Что ждет украинцев призывного возраста в Германии – посол Егер ответил

Посол Германии в Украине Мартин Егер рассказал о позиции правительства ФРГ по отношению к украинским мужчинам призывного возраста, оказавшимся в стране как беженцы.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "1+1" телеведущей Маричке Падалко.

По его словам, уже в начале июня соберутся министры внутренних дел, Федерации и федеральных земель, чтобы обсуждать вопрос того, выдавать ли им временные документы на территории Германии.

"Понятно, что правовая ситуация имеет наибольший вес. Есть правовые требования и уже сейчас существует достаточно высокий барьер, чтобы выдавать какие-то документы, заменяющие паспорт (речь об ограничении предоставления Украиной консульских услуг — ред.). Мы увидим, какие решения будут принятые в июне и на этой основе мы будем обращаться с этой проблемой", - прокомментировал Мартин Егер.

Посол также ответил, могут ли федеральные земли Германии принять разные решения – то есть где-то мужчинам все же будут выдавать временные документы, а где-то этого делать не будут.

"Так не должно быть. Именно об этом будет эта конференция в июне, где будет единственное отношение, которое будет действительным для всей Германии. Фактически действующее законодательство предусматривает достаточно строгие условия для того, чтобы мы в Германии выдавали какие-то документы, заменяющие паспортные документы. Мы также очень немного выдаем таких документов для беженцев из других стран, которые находятся в Германии. И я думаю, что именно это будет играть важную роль во время этой дискуссии", - отметил он.

Посол Мартин Егер также добавил, что пока нельзя точно сказать, каким будет решение этой конференции министров внутренних дел в июне.

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Напомним, в Эстонии ответили, будут ли высылать военнообязанных украинцев с просроченными паспортами.

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