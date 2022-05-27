Что ждет экономику Украины: голод нам не угрожает, а вот экспорт может упасть на 80%

Что ждет экономику Украины: голод нам не угрожает, а вот экспорт может упасть на 80%

Путин заявляет, что Россия готова разблокировать украинские порты в обмен на снятие западных санкций. США уже ответили отказом.

Самая большая проблема Украины – это невозможность вывезти зерно. По предварительным оценкам, если мы не вывезем зерно на экспорт (а в общемировом экспорте зерна доля Украины составляет 10%), оно просто сгниет и мы потеряем по разным оценкам около $20 млрд.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал советник главы МВД, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"С точки зрения продовольственной безопасности, у нас все нормально. Однако, к сожалению, сгниет большое количество зерна. Будем ли мы голодать? Нет, не будем. Запасов кукурузы (а это главный корм для животных, от нее зависит курятина, свинина и т.д.) у нас чуть меньше чем на два года. По пшенице у нас запасов примерно на 16-17 месяцев. Наибольшая проблема – это глобальные потери бизнеса и бюджета. Сейчас у нас не вывезено примерно 20 млн т зерна. То есть, мы теряем по разным оценкам около $20 млрд", – объясняет Вадим Денисенко.

Что ждет украинскую экономику? Ответ на этот вопрос, по словам эксперта, очень сложно дать по нескольким причинам.

Во-первых, мы не понимаем, удастся ли разблокировать и как удастся наладить экспорт. По состоянию на сегодняшний день по пессимистическим прогнозам экспорт может рухнуть от 50% до 80%.

"Конечно, это катастрофа. Я уже не говорю о том, что это закрытие целых предприятий, кластеров и огромный уровень безработицы" – говорит Денисенко.

Во-вторых, тоже нет ответа на вопрос, а сколько нам будут давать деньги иностранные партнеры.

"Мы не должны лгать самим себе. Мы превратились в глубоко дотационную экономику. Есть уже официальные данные, что Украине нужно примерно $5 млрд ежемесячно, чтобы сводить концы с концами. Даже если будет секвестр бюджета, сокращение большого количества чиновников, это не даст нам возможности решить проблему одномоментно. Мы будем глубоко дотационной страной, даже если война закончится завтра. Поэтому вопрос, сколько нам будут давать в месяц. От этого и будет зависеть, сколько будет доллар, и как будет работать экономика", — подытожил эксперт.

Напомним, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за развязанной Россией войны миру грозит катастрофический рост цен на продовольствие. Уже в июле 2022 станет очевидно, что катастрофа приближается.

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