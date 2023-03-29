Чтобы не по посаженному: в Гуляйполе люди засеивают огород после саперов и теперь боятся, что туда не было прилетов

Засеять огород можно только после проверки пиротехников, но и это не гарантирует безопасности.

Жители Гуляйполя на Запорожье вынуждены звать пиротехников, чтобы поработать на огороде, но не выезжают с опасных территорий, потому что не хотят бросать животных своих и заблудившихся, говорится в ТСН.

В Гуляйполе жили более 13 тысяч человек, а теперь едва насчитывают две тысячи. "Град", "Ураган", "Смерчи" даже появляются в последнее время. Страдают наши объекты гражданские, жилищный сектор, никакого целого здания не осталось”, — говорит заместитель начальника подразделения ГСЧС Владимир Панасенко.

Владимир из отряда спасателей прожил здесь всю жизнь и сейчас выезжает на каждый вызов от местных. Обычно обращаются из-за остатков боеприпасов. Как Юлия, во двор которой на днях насыпало кассетных боеприпасов, но она больше всего переживает за огород. "Сейчас время такое, уже нужно начинать и на огороде возиться, но в этом районе лучше без пиротехников не ходить", — убеждает женщина.

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Командир ГСЧС Владимир по-хозяйски осматривает поле, он сам отсюда и еще в прошлом году сажал и сеял. "Планировали в этом году, но решили сажать там, где переехали, там есть свет, вода и полив. В том году сажал под обстрелами, серьезно, сажали и картошку и лук. Прикол — сижу, через два дня, где заканчивается огород, как хлопнула, думаю — хотя бы не в картошку, было дело", — смеется пиротехник.

Он с командой на поле Юлии находят три кассеты и подтверждают, что это опасно и ни в коем случае нельзя убирать своими силами. "Это кассетные элементы системы залпового огня "Ураган". Надо на месте взрывать", – говорят специалисты.

Уже через четверть часа посреди поля раздается взрыв и это дает разрешение начать здесь работать, но каждый раз оглядываясь – не несет ли родное поле еще неприятных сюрпризов от оккупантов.

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