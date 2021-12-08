Чтобы не допустить новой вспышки: в Минздраве объяснили, почему ужесточили правила карантина

Чтобы не допустить новой вспышки: в Минздраве объяснили, почему ужесточили правила карантина

Большинство ограничений касаются невакцинированных.

Несмотря на уменьшение заболеваемости коронавирусом в Украине не ослабляют ограничения, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19.

Такое мнение в эфире Сніданку з 1+1 рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, страна ориентируется на европейскую практику, ведь там раньше "проходят все пиковые уровни заболеваемости".

При отмене или упрощении карантинных требований там (в странах Европы — Ред.) столкнулись с очередной волной коронавируса. Наша задача сейчас – это сдерживание ситуации. Усиление каратина, которое касается преимущественно невакцинированных людей, является необходимым мероприятием для того, чтобы не допустить очередной COVID-вспышки", — сообщил Кузин.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 8 декабря зафиксирован 9371 случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 450 человек, 26 804 пациента выздоровели. От коронавируса уже проведено почти 26 млн прививок, две дозы вакцины получили более 12 млн украинцев.

Напомним, с понедельника, 6 декабря, в Украине начали действовать новые правила карантина. В "желтой" зоне карантина начинают работать ограничения для невакцинированных. Все посетители и сотрудники общественных учреждений должны быть привиты по крайней мере одной дозой вакцины, иметь сертификат о выздоровлении или свежий отрицательный ПЦР или экспресс-тест на COVID-19.

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