открытого ввода своих войск на Донбасс.

К тому же, в истории с ОДКБ есть одно веское "но". Для того, чтобы "миротворцы" Организации зашли в ОРДЛО, нужно, чтобы страны-участницы признали эти квази-образования. При всей пророссийскости власти в странах-членах, ни одна не признала "ДНР"/"ЛНР", даже Беларусь и Казахстан. А последний даже официально исключил отправку "миротворцев" в ОРДЛО.

Широкомасштабное вторжение

К вечеру вторника, 22 февраля, сразу после заявления Путина о "границах" "ДНР"/"ЛНР" и получения разрешения Совета Федерации на использование российской армии за рубежом, Белый дом объявил о срочном обращении Джо Байдена.

Американский президент был довольно лаконичным и взвешенным, заявив, что США вводят санкции против ВЭБ.РФ (это российский государственный инвестиционный банк – ред.) и "Промсвязьбанка". До этого они уже остановили любые операции с ОРДЛО.

"Кто, во имя Господа, дал Путину право объявлять новые так называемые "государства" на принадлежащей его соседям территории? Также мы вводим комплексные санкции против суверенного долга России. Это значит, что мы отрезаем российское правительство от западного финансирования. Начиная с завтрашнего дня США начнут вводить санкции против российских элит и членов их семей", — заверил Джо Байден.

По словам американского президента, Путин не отказался от идеи широкомасштабного вторжения в Украину, у украинских границ все еще находятся более 150 тыс. российских военных.

"Это, в частности, российские военные в Беларуси, которые могут атаковать Украину с Севера. Там находятся наступательные ракетные комплексы. Российские корабли маневрируют в Черном море, к югу от Украины", — пояснил президент США.

В случае дальнейшей эскалации, Запад обещает действовать решительно, наказывая Россию адскими санкциями. Украина не сама – мир стал на нашу сторону. Путин загнал себя в ловушку. Примечательно, что все эти решения о признании и военной поддержке ОРДЛО принимались в спешке, как рефлексия на мюнхенскую речь Зеленского.

И Путин это фактически признал во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана в Кремле во вторник, 22 февраля, говоря о том, что слова Зеленского о Будапештском меморандуме были адресованы России. Но ловушка, в которую уже попал Путин, на нашей территории. И надо понимать, что признание "ДНР"/"ЛНР" – только шаг в его большой игре с Западом.

Ведь ответ на, как он говорит, анти-Россию, в которую превращают Украину, и приближение НАТО вплотную к России, имея в виду тоже Украину, еще впереди. И это, к сожалению, может обернуться для нас большой войной, о которой с октября предупреждали Соединенные Штаты. Путин может повторить историю 1 сентября 1939 года, или же устроить провокацию на Донбассе, обвинив Украину в нападении на российских военных.

По словам Михаила Самуся, Россия может заявить, что Украина фактически объявила ей войну, поэтому тоже объявляет войну и начинает широкомасштабное вторжение, о котором нам уже долго рассказывают западные партнеры, со всех сторон, где есть российские войска, в том числе с использованием, что важно, авиации и ракет.

"Очень интересно, будут ли сейчас восстанавливать инфраструктуру для размещения авиации в ОРДЛО. Потому что до сих пор авиация была запрещена Минскими договоренностями. Сейчас их нет, поэтому Россия в рамках своих договоров с этими "республиками" может использовать авиацию, а когда пойдет полномасштабная операция – ракетные инструменты и авиацию в полном масштабе. Этот сценарий очень опасен. Но я думаю, пока Россия отрабатывает сценарий признания, подготовки и освоения этой территории, наблюдая за санкционной реакцией международного сообщества", — подытожил Михаил Самусь.