Что ждет Украину, если "обвалится" линия фронта: известный военный объяснил

Он призвал украинцев встать на защиту государства, а не убегать от повесток.

Если сегодняшняя линия фронта обвалится, и россияне зайдут в любой город Украины — они будут там не строить, а разрушать. Украинцам пора это понять и стать на защиту государства, а не убегать от повесток.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ведущей ТСН Наталье Островский высказал офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко.

“Нужно понять, что не мы напали и мы не воюем на территории Российской Федерации. Что мы не можем сказать: хорошо, давайте отойдем, потому что мы можем воевать, а можем не воевать. Нам некуда отступать – на нас наступают, нас отжимают. Если эта линия фронта рухнет, каждый должен понимать, и не важно в Киеве, Житомире или еще где-нибудь… если кацапы зайдут в любой город, поселок Украины, они зайдут туда не строить, а разрушать. Они зайдут туда не по головке гладить и не говорить: ой, наконец, мы один народ, братья украинцы, мы вас так любим", — говорит Дмитрий Андрющенко.

Военный напомнил, что россияне нас ненавидят, идут уничтожать, насиловать, убивать, резать и поджигать.

"У нас уже много историй, примеров из Бучи, Изюма, Мариуполя и так далее", — рассказал Дмитрий Андрющенко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Военный "Дипломат": россияне идут нас уничтожать, насиловать, резать! Будут воевать все!

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