Что задумал Путин в конце осени 2024 года: какие города Украины под угрозой

В осенний период 2024 года ситуация на фронте в Украине остается напряженной с нарастающими угрозами для многих городов и населенных пунктов Украины. Российские войска активно сосредотачивают свои усилия на захвате стратегически важных территорий, стремясь создать коридоры для дальнейшего продвижения. В этом контексте российская армия ставит перед собой четкие цели: ликвидация украинских плацдармов, закрепление полного контроля над Донбасом и Луганщиной, а также полное освобождение Курской области. Осень 2024 года может стать решающим этапом в войне, где успехи или неудачи на фронте будут иметь далеко идущие последствия для обеих сторон.

В этой аналитике мы рассмотрим под угрозой ключевые города и цель российской армии в ближайшие месяцы.

Задержка западного вооружения: стремительное наступление россиян

В течение 2024 г. Силы обороны Украины находились в состоянии критической зависимости от западной военной помощи, в частности, тяжелой техники, боеприпасов, систем противовоздушной обороны и средств артиллерийской поддержки. Задержка западного вооружения весной-летом 2024 значительно повлияла на ход войны в Украине, в частности, на оборонные операции на Авдеевском направлении. Утрата укрепленных позиций, построенных еще с 2014 года, стала возможной и из-за возможности российских войск накопить резервы и оружие в условиях численного преимущества, где соотношение сил иногда достигало 1 к 10. Эта асимметрия привела к оперативным прорывам россиян и созданию новых угроз для ключевых населенных пунктов, таких как Покровск, Селидово и Курахово Донецкой области.

“Еще драматичнее было то, что на политику Вашингтона ориентировалось большинство союзников. На складах было необходимо оружие для Вооруженных сил Украины, в частности, в Европе. Но, к сожалению, это оружие в тот момент не было поставлено. Соответственно этим моментом воспользовались россияне”, — отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло.

Соответственно, когда случился прорыв на Авдеевском направлении, россияне вышли на определенное оперативное пространство. После чего враг сумел занять город Очеретино, расположенный на стратегически важной железнодорожной ветке, и соответственно, превратить его в собственный логистический хаб. В результате разросся так называемый клин, который теперь угрожает городам Покровск, Селидово и непосредственно Курахово.

"К сожалению, эти продвижения, если брать математику войны, закономерны, ведь у нас несоизмеримое количество ресурсов, боеприпасов и всего необходимого", — добавил эксперт.

Только за четыре месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции российские оккупанты потеряли более 47 тысяч военных. Несмотря на столь большие потери в живой силе, Кремль открыл еще два фронта. В мае российские войска вторглись на Харьковщину возле Волчанска и Липцев, а в июне – начали наступление в сторону Торецка в Донецкой области. И во всех направлениях враг имеет тактические успехи.

Несмотря на относительное улучшение ситуации со снабжением боеприпасами к середине 2024 года, соотношение военных ресурсов остается неблагоприятным для Украины. По словам Дмитрия Жмайла, даже после поступления западной помощи ситуация вдоль линии фронта в среднем сохраняется на уровне 1 до 3 в пользу России, а в критических направлениях – даже меньше.

Отсутствие быстрого паритета в тяжелом оружии значительно ущемляет возможности украинских войск. Преимущество в живой силе, количестве и мощности систем артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и авиационной поддержки позволяет россиянам проводить наступательные действия по разным направлениям фронта.

Цель россиян на осень 2024: какие города под угрозой?

Приоритетным осенью 2024 года для Кремля остается полный захват Донетчины и Луганщины. Такое мнение высказал эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло. С началом так называемой "СВО" Путин неоднократно подчеркивал важность "освобождения" этих регионов, выставляя их как символическую цель "начавшейся кровавой" войны.

Командир взвода БПЛА, 2-го Интернационального Легиона обороны Украины на позывной "Чили", который сейчас находится на Бахмутском направлении, также считает, что цель российской армии — сейчас запросы Донецкой и Луганской области.

“Россияне однозначно рассчитывали на другой сюжет, другой сценарий. Я думаю, если бы им сказали, что будет именно так, они бы не очень обрадовались. Они бы не отказались от своих планов, но, я думаю, что в их фантазии все было совершенно иначе. Возможно, они были рады получиться "сухими из этой воды", но уже никак, уже "руки по локоть в крови". И Путин уже не может дать заднюю. Их цель – взять Донбасс. И тогда уже можно продавать своему обществу, что цели СВО закончены, — отметил он.

По его словам, российская армия имеет целью прорваться в Покровск, Часов Яр, Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

“Мы видим, что темп не такой, каким бы им хотелось. Хотя еще летом мы видели, что на Покровском направлении их темп был какой-то безумный, но радует, что мы смогли их немного приостановить. Но в целом ситуация тяжелая”, — добавил “Чили”.

Полный контроль над этими областями дало бы Москве возможность показать некую "победу" внутри России и объяснить своему обществу огромные потери на фронте, даже если другие части плана вторжения терпят неудачу. Именно поэтому самые мощные российские группировки войск (УВ) "Центр" сосредоточены на штурмах в районах Покровска, а на Кураховском направлении — группировка войск (УВ) противника "Юг". Уничтожение украинских позиций в этом регионе открыло бы России возможность создать более сильную оборону вдоль этой части фронта и усилить контроль над путями снабжения украинских войск.

“В связи с тем, что россияне смогли захватить Угледар, теперь из этого района они смогут более оперативно опрокидывать резервы именно для усиления этих горячих направлений – Покровское, Кураховское, Торецкое. Цель у них очень проста — занять максимум территорий, пока ненастье не наступило полностью: падение температур, сезон дождей, который усложнит движение пехоты и движение военной техники”, — рассказал Жмайло.

Движение в Курахово

Существенное замедление в направлении Покровска привело к тому, что русская армия переориентировала свои основные усилия к югу. Оккупационные войска стремятся захватить Курахово и близлежащие населенные пункты для уничтожения украинского плацдарма к востоку от реки Волча и для дальнейшего продвижения на западе Донбасса.

DeepState: россияне двигаются к населенному пункту Курахово

Тем не менее, украинские силы смогли организовать эффективную логистику благодаря разветвленной сети путей. Это позволяет удерживать позиции и отражать атаки россиян. В результате фронт, где Россия могла быстро продвигаться, постепенно сужается, и им нужно все больше резервов для поддержания наступления.

Курская операция не дает возможности перебросить быстро много резервов. Мы там спрятали около 50 тысяч военных России, которые в перспективе пополнили бы вот эти резервы и возобновили бы продвижение», — отметил Жмайло.

Бои за Селидово — последним "бастионом" перед Покровском

В ночь на 23 октября аналитики DeepState зафиксировали новые продвижения российских войск в Донецкой области, среди которых особую угрозу представляют успехи захватчиков вблизи Селидового. Этот город охватывает происки к Покровску и удерживает путь на южные регионы Донбасса.

Боец батальона "Айдар" на позывной "Осман" отметил, что в Селидове россияне заходят целыми взводами.

“Знакомые экипажи ФПО говорят, что совершают более ста полетов в день сугубо по пехоте врага, но все равно не справляются с таким потоком. Враг плодотворно проникает и проводит рассредоточение по домам и подвалам. Пленные, которых успели допросить, сказали, что заехали свежие резервы, которых отправили захватывать то, что по докладам уже захвачено, поэтому в ближайшие дни давление будет сохранять тенденцию», — рассказал он.

DeepState: Бои за Селидово, по состоянию на 24 октября

Таким образом, захват Селидового для российских войск открыл бы путь к более быстрому наступлению на Покровск и создал бы серьезную угрозу для стабильности обороны в западной части Донецкой области.

Угроза для Покровска

По словам военного эксперта Жмайла, расстояние до Покровска сокращается, россиянам где-то удалось "убить клинья" из-за водных препятствий реки Журавка (около 10 км восточнее Покровска), чтобы двигаться непосредственно к самому Покровску.

“Без Селидового движение на Покровск для россиян будет более проблематичным. Потому что из этого укрепрайона, их дальнейшие клинья, которые они попытаются делать, будут проблематичны”, — добавил он.

Глобально, россияне хотят "подровнять линию" Угледар-Курахово-Покровск, наладить логистику и планировать дальнейшие наступательные действия уже на следующий год.

“Россияне не могут двигаться на Покровск, пока не решит вопрос Селидового. Там наш укрепленный район, там есть снабжение наших войск. Поэтому, чтобы двигаться к самому городу, им нужно решить этот вопрос. Потому что иначе все их "клины" можно будет резать. Главное, чтобы подходила техника, оружие, боеприпасы», – отметил Жмайло.

Угроза для Днепропетровщины

Россияне ведут интенсивные боевые действия вокруг Селидового и Покровска с целью постепенного приближения к западному Донбассу и ослабления украинских сил, держащих оборону на критически важных рубежах. В таком контексте риск продвижения вражеских сил вглубь Днепропетровщины выглядит как стратегически важная задача, которую противник может реализовать в условиях накопления резервов и прорыва украинских оборонных позиций.

DeepState: россиянам осталось около 29 км до границы Днепропетровской и Донецкой областей.

Хотя Днепропетровщина является значимым направлением, учитывая ее инфраструктуру и приближенность к важным украинским промышленным и логистическим центрам, Москва пока оценивает его как второстепенный. Наступление на Днепропетровщину потребовало бы значительного увеличения резервов и боеприпасов, которые сейчас россияне не могут обеспечить без дополнительных накоплений ресурсов. Таким образом, эта область может быть в долгосрочной стратегии, но не является приоритетом для завершения задач на Донбассе. Такое мнение высказал военный эксперт Жмайло.

В контексте ограниченных ресурсов российской армии в результате удачных ударов ВСУ по складам боеприпасов, российская стратегия в этом году демонстрирует более экономное использование боеприпасов и направление усилий на приоритетные задачи на востоке Украины. Вместо этого вероятное направление на Днепропетровщину остается второстепенным, поскольку, учитывая ограниченные резервы и вынужденную экономию, кафиры фокусируются на закреплении уже добытых позиций на Донетчине.

“Поэтому, я думаю, они сосредоточятся именно в этом году на решении этих проблем. Сам вопрос Селидового – это восточный берег реки Волча. Ну и будут пытаться продвигаться, возможно, в районе Угледара. Хотя они сейчас там остановились после захвата города и очевидно часть либо кувыркается туда же на Покровск-Курахово, либо восстанавливают свою боеспособность. Поэтому, пока они не решат эти домашние задачи, я не думаю, что они будут так сильно рваться на Покровск”, — отметил он.

Несмотря на это, по мнению заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, учитывая ситуацию с Селидовым и Покровском, готовить Днепропетровщину к обороне нужно уже сегодня.

Бои за Торецк

Не менее сложной остается ситуация в Турецком. Там россияне применяют тактику так называемого "капиллярного продвижения". То есть пытаются продвинуться на отдельных улицах, кварталах небольшими группами. После чего пытаются занимать здания, а на занятые позиции уже подходит подкрепление. Таким образом, вражеские войска вытесняют украинских защитников из города.

По словам командира роты огневой поддержки 5ОШБр Николая Зинько, оккупанты изменили также свою тактику — пытаются двигаться небольшими группами из 2-3 человек.

DeepState: Бои за Торецк, по состоянию на 24 октября

Это направление имеет стратегическое значение для российских войск, поскольку его захват позволил усилить давление на Бахмутский и Авдеевский плацдармы, а также приблизиться к большему количеству логистических путей, которые обеспечивают украинские поставки. В то же время, контроль над Торецком позволил бы врагу расширить свои возможности по наступлению на запад и на юг в направлении Покровска и Константиновки.

В то же время украинские силы сталкиваются с постоянными атаками по другим направлениям, таким как Угледар, что усложняет украинскую оборону и требует значительной мобилизации ресурсов для удержания плацдармов. Российская тактика, основанная на использовании массированных человеческих волн и артиллерийских обстрелов, позволяет им продвигаться, хотя это стоит им огромных потерь.

Россия также пытается закрепить свои достижения в других регионах Украины, в частности, на Харьковщине и юге страны, где они пытаются стабилизировать линии фронта. Однако, несмотря на эти усилия, их ресурсы постепенно истощаются, что замедляет темпы их продвижения.

Задержка западной помощи в критические моменты позволила российским войскам не только возобновить инициативу, но и создать новые угрозы на ключевых направлениях. Это поставило Украину в сложную ситуацию, где необходимо сохранять оборону, пока не будет достигнута полная поставка западных боеприпасов и оружия, что может изменить баланс сил на фронте.

Часов Яр

Попытки российских сил захватить Часов Яр, несмотря на большие потери, продолжаются, но украинская армия организовала мощную защиту, что делает невозможным быстрое продвижение врага на этом направлении. Одним из ключевых факторов, усиливающих украинскую оборону, является использование дронов для минирования подходов и обезвреживания живой силы противника. Постоянный контроль БПЛ позволяет быстро обнаруживать движения врага и предупреждать наземные наступления. Кроме того, украинская артиллерия работает по позициям российских подразделений, обеспечивая активную огневую защиту вокруг города.

“И вот вспомните, когда было падение Бахмута с ценой великих жертв россиян, говорили, что вопрос Часова Яра – это вопрос считанных недель. Но вместе с тем мы подтянули резервы, в частности, и спецназовцев. И город выстоял, мы смогли построить там эффективную оборону”, – рассказал Жмайло.

DeepState: Бои во времена Яр, по состоянию на 24 октября

Харьковская область

Ситуация в Харьковской области свидетельствует о стремлении российских сил создать стратегические условия для дальнейшего давления на украинскую оборону. Российское командование, сформировав укрепление на севере Харьковской области, направило свои усилия на формирование угроз для подразделений ВСУ, в частности, через операции в районе Песчаного и Сенькового. Оттянув линию боевых действий ближе к реке Оскол, россияне пытаются расколоть украинские силы на две части, что усложнит поставки и маневры в этом направлении, а в перспективе могло бы позволить российским силам контролировать потенциальный водный рубеж для будущих наступательных действий.

DeepState: россияне "вбили клин" в населенный пункт Сеньково Харьковской области.

Проблематика Курщины и северных направлений

Российская армия также концентрирует значительное количество сил на севере Харьковщины, в частности, в районах Липцев и Волчанска. Это объясняется важностью территории для операций русской группировки "Север".

“Россияне попытались штурмовать на Курщине с западного фланга наших войск. Но там были проведены определенные стабилизационные действия и сказать, что они добились какого-то огромного успеха, нельзя. Хотя так, однозначно, они там где-то продвинулись, потому что у них огромная группировка — 50 тысяч. У нас, конечно же, силы меньше, но мы в лучшей позиции, мы в обороне и в более выгодных для нас рубежах, потому что у нас было больше времени”, — рассказал военный эксперт Жмайло.

Скорее всего, с последующим накоплением на территории России, вражеские войска будут пытаться атаковать и ликвидировать плацдарм в Липцах и Волчанске.

DeepState: ситуация в Харьковской области, по состоянию на 24 октября

“Все-таки в их планах – Донетчина и Луганщина. Группировка войск "Центр" меньше всего пострадала в плане опрокидывания резервов на территорию России с началом Курской операции. Они и дальше будут стараться не трогать оттуда людей. Но сейчас, как вы видите, вот такого стремительного продвижения, которое было несколько недель назад, нет”, — заметил Жмайло.

По мнению эксперта, россияне продолжат накапливаться и думать, что дальше. Потому что они несут огромные потери, постоянно переформатируют свои войска, бросая их с разных участков фронта. И соответственно это переформатирование и истощенность войск дало вот этот результат, что стремительное движение россиян замедлилось.

Юг Украины

Ситуация на юге Украины отмечается определенными тактическими изменениями и стратегическими ограничениями для российских войск, в частности, на Запорожском и Херсонском направлениях. Возможные попытки наступательных действий со стороны россиян в направлении Великой Новоселки или в районе Роботыного объясняются необходимостью выровнять линию фронта, образовавшуюся в результате украинских контрнаступательных действий.

Среди ключевых точек в Запорожье остается город Орехов, который для россиян является потенциальным пунктом давления на украинские силы, ведь он расположен недалеко от самого Запорожья. Контроль или наступление на это направление позволило бы россиянам увеличить угрозу для самого города Запорожья, а также активно применять управляемые авиационные бомбы для террора населения и инфраструктуры, которые они производят уже и сегодня.

DeepState: ситуация на южном направлении, по состоянию на 24 октября

"То есть, все выступления, которые есть с нашей стороны, россияне будут пытаться равнять штурмовать, для того больше угрожать городу Запорожье, в частности, чтобы усилить террор управляемыми авиационными бомбами", — отметил Жмайло.



Херсонщина: тактика массового использования дронов

В Херсонской области россияне отказались от масштабных штурмов в пользу террора дронами FPV, которые сбрасывают взрывчатку на жилые здания и объекты критической инфраструктуры. Использование беспилотников стало регулярной практикой для оккупантов, позволяя им наносить удары с минимальным риском для собственных сил. Таким образом, Херсон и Запорожье остаются под угрозой постоянного террора, что требует постоянной бдительности и расходов на противодроновые системы и ПВО.

Изменения в оборонной тактике на юге: "линии Суровикина"

Следует отметить, что на этом направлении российские войска укрепили свои позиции, в частности, благодаря построению мощной системы оборонительных линий (так называемых "линий Суровикина"). Это создает дополнительные трудности для проведения успешных штурмовых действий, что побуждает россиян к оборонительной тактике с минимизацией потерь в личном составе и технике. Вместе с тем потери в контроле над Крымом, в том числе ослабление противовоздушной обороны в западной части полуострова, затрудняют обеспечение южной группировки российских войск. Это дополнительно снижает их возможности для активных боевых действий и усиливает оборонительный характер операций в этом направлении.

В целом основной фокус российской стратегии на юге Украины в настоящее время заключается в удержании занятых позиций и постепенном тактическом улучшении оборонных рубежей. При этом возможности для масштабных наступлений, требующих значительных резервов, существенно ограничены, учитывая постоянные потери, логистические проблемы и растущее давление со стороны украинских сил.

Следовательно, российские силы продолжают концентрировать свои самые большие ресурсы на ключевых для них направлениях – Донецкой и Луганской областях. Второй приоритет российских сил касается Курщины. Ликвидация украинского плацдарма здесь является важной задачей для Кремля, который стремится обеспечить контроль над собственными территориями, в том числе в приграничных областях, чтобы предотвратить любые операции ВСУ на российской земле. Оборона этого направления является частью более широкой стратегии — Кремль пытается избежать каких-либо угроз своим территориям и избежать морального удара от потери контроля даже над частью этих земель.

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