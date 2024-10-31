Что заставило Трампа предоставить Украине оружие – Климкин ответил

Дональд Трамп после прихода к власти в 2017 году был скептически настроен к Украине и считал, что украинские власти работали на стороне его оппонентов во время выборов 2016-го. Именно поэтому он поначалу не счел нужным оказывать Киеву помощь, в том числе оружие.

Об этом идет речь в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Cекретні файли Білого дому".

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"Трамп как-то больно воспринял эти слухи о приверженности Хиллари Клинтон. Ну и потом пошли накрутки со стороны части его команды", — вспоминает министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин.

Одной из причин, которая побудила Трампа изменить свою точку зрения – упреки в его якобы пророссийскости, говорят украинские и американские чиновники.

"Я думаю, что одна из мотиваций для Трампа – это было всем сказать: "видите, вы говорите, что я пророссийский, а я дал Украине оружие". Это была одна из мотиваций", – предположил Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014-2016 гг.).

Кроме того, Трамп хотел выглядеть более решительно, чем его предшественник Обама.

"Для Трампа персонально сделать что-то наоборот, чего не сделал Обама, само по себе было признаком хорошей политики. А для всех других в администрации поставки летального оружия, увеличения присутствия американских советников и инструкторов в Украине было стратегически правильным, учитывая, что мы слышали из речей Путина", – отмечает советник по вопросам Нацбезопасности США в администрации Трампа Джон Болтон.

Павел Климкин также добавляет: Трамп любит выглядеть решительно.

"Мы говорили, что оружие критически нужно и нам нужна помощь. При необходимости мы готовы покупать оружие и это создаст дополнительный драйв и положительный момент для американского ВПК и Трамп сказал – хорошо, я это понимаю.

Один аргумент был решающим. И этот аргумент – если не давать Украине оружие, тогда Штаты напрямую не будут сильно выглядеть. Я, конечно, очень сильно упрощаю, но для Трмапа это очень важно. Он не хочет выглядеть слабым, нерешительным. Он хочет выглядеть таким, как выглядит в его понимании настоящий главнокомандующий", – объяснил экс-глава МИД Украины.

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Напомним, в 2018 году Дональд Трамп дал дозе предоставить вооруженным силам Украины противотанковые ракеты "Джавелин" и согласовать продажу снайперских винтовок. До этого США не предоставляли Украине летальное оружие.

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