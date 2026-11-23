Экстрасенс Роман Завидовский / © ТСН

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В Украине в ближайшее время могут возникнуть дополнительные экономические проблемы. На фоне проблем с электроснабжением, ударов по инфраструктуре и колебаниям валютного курса украинцы также переживают из-за возможного подорожания продуктов и масштабной инфляции.

Экстрасенс Роман Завидовский на своем YouTube-канале рассказал, что показали карты по поводу экономического будущего страны.

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Угрожает ли Украине большой экономический кризис

По словам Завидовского, его подписчики часто спрашивают, ожидает ли Украину масштабный экономический кризис, насколько могут вырасти цены и стоит ли готовиться к значительной инфляции.

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Экстрасенс сделал расписание на картах, чтобы посмотреть, какой будет экономическая ситуация в стране в ближайшее время.

На цыганском бревне ему выпали карты старшей женщины, письма и путешественника. Их он связал с новостями, документами, движениями и активным движением.

В то же время, карты Таро оказались менее благоприятными. Среди них были Повешен, Семерка мечей и Шестерка кубков. По трактовке экстрасенса они символизируют задержки, стагнацию, потери и семейное благополучие.

«Экономическая ситуация, карты показывают, будет действительно достаточно сложной. Но нельзя сказать, что это будет такой кризис, что это будет прямо дефолт. Что это будет огромная инфляция», — отметил Роман Завидовский.

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Он добавил, что украинцам может оказаться несколько сложнее в финансовом плане, однако ситуацию, по его прогнозу, можно будет пережить.

Будет ли дефолт или масштабная инфляция в Украине

Экстрасенс подчеркнул, что карты не показали полный экономический крах страны. Несмотря на возможные неприятности и финансовые потери, масштабного обвала экономической системы он не прогнозирует.

«Будет становиться немного тяжелее, немного тяжелее. Но, опять же, полный какой-то кризис и инфляция карты не показывают. То есть, и этот момент можно будет пережить», — сказал Завидовский.

По его словам, в ближайшее время украинцы могут столкнуться с определенными экономическими трудностями, однако говорить о дефолте или огромной инфляции оснований по его карточному расписанию нет.

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«Прямо дефолта, какого-либо прямо огромного экономического кризиса не будет. Будут какие-то неприятности, будут какие-то потери», — заявил экстрасенс.

Он также обратил внимание на карты Повешенного и Семерки мечей, которые, по его трактовке, указывают на задержки, потери и сложности. В то же время Завидовский подчеркнул, что полный крах экономической системы Украины карты не показали.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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