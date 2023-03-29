Что ждет Украину и Россию в апреле и мае: нумеролог предвещает, что "РФ может погибнуть"

Для Украины в апреле будет несколько критических дат, однако уже во второй половине месяца и в мае наступит "очень классный период".

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал нумеролог Владислав Грицай.

Он назвал критические даты в апреле и мае.

"Есть несколько критических дат. Первый период – это 20-26 апреля. Вторая дата – это где-то 5-10 мая. Это такие даты, которые и символически, и сакрально оказывают большое влияние на весь путинский режим. А во-вторых, они перезагружают те потоки, ту энергию, которая идет сейчас", – сказал нумеролог.

Он предупредил, что в начале апреля украинцам может быть морально тяжело, поскольку в то время приходится годовщина, когда мир узнал о зверствах российских оккупантов в Буче на Киевщине.

"Именно с 1-3 апреля будет ретравматизация. Мы все снова переживем эти события, однако после 3 апреля мы все пойдем в рост. Это будет и на фронте, и психологически, и экономически, и политически. Как раз это будет с Пасхой. Пасха также перезагрузит нас, потому что это такой ритуал, который позволяет видеть по-новому, и дает возможность принятия всех природных циклов обновленными", – пояснил Грицай.

"Вторая часть апреля, особенно двадцатые числа, – для нас это классный период и поэтому автоматически это опасный период для путинского режима", – предсказывает нумеролог.

Он также отметил, что 9 мая – это "время, когда РФ может погибнуть, и время, когда в ней могут происходить максимально разрушительные события".

Напомним, астролог Яна Тимощук предвещает, что апрель будет тяжелым для Украины и назвала три города, которые будут больше всего страдать от вражеских ракетных ударов.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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