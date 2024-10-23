Что ждет украинскую молодежь, если Россия победит в войне: демограф описал жуткие сценарии

Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун считает, что если Россия оккупирует Украину, начнет репрессии, в том числе против молодых людей. Или юношей отправят в российскую армию.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Александр Гладун отметил, что о снижении мобилизационного возраста должны думать военные, однако он считает, что если победит Россия, то украинцев ждут плохие сценарии.

"Если они будут активно проявлять антироссийские взгляды, то их убьют или посадят в тюрьму, в лучшем случае - депортируют в Россию. А в худшем - дадут российские паспорта, гражданство РФ, призовут в российскую армию и погонят воевать против украинской или другой армии. Что из этого лучше? Поэтому здесь больше вопрос к военным, а не к демографам. То, что на войне гибнут люди, - это плохо, и даже не обсуждается, но сейчас речь идет о выживании страны. Если Украины не будет существовать, то о демографии какой страны мы будем говорить", – отметил он.

Читайте полное интервью: Постоянно готовиться к войне: какой будет жизнь в послевоенной Украине и чем грозит старение населения

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