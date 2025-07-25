Что заставит Путина закончить войну: эксперт назвал три готовящихся «серебряных пули»

Эксперт назвал три условия, при которых есть шанс, что Путин прекратит войну / © ТСН

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Несмотря на более миллиона потерь и полууничтоженный флот, несмотря на призывы остановиться, Путин в ближайшее время настроен продолжать войну. Почему именно — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое видение ситуации политический эксперт Владимир Фесенко, который исследует глубинные причини этой крупнейшей войны современности.

«На вопрос о том, почему Путин не хочет заканчивать войну, нет простого ответа. Я думаю, что однозначного ответа нет и у Путина. Как это ни парадоксально. Это ситуация, которая известна в психологии, как такая, когда легче что-то начать, чем закончить», — говорит Фесенко.

И продолжает: «Последствия все равно будут. Именно вероятность последствий создает цепную реакцию, что подталкивает продолжать преступную деятельность. В данном случае похожая история. Когда Путин начинал, он считал, что все скоро закончится. Именно поэтому он назвал это «специальной военной операцией». Никто не думал, в том числе и Путин, что все затянется на годы. Он сейчас оказался в определенной ловушке».

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По мнению Фесенко, глубину этой ловушки усилило решение Путина об аннексии части четырех оккупированных регионов Украины.

«Аннексия части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей еще больше обострила проблему, потому как резко сузила возможности для компромиссов. После этого решения компромисс невозможен», — считает политолог.

Сейчас, по его словам, ситуация еще сложнее.

«Если в 2014-2015 годах Путин хотя бы пошел на минские соглашения, это был условный, формализованный компромисс, то сегодня выйти на компромисс практически невозможно. Единственный компромисс — это прекращение огня по линии фронта. Возможно, Путин до этого дозреет», — говорит Фесенко.

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В чем ловушка для Путина

Об этом политолог говорит следующее: «Кто-то говорит, что ему невыгодно заканчивать войну, потому что после войны будут ветераны, которые будут создавать проблемы. Но эта проблема будет в любом случае. Чем дольше и масштабнее будет война, тем большею будет эта проблема. В данном случае я не совсем соглашаюсь с этим. Безусловно, есть заинтересованные в этой войне — часть российских военных, военно-промышленный комплекс, часть населения, получающая деньги. Но чем дольше продолжится война, тем больше будет проблем из-за нее».

На вопрос о том, почему Путин не хочет прекратить войну сейчас, Фесенко отвечает так: «Первая и главная причина: он снова питает иллюзию, что сможет выиграть эту войну. Он начинал ее, потому что считал, что быстро выигрывает, что Украина не сможет сопротивляться. Он считал, что и Зеленский крайне слаб, что все будет легко и быстро, что Запад ничего не будет делать».

И добавляет: «Кстати, на первых порах Запад почти ничего и не делал. Но блицкрига не получилось. Думаю, в 2022 году Путин рассматривал вариант выхода из войны, но на своих условиях».

Путин считает, что победа вот-вот

По мнению Фесенко, сейчас у Путина появилась иллюзия выигрыша, особенно с приходом Трампа.

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«Это подпитывало его точно. Он считал, что без американской помощи Украина не выстоит, а Европа не сможет предоставить нам необходимую помощь. Мол, Украину нужно дожать, и мы рассыплемся», — предполагает политолог.

И уточняет: «То есть первая причина — Путин считает, что может выиграть эту войну, что еще немного и выиграет. Сейчас, мне кажется, такой иллюзии у него стало меньше. Смена политики Трампа, российское летнее наступление на данный момент не дает тех результатов, на которые рассчитывал Путин — возможно, это постепенно лишит его иллюзии. Но мысль о том, что он может выиграть войну — является главной движущей силой продолжения и нежелания договариваться. Иллюзии не будет, если удастся остановить наступление. Появятся мысли о том, что нужно как-то выходить из войны».

По словам эксперта, вторая проблема более серьезная и системная.

«Ее решить будет трудно: Путин стремится к миру на своих условиях. Не просто прекращение войны, а хочет одержать хотя бы определенную победу. В виде мирного соглашения, которое отразит хотя бы часть его требований, где будет зафиксировано, что Украина пошла на односторонние уступки и Россия хотя бы частично добилась своих целей», — считает Фесенко.

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И третья причина — решение проблемы НАТО.

«Ситуация тупиковая, потому как большинство российских требований неприемлема, а Путин на этом настаивает. Выйти из этой ловушки — проблема», — констатирует политолог.

Что заставит Путина закончить войну

На этот вопрос, который является одним из самых актуальных для украинцев, Фесенко ответил так: «Чтобы у Путина не было иллюзий по поводу победы, нам нужно стабилизировать военную ситуацию, чтобы длительное время линия фронта не менялась в пользу России. Это первая и главная предпосылка. Но этого в случае с Путиным может оказаться недостаточным», — говорит эксперт.

И продолжает: «Второе, что может заставить его закончить войну — увеличение цены войны для России. Речь идет о накоплении негативных последствий. Но, например, потери не дают того эффекта, на который многие рассчитывали. Кроме того, многие россияне считают, что ради денег можно пойти воевать. А вот когда денег не будет хватать на войну и на обеспечение внутренней социальной и экономической стабильности, тогда могут задуматься о выходе из войны».

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У Путина психологическая деформация

По мнению Фесенко, у Путина произошли психологические деформации.

«Он не хочет идти на рациональные компромиссы, хочет одержать хотя бы частичную победу над Украиной», — считает эксперт.

И уточняет: «Ненависть к Украине стала очень сильным раздражителем для Путина. Выводящим его из состояния равновесия. Для него решение украинского вопроса — как для Гитлера было решение еврейского вопроса. Что-то похожее. Речь сейчас не идет о концлагерях, хотя физическое уничтожение из-за войны войны происходит. Решение украинского вопроса Путин считает своей «миссией».

Кроме того, Фесенко говорит о следующем: «Мне кажется, что у Путина есть ощущение того, что именно независимая Украина мешает восстановлению великой российской империи. В свое время политолог Бжезинский написал, что невозможно возродить российскую империю без контроля Киева, Украины. Что-то похожее ощутил и Путин. Думаю, для него это ключевая идея».

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Продолжая мысль, политолог говорит следующее: «Если эта идея полностью контролирует его сознание, он может действовать иррационально, продолжать эту войну. Однако я рискну предположить. Мне кажется, что у него есть проявления маниакальной ненависти к Украине, а с другой стороны — проявления рациональности. Мы это видели в 2014-2015 годах, когда были минские соглашения. Если бы он действовал сугубо маниакально, то попытался бы взять под контроль Украину в 2014 году. Есть вещи, которые нам трудно понять».

К этому эксперт добавляет: «Я думаю, что у него есть ненависть к Западу и одновременно попытка получить признание, договориться. Сейчас это реализуется через Трампа. Еще один фактор, который может способствовать завершению войны — это Трамп. Как бы мы к нему ни относились».

По его словам, Путин понимает, что Трамп сейчас единственный западный политик, влиятельный, с которым он может договориться.

«Весной шанс был, но Путин не воспользовался, сам себя переиграл, решил, что можно дожать Трампа до еще больших уступок. И переиграл себя — Трамп разозлился и начал давить на Путина. Но складывается впечатление, что Путин все же еще хочет договориться с Трампом, избегает прямого конфликта с ним», — говорит политический эксперт.

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Подводя итог, Фесенко говорит о следующем: «Если резюмировать, то можно сказать, что факторы, которые могут повлиять на Путина, — это военный фактор, стабилизация фронта. Это главное. Второе: увеличение цены войны для России. Третий фактор: Трамп».

При этом Фесенко уточняет, что это не гарантирует, что удастся в ближайшее время выйти на завершение войны.

«Но эти три фактора, на мой взгляд, способны повлиять на Путина. К сожалению, для этого нужно время. Возможно, до конца года, возможно, дольше. Попытка №1 была весной, к сожалению, она не принесла результата. Я думаю, что неизбежно будет попытка №2».

Ранее сообщалось о том, что в Кремле заявили о готовности Путина закончить войну в Украине.

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