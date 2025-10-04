Чтобы арендовать квартиру, не хватит всей зарплаты: цены на жилье в Ужгороде взлетели до небес

Аренда квартиры / Фото иллюстративная. / © iStock

Стоимость аренды в Ужгороде, где и так было самое дорогое жилье в Украине, выросла за последние полгода. Арендовать однокомнатную квартиру стало на 15% дороже.

Об этом свидетельствует статистика популярного сайта по поиску недвижимости. Так, «однушка» в среднем стоит 21 тысячу гривен в месяц.

Впрочем, стоит отметить, что цены на жилье небольшой площади и старый ремонт в городе стартуют от 5-8 тысяч гривен. Неплохие варианты в жилом состоянии, с мебелью и косметическим ремонтом предлагают от 12 тысяч гривен.

Аренда квартиры в Ужгороде

Еще больше прибавили в цене двухкомнатные квартиры — на 20% и стоят около 25 тысяч гривен в месяц.

Здесь предложения на сайте по поиску недвижимости стартуют от 10 тысяч гривен. Впрочем такое дешевое жилье обычно требует ремонта, укомплектованное старой мебелью, техникой и коврами на стенах.

Арендовать трехкомнатную квартиру в Ужгороде станет в среднем в 27,1 тысяч гривен.

В этом сегменте самые дешевые варианты стоят 12,5 и 14,5 тысячи гривен в месяц. Цены на жилье с косметическим ремонтом и «свежей» мебелью и техникой стартуют от 19 тысяч гривен. Вариантов трехкомнатных квартир на сайте по поиску недвижимости немного. Квартир в новых жилых комплексах почти нет, а самые дорогие варианты за 25 и 30 тысяч гривен в месяц — со свежим ремонтом.

Так, цены на жилье в Ужгороде впечатляют, особенно по сравнению со средней зарплатой в городе. Чтобы арендовать однокомнатную квартиру придется отдать 82% дохода.

На двухкомнатную квартиру уйдет вся зарплата — 98%. А чтобы снять трехкомнатную квартиру, не хватит дохода одного человека, ведь на аренду в среднем уходит 110% зарплаты.