Чтобы никто не вышел в окно: вдовы воинов создали сообщество поддержки, в котором уже 600 женщин

"Мы вместе" вдовы объединились в закрытое сообщество, чтобы помогать друг другу пережить потерю. В группу добавляют только жен и невест павших героев и в ней уже более 600 участниц. Однако таких женщин за время полномасштабной войны тысячи, говорится в ТСН.

Александра с Владиславом встретились за несколько недель до полномасштабной войны, он почти сразу сделал предложение. Теперь она имеет на шее цепочках с его жетоном и кольцом.

До полномасштабного вторжения Владислав Колестик три года был на востоке, там он получил позывной "Маестро", потому что играл на нескольких инструментах, и там, где был он, звучала песня. На женитьбу, говорит Александра, у них было 3 часа, а потом Влад из Днепра снова вернулся на передовую.

Саша ездила к нему на восток, он несколько раз приезжал к ней в Славутич. За полгода супружеской жизни они в общей сложности были вместе 40 дней. Остальное время – это короткие видеочаты в перерывах между обстрелами. Это была любовь посреди войны. В августе Владислава тяжело ранили во время артобстрела, он несколько недель провел в реанимации, но спасти его не смогли. “Сначала не понимаешь ничего, сплошная бездна, нет ни времени, ни пространства, ничего вообще. Просто есть какое-нибудь существование”, — рассказывает Саша.

Женщина не различала день и ночь, не чувствовала времени, голода, нужды вставать с постели и общаться. Забросила свое хобби и просто механически существовала. Она случайно увидела пост в соцсети, тоже вдовы, и написала под ним комментарий сострадания. Так она узнала о закрытом сообществе "Мы вместе". Говорит, что поддержка таких, как она женщин, избавила ее от мыслей о суициде.

В закрытом сообществе Саша нашла психологическую поддержку, потому что в такой ситуации, говорит она, никто лучше не понимает, как женщина, тоже потерявшая любимого. Влада нет 5 месяцев, Саша еще не пережила потерю, но стала замечать время, вернулась к написанию стихов.

У нее двое детей от первого брака, на ее попечении младшая сестра, потому что мама умерла от онкологии во время эвакуации в мае прошлого года. В мае Александра должна родить еще одного ребенка – от Влада. Она успела сказать ему о беременности, но он так и не узнал, кто будет - сын или дочь. Саша уже знает и обращается к ребенку именем папы – Владислав Владиславович.

Она понемногу возвращается к жизни. На кухне с детьми делают окопные свечи на фронт для подразделения, где служил ее муж. Говорит, за 5 месяцев легче не стало. "Время не лечит вообще, эта боль, как морфий, ты привыкаешь", — убеждает она.

Сообщество учит его жить с этой болью, такие же вдовы, как Саша помогают друг другу не только психологически, но и юридически, заботятся о детях и поддерживают женщин, как только ждут своих малышей уже после смерти мужа.

Сообщество организовали Оксана Боркун и Татьяна Ваценко-Бондарева, тоже потерявшие своих мужчин на войне. Все началось с маленького чата, говорит Оксана. Он разрастался и стало понятно, какая огромная потребность в поддержке вдов. То, что переживает Оксана, она передавала в постах, получавших безумный отклик. "Тебя топит горе, что ты что-то не успел, что-то не успел сказали, что-то не успел сделать, это съедает каждый день", — говорит она.

Оксана с мужем прожили 2 года, они встретились, когда Владимир Гунько за плечами имел опыт войны. В 2014 году он был добровольцем батальона "Донбасс", прошел Иловайский котел, плен, снова боевые действия на востоке, а в 2016 году вернулся в гражданскую жизнь. Когда они встретились одним увлечением на двоих стали путешествия.

24 февраля Владимир отвез Оксану в Ужгород, вернулся и стал в ряды ВСУ. Офицер Владимир Гунько оставили тренировать новобранцев в Киеве, но он искал возможности попасть на передовую, там были все его побратимы. Он погиб под Бахмутом в ночь на 30 июля 2022 года. Владимиру навсегда осталось 33 года. Больше о чем жалеет Оксана, что они откладывали рождение детей. Они мечтали объехать весь мир, а потом иметь дом под Киевом – пара жила в Ирпене. Мечтали завести собаку и иметь двоих детей. “Когда он видел детей, он у них растворялся. Все произошло так быстро, его со мной нет, остались только фотографии и память. Он один в семье. Я очень благодарна, что он у меня был, он и сейчас рядом”, — убеждает Оксана.

Женщина продолжает традицию Владимира – дарить подарки детям павших герои на праздники и активно работает над расширением сообщества вдов "Мы вместе". Сообщество закрытое, чтобы туда попасть, в частности в фейсбуке, нужно найти страницу Оксаны Боркун, написать в личные сообщения. В группу включают только жен, невест, или любимых павших героев.

Для каждой — период горения свой, но главное, чтобы после него жена или невеста, павшего военного находила свой смысл двигаться дальше.

Алина Карнаухова мобилизоваться решила после смерти мужа, с которым познакомили в 2015 году. Он военный – она волонтер, привозила горячую еду на позиции. 5 лет Алина была рядом на востоке со своим возлюбленным. "Я постоянно ездила за ним, это фронтовая жизнь, где бы он ни был, я каждые две недели приезжала, жили в разбомбленных домах", — рассказывает она.

В 2019 году Сергей был ранен, а после реабилитации и окончания контракта Сергей вернулся в гражданскую жизнь. Они купили квартиру в Бердянске с видом на море, но спокойная жизнь длилась всего два года. “К сожалению, очень мало нам было отмерено. Мы прожили в той квартире у моря, мы наслаждались этой жизнью, но очень мало», – говорит Алина.

В день полномасштабного вторжения Сергей вывез жену в Днепр и сразу уехал в свою воинскую часть. Он резервист первой очереди с огромным военным опытом. Сергей – киборг, он был на огневой поддержке ДАП. Во время полномасштабной войны был разведчиком. 27 мая в Харьковской области его разведгруппа работала на оккупированной территории и попала под обстрел. Сергей погиб от ранения в голову, Алина сразу уехала в сектор, чтобы забрать тело мужа. "Я очень благодарна, что побратимы смогли забрать его тело, потому что это оккупированная территория", — говорит женщина.

Алина решила продолжать дело любимого. "Муж погиб за победу, за свободу, за независимость, он это дело не доделал, его убили, поэтому я должен приложить свои усилия к его делу", — убеждена женщина.

Она работает в тылу – финансистом в воинской части. Помогает семьям погибших получить выплаты и заботится о том, чтобы у военных на нуле была еда, одежда, обеспечение. В сообществе "Мы вместе" ищет поддержку для себя и оказывает ее другим девушкам. "Самое главное – чтобы никто не вышел из окна, помочь научиться с этим жить, пережить это невозможно, возможно научиться с этим жить", — говорят женщины.

Тысячи семей павших военных — это и океан боли, говорит Алина Карнаухова, и в то же время большая сила и поддержка, потому что никто не может понять ее так, как женщина, тоже потерявшая своего возлюбленного на войне. "Такое глупое слово "держись". Держаться не за что, но мы держимся друг за друга”, – говорит Алина.

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