Чтобы не чернели кресты: в "Софии Киевской" объяснили, зачем обследовали главный купол храма (фото)

В Киеве впервые за десятки лет обследовали главный купол и крест на древней Софии. В Национальном заповеднике "София Киевская" рассказали о необычном событии, ведь там с осени ждали подъемника, который может поднять трубку на высоту более 66 метров.

В заповеднике для ТСН.ua рассказали, что сейчас разрабатывают комплексный проект реставрации куполов и крестов древней Софии. Ведь любой металл подвергается коррозии, поэтому нужно заранее все проверять. А до главного купола не могли добраться. Потому что он находится посреди храма.

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Для полной картины нам не хватало информации об обследовании центрального купола храма. Обычные подъемники с трубкой не могли до него достать, ведь купол находится в центре собора и на высоте (от земли до верхушки креста 46.9 м). Поэтому нужен был специальный подъемник. Такой появился в Киеве.Он может поднимать трубку на высоту 66 метров по платформе.Пришлось стать в очередь и заказать услугу такой техники.Чтобы добраться до главного купола с крестом на Софии, подъемник нужно было поднять вверх, наклонить его и выдвинуть вперед трубку "Нам все удалось сделать. И в среду мы провели полное обследование главного купола и креста Софии", — рассказывает Вадим Кириленко, главный реставратор Национального заповедника "София Киевская".

Интересно, что в последний раз к этому кресту ученые поднимались в 1967 году.

"Шесть крестов, расположенных вокруг центрального, были реконструированы в 1978-1979 годах, а центральный крест Софии в последний раз был реконструирован аж в 1967 году. С тех пор, туда никто не поднимался. И теперь мы впервые туда добрались за почти 60 лет "Сделали комплексное обследование и теперь можем завершить подготовку проекта реконструкции куполов и крестов собора. Это позволит нам приступить к следующему этапу — самих работ", — говорит Вадим Кириленко.

Наверное, уже все слышали историю о почерневших крестах в Киево-Печерской лавре над Трапезным храмом. В "Софии Киевской" объяснили, почему темнеют кресты и купола.

"Существует регламент проведения позолочительных работ. Их необходимо выполнять один раз в 35 лет, тогда они не будут "чернеть". За 35 лет позолота просто слезает с креста или купола. Соответственно и у нас уже пришло время, когда центральный купол и крест Софии нуждаются в реставрационных и позолочивающих работах", - добавляет главный реставратор Национального заповедника "София Киевская".

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