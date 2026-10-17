Что ждет Украину до конца 2026 года: экстрасенс дал шокирующий прогноз

Экстрасенс Роман Завидовский / © ТСН

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До конца 2026 года Украину могут ожидать положительные изменения, однако не все события будут развиваться так быстро, как хотелось бы. На картах выпали символы празднования, защиты высших сил и выбора, а также карта, указывающая на задержки, борьбу и провокации.

Об этом экстрасенс Роман Завидовский рассказал на своем YouTube канале.

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Какие изменения ждут Украины до конца 2026 года

Для прогноза на цыганской колоде Роман Завидовский вытащил три карты. Среди них были карта праздника, символизирующая положительные изменения, карта священника, указывающая на защиту высших сил и духовность, а также карта верности и силы.

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По словам экстрасенса, эти карты имеют положительное значение. Он отметил, что даже на фоне тяжелого эмоционального состояния и ощущения отчаяния они указывают на возможные изменения к лучшему.

«Кстати, карты хорошие, карты положительные. То есть даже несмотря на то, что сейчас состояние очень тяжелое и депрессивное, и вообще есть чувство отчаяния очень сильное, карты показывают, что перемены в лучшую сторону будут», — сказал Роман Завидовский.

Во время расписания на Таро экстрасенс вытащил Четверку мечей, карту Влюбленных и Ерофанта. Каждая из них, по его трактовке, символизирует определенные обстоятельства, которые могут повлиять на события до конца года.

Четверку мечей Завидовский связал с задержками, борьбой, агрессией и провокациями. Эта карта, по его словам, указывает на то, что события могут развиваться не по плану, а ожидаемые результаты не всегда удается получить вовремя.

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«Эта карта говорит о том, что все-таки не все происходит так, как бы этого хотелось. Не вовремя, не по планам. Хотелось одного, а выходит совсем другое», — объяснил экстрасенс.

В то же время карта Влюбленных или шестой аркан в его трактовке символизирует не только любовь и объединение, но и важный выбор между двумя путями. Завидовский предположил, что речь идет о глобальном решении, которое будет иметь значение для дальнейшего развития событий.

Еще одной картой стал Ерофант — пятый аркан, экстрасенс связавший со священником и правильным направлением движения. Он обратил внимание на то, что образ священника появился в обоих расписаниях.

«Смотрите здесь священник, здесь священник. Дорога верна. И этот путь должен быть пройден до конца. Уже то, что запланировалось, уже все должно и произойти. До конца года», — отметил Роман Завидовский.

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Подводя итог расписания, экстрасенс подчеркнул, что среди карт Таро только одна имела негативное значение — Четверка мечей. Несмотря на возможные задержки и отклонения от планов, остальные карты он оценил как положительные.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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