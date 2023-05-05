Чтобы летело мимо, свет и стиралку: жители прифронтового Запорожья поделились своими мечтами

Пять с половиной миллионов литров воды — доставили запорожские спасатели в прифронтовые населенные пункты с начала полномасштабного вторжения. Ежедневно они под обстрелами привозят самое необходимое жителям Орехова, Гуляйполя, Степногорска и Приморского. Люди там уже больше года живут под постоянным огнем, без света, воды и газа, говорится в ТСН.

Спасатели развозят по Гуляйполю воду, с пожарной машины – прямо в бочки во дворах. Линия фронта в пяти километрах отсюда, но многие остались жить под обстрелами. “Да у меня муж лежащий! Куда его потащу? Мы уже знаем, где наши, где не наши. Мы уже здесь. Уж сколько нам осталось”, — говорит местная жительница.

Воды, газа и электроснабжения в Гуляйполе нет уже больше года, но жители говорят: привыкли. “Нам райсовет выдал светильники, заряжаем от солнца, от генератора, волонтеры дали. Газовые баллоны все покупали. Свет хотим! Как я хочу стиральную машинку! Мама мия! Нормально! Чтобы мимо летело”, — говорит жительница Людмила.

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Таких как Людмила — в Гуляйполе три тысячи человек. Это меньше четверти жителей, находившихся здесь до полномасштабного вторжения. Августина рассказывает, как живет под обстрелами. “Мы только гул слышим и вертолеты, быстро спускаемся в подвал, потому что мы не знаем, чего ждать. Начнут ли бить нас или так пролетят. Мы в подвале живем. Есть варим, спим, купаемся, стираем”, — рассказывает она.

К ежедневным обстрелам из артиллерии в Гуляйполе в последнее время добавилась еще одна опасность. Россияне сбрасывают на город управляемые авиабомбы. “С появлением этих управляемых авиабомб россиян, конечно, масштаб разрушений значительно вырос. И поскольку это оружие не точно, то хаотично эти их боеприпасы разрываются. От этого страдают люди. Буквально несколько дней назад у нас было четыре раненых”, — рассказывает заместитель начальника пожарной части Владимир Панасейко.

Спасатели теперь не только ликвидируют последствия атак. Поскольку в городе значительно уменьшилось количество коммунальщиков и соцработников, они теперь еще и заботятся о гражданских. Привозят воду, хлеб и гуманитарную помощь.

Напомним, спасатели обезвредили авиабомбу, которую россияне сбросили на Гуляйполе. ФАБ-500 угодила прямо по центру. Упала в парке возле жилых домов, но не разорвалась. Тяжелый боеприпас зашел в сырую землю на пятиметровую глубину. Так что спасатели эвакуировали жителей, а затем с помощью спецтехники осторожно откопали бомбу, вывезли ее в безлюдное место и взорвали. Гуляйполе на Запорожье под постоянным огнем, оккупанты ежедневно сбрасывают туда управляемые авиабомбы.

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