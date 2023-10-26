Что ждет Украину зимой: ситуация на фронте, атаки по энергетике и вероятные блэкауты

Оккупанты могут устраивать комбинированные ракетно-дроновые атаки по Украине в холодное время года. Вражеский террор может приобрести еще большие масштабы, предупреждал президент. Однако власти убеждают, что готовы и продолжают готовиться к непростому периоду.

Украинцев зимой 2023-2024 года ждет новая волна российского ракетно-дронового террора по энергетической инфраструктуре. В то же время на фронте ожидается определенное затишье, которое, впрочем, не помешает дальнейшему продвижению ВСУ.

Что будет происходить зимой на фронте и о возможных новых ракетно-дроновых атаках читайте на ТСН.ua.

Заметим, что россияне не отказались от своей тактики энергетического террора Украины. В частности, 22 октября захватчики обстреляли одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. А в ночь на 25 октября атаковали дронами территорию неподалеку от Хмельницкой АЭС. И это далеко не последние вражеские атаки, о чем свидетельствуют предупреждения разведки, власти и экспертов.

Чего ждать на фронте зимой

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В конце осени-зимой на фронте возможно определенное затишье и это ожидаемо в связи с неблагоприятной погодой: холод, дождь и снег. Как прогнозирует военный эксперт Роман Свитан, из-за дождей станет практически невозможно двигаться на восточном фронте – на Луганском, Донецком направлении и частично в восточной части Запорожского фронта.

"Уже сейчас происходит замораживание этой части фронта, мы это прекрасно видим. Восточная часть Запорожского фронта после того, как мы выровняли фронт, уже перешла в режим активной обороны. Донецкое и Луганское направления также будут переходить в этот режим", – сказал Свитан.

В то же время ВСУ смогут продвигатся на западе Запорожской области и на Херсонском направлении, которые менее подвержены плохой погоде. Эксперт убеждает, что никакой "заморозки" продвижения в направлении Токмака не будет.

Комментируя влиянение погоды на боевые действия, пресс-секретарь Восточной группировки войск Илья Евлаш объяснил – если в холодное время года почва на фронте останется мерзлой, то по ней сможет ездить тяжелая техника. Если будут туманы, это не позволит использовать беспилотники.

"Да и авиации, как армейской, так и тактической, конечно, гораздо сложнее вести боевые действия", – добавил Евлаш.

Работа украинской артиллерии на фронте зимой / Фото: Associated Press

Будут ли наступления на фронте зимой

Россияне зимой не будут наступать – такую оценку дал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Они будут имитировать определенные наступательные действия, но для полноценного наступления на любом направлении у них нет сил", — убежден эксперт.

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По его мнению, российские захватчики будут в основном воевать в обороне: "То есть будут постоянно отступать, а Силы обороны Украины продолжат свое давление". В то же время, по прогнозам Коваленко, ВСУ даже зимой продолжат свое контрнаступление на Запорожском и Донецком направлениях.

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"Мне кажется, что мы будем южнее Токмака на декабрь 2023 года. А если быть вообще оптимистом, то думаю, что сможем быть вообще у Мелитополя или Азовского побережья", – оценил обозреватель.

Заметим, министр обороны Украины Рустем Умеров в середине октября заверил, что ВСУ обеспечены всем необходимым, чтобы продолжать наступательные действия зимой. Он также сказал, что партнеры государства взяли на себя новые "положительные обязательства" по военной помощи.

Развитие событий на фронте зимой зависит от погоды, рассказал политконсультант Дмитрий Васильев: "Если это холодная погода с малым количеством снега, то будут довольно неплохие условия для наступательных действий (ВСУ – ред.)".

Он отметил – сейчас очень важно, чтобы Украина подчеркивала Западу то, что прямо сейчас нужно больше вооружение, чтобы не давать возможности России отдохнуть и перегруппироваться. Ведь тогда враг может подготовиться и к лучшей обороне, и даже к наступательным действиям.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Промедление с вооружением для Украины и зимние планы России | Дмитрий Васильев Западные СМИ – о развертывании событий на фронте зимой Издание Express.co.uk со ссылкой на экспертов отметило, что зимой, по всей вероятности, замедлится наступление украинской и российской сторон, однако бои будут продолжаться на многих фронтах. "Будущая морозная погода неизбежно замедлит маневры на поле боя, Кремль может попытаться ослабить Украину на других фронтах, вероятно, преследуя ее альянс с западными государствами", – указано в статье. Российские военные / Фото: Associated Press Геополитическая обозревательница Ирина Цукерман считает, что зимой Москва сосредоточится на том, чтобы попытаться навредить Киеву. Эксперт назвала три способа: сдерживание военной помощи от Запада; замедление финансирования и вооружения, что заставит Украину изменить приоритеты и боевые стратегии; распространение скепсиса по поводу успеха контрнаступления ВСУ, а также использование тем коррупции, расходов и мантры о "бесконечных войнах".

Издание New York Times со ссылкой на аналитика Джека Уотлинга сообщило – если ВСУ смогут втянуть российские войска в оборону широким фронтом, а их логистика будет существенно нарушена, то оккупанты могут буквально промокнуть и замерзнуть.

"Другими словами, даже если Россия будет пытаться использовать зиму в качестве оружия против украинских гражданских, Киев будет пытаться нарушить российские системы поддержки далеко за линией и сделать зиму оружием против деморализованных российских солдат", – отмечается в материале.

Ракетно-дроновые атаки – Россия продолжит энергетический террор

Что говорят власть, разведка и ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении всей осени 2023 года предупреждает граждан, что Россия зимой снова может прибегнуть к энергетическому террору в своих попытках уничтожить энергетическую систему государства.

"Предполагаем, что этой зимой Россия попытается повторить свою тактику террора, только в большем масштабе. Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, любым действиям России. Мы должны выдержать эту битву", — заявлял глава государства.

Он также неоднократно информировал о подготовке государства к вражеским обстрелам и призвал партнеров предоставить больше систем ПВО для защиты.

В контексте подготовки к атакам по энергетике Зеленский 25 октября предупредил врага: "В этом году будем не только защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию дальше от наших границ".

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Ответ на российские атаки по энергетической инфраструктуре анонсировал и министр обороны Рустем Умеров.

Украинская военная разведка предупреждала, что РФ осенью-зимой продолжит очень активно применять все средства поражения, чтобы и наносить потери ВСУ, и разрушения гражданской инфраструктуре. Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий уточнил, что цель врага – прежде всего уничтожить энергетическую инфраструктуру, критические объекты, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в отдельных регионах государства.

В середине октября в ГУР также обращали внимание, что россияне в последнее время устраивают атаки в основном дронами-камикадзе, а ракет используют меньше. Это свидетельствует о том, что враг накапливает ракетный арсенал для ударов по энергетической инфраструктуре позже, когда станет холоднее.

Представитель ГУР Андрей Юсов информировал, что РФ уже не способна выпускать за раз более 100 ракет, однако продолжает их производство – "Калибров" больше, а "Кинжалов" меньше.

В то же время и британская разведка информировала, что Россия накапливает ракеты для зимних атак по критической инфраструктуре Украины. По оценкам разведки, россияне могут беречь запасы ракет Х-101/Х-102 и увеличивать запасы накануне новых мощных ракетных ударов по Украине.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в середине октября заявлял, что оккупанты сохраняют паузу в обстрелах, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. По мнению Игната, захватчики придерживают дальнобойные ракеты Х-101 для своих стратегических задач.

Обстрелы Украины зимой – прогнозы экспертов

Российские войска зимой будут активно использовать для атак по Украине дроны-камикадзе, а вот крылатые ракеты будут применять в меньшем количестве. Такую оценку дал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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"Зима будет рекордной по использованию дронов-камикадзе, но не рекордной по количеству использования крылатых ракет. У России проблемы с крылатыми ракетами, она сейчас может накапливать боекомплект за счет того, что производит. Склады уже не столь полны, как это было в прошлом году, а то, что осталось на складах – это преимущественно ракеты, нуждающиеся в обслуживании и ремонте", – пояснил аналитик.

Он отметил, что для накопления 70 ракет Х-101/555 россиянам нужно полтора месяца работать 24/7. В то же время Россия вместе с Ираном существенно нарастили производство дронов-камикадзе Shahed-136. Таким образом враг может позволить себе использовать эту компоненту более масштабно. Кроме того, дроны намного дешевле, чем ракеты, и ими можно гораздо проще "разряжать" украинские средства ПВО.

Эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что страна-агрессор может устраивать комбинированные атаки по Украине дронами и ракетами. Он также обратил внимание, что враг увеличил количество ударов именно дронами, а баллистические ракеты за лето захватчики использовали крайне умеренно.

"Возможно, враг сделает ставку как раз и на такую комбинацию в виде ударов "Шахедами" и ударов баллистическим вооружением", – предположил Катков.

Дрон-камикадзе / Фото: Associated Press

Заметим, что в конце октября россияне запустили по Киевщине некий новый беспилотник, чей звук похож на звук работы газонокосилки. Игнат рассказал, что такие БПЛА изготавливают, "беря все, что есть под рукой" и "лепят его с обычным двигателем, который можно приобрести в Интернете". Спикер объяснил, что захватчики прибегают к таким методам, чтобы истощать украинскую систему ПВО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Газонокосилки" над Киевом! Россия атаковала столицу новыми дронами!

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что перед массированными атаками по Украине россияне сейчас проводят серьезную работу по разведке по доразведке, корректировке, подтверждению размещения объектов. После этого враг проведет работу по маршрутизации движения ракет и определению целей для ударов.

Готова ли Украина к атакам по энергетике и будут ли блэкауты?

Украинская энергосистема полностью готова к новому зимнему сезону. Единственная угроза – это возможные российские обстрелы, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Система готова к прохождению сезона и с точки зрения генерации, и с точки зрения передачи электроэнергии. Поэтому единственное, что может повлиять драматично, – это действительно обстрелы. Спрогнозировать, какой будет масштаб тех обстрелов, какое влияние будет, какие разрушения будут – это очень сложно. Поэтому, безусловно, кроме подготовки просто системы есть еще введенные системы защиты, которые мы тоже впервые реализуем", — рассказал Галущенко.

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По его словам, в случае мощных атак, в Украине возможны блэкауты, но "они будут носить временный характер".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Удары будут! Насколько украинская энергетика готова к зиме и блэкаутам? | Герман Галущенко

Издание The Economist сообщило, что Украина заказала 100 новых высоковольтных трансформаторов, половину из которых изготовят в самой стране, а остальные будут закуплены за рубежом. Иностранные трансформаторы будут сохраняться за границей, пока не станут необходимы Украине, ведь РФ снова продолжит террор этой зимой.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила о подготовке к разным сценариям зимой: "Конечно, нами подготовлены графики отключений для тех случаев, когда все-таки их придется применять в случае атак и тяжелых повреждений".

В середине октября премьер Денис Шмыгаль информировал, что в Украине уже развернули более 13 тыс. "Пунктов незламности". Больше всего – в Киеве, на Днепропетровщине и Харьковщине.

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